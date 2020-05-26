 الوحدات الخاصة في الجيش الألماني تمر بـ″أسوأ مرحلة في تاريخها″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

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أخبار

الوحدات الخاصة في الجيش الألماني تمر بـ"أسوأ مرحلة في تاريخها"

عزز اكتشاف مخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا مؤخراً المخاوف من تمدد اليمين المتطرف بين صفوف هذه القوات، وهو ما أكدت ألمانيا أنها لن تتسامح معه مطلقاً.

عناصر من القوات الخاصة الألمانية

إدانة قوية صدرت عن قائد القوات الألمانية الخاصة لوجود توجهات يمينية في القوات الخاصة العسكرية.

دان قائد الوحدات الخاصة بالجيش الألماني، ماركوس كرايتماير، وجود توجهات يمينية متطرفة بين عناصر قواته، مشددا في خطاب لجنوده أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (26 مايو/ايار 2020) بالقول: "لا أبالغ عندما أقول إن قواتنا تمر حالياً بأصعب مرحلة في تاريخها".

مختارات

بعد مرور حوالي عام على مقتل السياسي المحلي الألماني المحافظ فالتر لوبكه، المعروف بمواقفه الداعمة للاجئين، يوجه الادعاء العام تهمة الاغتيال لشخصين من اليمين المتطرف. (29.04.2020)

حذرت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في تقرير لها من خطر اليمين المتطرف وإمكانية استغلاله أزمة جائحة كورونا لنشر نظريات المؤامرة والتحريض ضد اللاجئين وتحميلهم مسؤولية تفشي الوباء. (24.04.2020)

تعهّدت وزيرة الدفاع الألمانية باتّخاذ "إجراء حاسم" ضد أي حالة تطرّف في الجيش، بعدما أشارت تقارير إلى توجّه لدى الجيش بتوقيف عنصر في قوات النخبة عن العمل للاشتباه بميوله اليمينية المتطرفة والتحقيق جار مع جنديين آخرين. (02.12.2019)

صنّفت الاستخبارات العسكرية في ألمانيا 14 جنديا وموظفا بالجيش كأشخاص متطرفين خلال العام الماضي، وحملات أمنية تطال الأوساط اليمينية المتطرفة في عدد من الولايات الألمانية. (03.03.2020)

وذكر القائد في الرسالة التي بعثها قبل أسبوع: "في وسط مجتمعنا كان ولا يزال هناك أفراد يمكن حسابهم بوضوح على ما يسمى بالطيف اليميني (المتطرف).. سواء بسبب افتقارهم للولاء الدستوري أو قربهم من حركة مواطني الرايخ أو فكرهم اليميني المتطرف ودعمهم للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، فإنهم جميعا ألحقوا ضرراً بالغاً بسمعة القوات الخاصة والجيش الألماني ككل".

ووصف كرايتماير الاكتشاف الأخير لمخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا شرقي البلاد بأنه "ذروة صادمة"، معلناً "لا تسامح مطلقاً" مع مثل هذه الأمور، مع التعامل مع كل حالة وفق مقتضيات دولة القانون.

يذكر أن وزارة الدفاع الألمانية اتحذت حزمة تدابير ضد المتطرفين والمشتبه في تطرفهم في صفوف القوات الخاصة. ويأتي ذلك بعد أن اشتد خطر اليمين المتطرف في ألمانيا في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

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ذوو أصول مهاجرة ضحايا إرهاب نازي في هاناو الألمانية

ووفق التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات العسكرية الألماني (إم ايه دي) المقدم البرلمان (بوندستاغ)، فقد تمّ في عام 2019، رصد 14 متطرفا في الجيش الألماني بينهم أربعة إسلاميين واثنين من حركة "مواطنو الرايخ" بالإضافة إلى ثمانية متطرفين يمينيين.
وكتب كريستوف غرام، رئيس الجهاز في مقدمة التقرير: "عام 2019 لم يكن عاما جيدا بالنسبة للعاملين في جهاز حماية الدستور. نحن نعيش في ديمقراطية مستقرة لكننا ندرك أيضا أن التهديدات تزايدت بالنسبة للقيم الأساسية لمجتمعنا المفتوح".
وأضاف غرام: "التطلعات اليمينية المتطرفة تهدد على نحو خاص نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، والجيش لا يقف خارج المجتمع بل إنه معني بهذا التطور بوصفه جزءا من المجتمع".


ع.ح./و.ب. (د ب أ)

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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