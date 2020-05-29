الولايات المتحدة.. اعتقال الضابط المتهم بقتل رجل أسود

أوقف الشرطي المتهم في مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاماً الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء اعتقاله في مينيابوليس، في شمال الولايات المتحدة كما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال جون هارينغتون من دائرة الأمن المدني في ولاية مينيسوتا إن "الشرطي الضالع في مقتل فلويد، تم التعريف عنه على أنه ديريك شوفن وقد وضع قيد الحجز" من قبل الشرطة الجنائية.

وقال مايك فريمان، المحامي العام لمقاطعة هينيبين، إنه تم توجيه تهمتى القتل العمد من الدرجة الثالثة وتهمة القتل الخطأ لرجل الشرطة فى مدينة مينيابوليس .

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه اضطرابات واسعة أدت الى نشر 500 من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في المدينة لإعادة الهدوء إليها.

وأعلن فريمان الاتهامات في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قائلاً: " إنها أسرع مرة نتهم فيها ضابط شرطة على الإطلاق". وقال إن "التحقيق مستمر" فيما يتعلق بثلاثة ضباط آخرين متورطين في الحادث.

وكانت معظم التظاهرات سلمية في البداية. وأقامت قوات الشرطة سلاسل لاحتواء الحشود. لكن جرت صدامات وعمليات نهب لحوالي ثلاثين محلاً تجاريا وأضرمت حرائق، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام المركز الذي كان يعمل فيه العناصر المتهمون بالتسبب بموت الرجل الأسود.

وبدأت التظاهرات قبيل مساء الخميس بعدد كبير من المحتجين الذين وضعوا كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد، بينما تحدثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضاً.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الجمعة أن وفاة فلويد يجب ألا تعتبر "أمراً عادياً" في الولايات المتحدة.

وشوهد الضابط المتهم ديريك شوفين في مقطع فيديو وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذى كان يتألم ويتوسل قائلا: "لا أستطيع التنفس". وتم إعلان وفاة فلويد - 46 عاماً - بعد فترة وجيزة من الواقعة، مما أثار غضبا على المستوى الوطني.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، أ ف ب)