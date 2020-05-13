 غليان في منيابوليس بسبب وفاة رجل أسود جثم ضابط شرطة على عنقه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.05.2020

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أخبار

غليان في منيابوليس بسبب وفاة رجل أسود جثم ضابط شرطة على عنقه

أستدعت ولاية مينيسوتا الأمريكية الحرس الوطني للمساعدة في استعادة الأمن بعد اتساع نطاق الاضطرابات لليلة الثالثة على التوالي في منيابوليس عقب انتشار تسجيل لرجل شرطة جثم بركبته فوق عنق رجل من اصل إفريقي قبل أن يفارق الحياة.

احتجاجات في منيابوليس الأمريكية عقب وفاة رجل من اصل إفريقي وتسرب شريط فيديو يضظره ضابط شرطة يجثم على عنقه

احتجاجات في منيابوليس الأمريكية عقب وفاة رجل من اصل إفريقي وتسرب شريط فيديو يضظره ضابط شرطة يجثم على عنقه

استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية الحرس الوطني للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس بسبب وفاة رجل من أصل أفريقي شوهد في تسجيل مصور وهو يجاهد لالتقاط الأنفاس بينما جثم ضابط شرطة بركبته فوق عنقه.

مختارات

تجدد الجدل في الولايات المتحدة حول معاملة الشرطة للمواطنين المنحدرين من أصول أفريقية وذلك بعد اتهام ضابط أبيض بقتل رجل أمريكي أسود بعد أن أظهر فيديو مصور أن الشرطي أطلق على الرجل الأعزل ثماني طلقات من الخلف. (08.04.2015)

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وعقب انتشار التسجيل المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تمّ فصل أربعة ضباط من الشرطة بما في ذلك الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق الرجل الأربيعيني فلويد مايويذر الذي كان ممددا على الأرض.

مشاهدة الفيديو 02:44

مقتل رجل أسود على يد الشرطة يفجر الغضب في مينيابوليس

واعتذر قائد الشرطة مداريا أرادوندو لأسرة فلويد قائلا "أنا آسف بشدة للألم والدمار والصدمة التي تركتها وفاة السيد فلويد في نفوس أسرته وذويه ومجتمعنا".

احتجاجات متواصلة وأعمال شغب

ومنذ الثلاثاء الماضي الذي وقع فيه الحادث، تشهد مدينة مينيابوليس أعمال شغب واحتجاجات متواصلة، شملت إضرام النيران في عدد من المباني وسط توقعات باشتداد حدة التوتر في الأيام القادمة.

وعرضت محطة تليفزيون "كيه إس تي بي" المحلية الخميس لقطات مصورة لعدد من المباني التي شبّت بها النيران ضمن تجمعات سكنية كثيرة.

ووسط هذا الغليان، أصدرت إريكا ماكدونالد، التي تشغل منصب المدعي العام لولاية مينيسوتا بيانا مشتركا مع ضابط مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" راينر درولشاغن الخميس (28 مايو/ آذار) يؤكد أن التحقيق في وفاة فلويد جورج "أولوية قصوى". وجاء في البيان أن "التحقيق الاتحادي سيحدد ما إذا كانت الأفعال التي ارتكبها ضباط شرطة مينيابوليس السابقين انتهكت القانون الاتحادي".

ورغم فصل الضباط الأربعة مباشرة من وظائفهم، إلا أن السؤال المطروح يدور حول ما إذا سيتم ملاحقتهم، خاصة الرجل الذي وضع ركبته على رقبة جورج جنائياً.

وقال مايك فريمان مدعي مقاطعة هنيبين أمام الصحفيين: "امنحونا الوقت كي ننجز المهمة على النحو الملائم، وسنحقق لكم العدالة. أعدكم". وأقرّ الأخير بأن أسلوب الشرطي الذي ظهر بالفيديو كان "مريعا" وقال "مهمتي أن أثبت أنه انتهك قانوناً جنائياً".

 

مطالب لتحقيقات شاملة ضد الشرطة

من جهتها، طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك تقول إنه ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.

ولم يقتصر الأمر على جورج فلويد في منيابوليس فحسب، بل هناك أيضا ضحايا آخرون من بينهم بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، وذلك وفق ما أوردته رسالة وقع عليها رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين، وُجهت لوزير العدل وليام بار .

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  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    فرغسون تشتعل إثر تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

    مايكل براون كان قد قتل في وضح النهار بيد شرطي رغم انه كان أعزل، وذلك بعد نحو عشرين دقيقة من خروجه من متجر لبيع الكحول اتهم بسرقة علبة سجائر منه. وأعاد مقتله إحياء التوتر العنصري في الولايات المتحدة.

  • Ausschreitungen in Ferguson 24.11.2014 Polizist Darren Wilson

    فرغسون تشتعل إثر تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

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  • USA Proteste ermordeter Junge 23.11.2014 in St. Louis

    فرغسون تشتعل إثر تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

    نزل آلاف الأميركيين إلى الشوارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة من سياتل مرورا بشيكاغو ولوس أنجلس حاملين لافتات تندد بالقرار.

  • Ferguson Entscheidung Grand Jury - Protest in New York 24.11.2014

    فرغسون تشتعل إثر تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

    و توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة تايمز سكوير في نيويورك حاملين لافتات سوداء كتب عليها "العنصرية تقتل" و"لن نبقى صامتين" وتندد بـ"عنصرية الشرطة".

  • Porträt Barack Obama

    فرغسون تشتعل إثر تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

    الرئيس باراك أوباما دعا من البيت الأبيض إلى الهدوء وقال "نحن امة تقوم على احترام القانون" طالبا من كل الذين يطعنون في القرار أن يفعلوا ذلك "بطريقة سلمية".

  • Ausschreitungen in Ferguson 24.11.2014

    فرغسون تشتعل إثر تبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود

    قضية مايكل براون هي الثانية التي تشغل الرأي العام الأمريكي في الأعوام الماضية بعد قضية تريفون مارتن الفتى الأسود البالغ من العمر 17 عاما الذي ضٌرب في شباط/فبراير 2012 في فلوريدا على يد حارس فيما كان يتنزه بدون سلاح في أحد الأحياء السكنية، وتم تبرئة القاتل فيما بعد.

    الكاتب: كاثلين شوستر / زمن البدري


وحملت هذه الرسالة تساؤلات عمّا إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك منافٍ للدستور"، مطالبة في الوقت ذاته أن تقوم الوزارة بالمشاركة مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.

وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أمريكيون من أصل أفريقي".

و.ب/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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