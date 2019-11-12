 وزيرة الدفاع الألمانية: لا مكان للمتطرفين داخل الجيش الألماني | أخبار | DW | 02.12.2019

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أخبار

وزيرة الدفاع الألمانية: لا مكان للمتطرفين داخل الجيش الألماني

تعهّدت وزيرة الدفاع الألمانية باتّخاذ "إجراء حاسم" ضد أي حالة تطرّف في الجيش، بعدما أشارت تقارير إلى توجّه لدى الجيش بتوقيف عنصر في قوات النخبة عن العمل للاشتباه بميوله اليمينية المتطرفة والتحقيق جار مع جنديين آخرين.

Symbolbild KSK Bundeswehr (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور اعتزام وزارتها التصرف بحزم حيال القضايا المتعلقة بوجود متطرفين يمينيين داخل صفوف الجيش.

أتي ذلك على خلفية التحقيقات في واقعة جديدة تتعلق بوجود حالة من هذا النوع داخل قيادة القوات الخاصة (كيه إس كيه). وقالت الوزيرة خلال زيارة إلى كوسوفو في (الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019) "لقد توصّلنا إلى نتائج أولية في هذه القضية وسنواصل العمل بنفس التشدد وسنفرض النتائج نفسها في كل قضية" من هذا النوع". وأكدت أن "كل واحد داخل الجيش يلفت الانتباه بتشدده من خلال أي طريقة من الطرق، ليس له مكان في هذا الجيش".

وأضافت كرامب-كارنباور أن هذا الأمر ينطبق على نحو خاص على وحدة (كيه إس كيه) " لأنها تمثل الواجهة إلى حد ما"، وتابعت:" تشعر الوحدة بنفسها بأنها كذلك ومن ثم فإنها  تتحمل مسؤولية خاصة في التصدي لكل ميول نحو التشدد".

وتعهدت الوزيرة الألمانية بأخذ كل حالة " بجدية جدا جدا" وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق بشكل خاص فيما إذا كانت هناك شبكات واتصالات تقف وراء هذه الحالات، وقالت إن هذا هو السبب في أن جهاز الاستخبارات العسكرية (إم ايه دي) قام بتشكيل مجموعة عمل نظرا لأن الواقعة الأخيرة تعلقت بوحدة (كيه إس كيه). وذكرت الوزيرة أن أولى العواقب المترتبة على هذه الواقعة تم اتخاذها" وسنواصل تتبع كل حالة بنفس القدر من الحزم ونفس الإصرار".

مختارات

قيام الجيش الألماني بنشر صورة للزي النازي تسببت في أزمة سعت وزارة الدفاع الألمانية للتعامل معها سريعاً والاعتذار "بكافة السبل"، مؤكدة على "عدم السماح بكافة أشكال التطرف". (27.11.2019)

بعد تحقيقات أمنية بدأتها السلطات الألمانية منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أقالت مجموعة إيرباص عدداً من الموظفين لديها لحيازتهم معلومات سرية تخص الجيش الألماني، وما تزال تحيط السرية هذا الموضوع كون التحقيقات ما تزال جارية. (01.12.2019)

وقالت صحيفة "بيلد ام تسونتاغ" إن الجيش يجري تحقيقات سرية مع عنصر في قوات النخبة وجنديين آخرين، وقد تلقى تعليمات باتخاذ إجراء ضد الرجل بعد تسرب التحقيق. وتم تجريد واحد من الجنديين الاخرين من حقه في ارتداء الملابس العسكرية الألمانية، فيما  صنف الآخر أنه "حالة مريبة".

وذكرت الصحيفة أنّ الاثنين سبق ان أديا التحية النازية المحظورة خلال حفل خاص استضافه المشتبه به الاول والذي سيتم تعليق عمله الأسبوع المقبل.

وقوات النخبة مسؤولة عن المهمات الحساسة والمحفوفة بالمخاطر ومنها عمليات إنقاذ الرهائن أو مكافحة الإرهاب خارج البلاد. لكنّها تواجه اتهامات متكررة بأن بعض عناصرها يميلون إلى اليمن المتطرف.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش كريستوف غرام إن هناك نحو 20 حالة مشتبها بميولها اليمينية المتطرفة في قوات النخبة. ويقدّر عدد الحالات المشابهة في صفوف الجيش بنحو 500. والأسبوع المنصرم قام الجيش الألماني بنشر صورة للزي النازي على "إنستغرام" ما تسبب في أزمة سعت وزارة الدفاع للتعامل معها سريعاً والاعتذار "بكافة السبل"، مؤكدة على "عدم السماح بكافة أشكال التطرف".

 وواجه الجيش الألماني مرارا اتهامات بارتباط بعض عناصره المحرج بماضي ألمانيا العسكري. والعام الماضي، أمرت وزيرة الدفاع حينها أورسولا فون دير لايين الجيش بتطهير نفسه من جميع الروابط مع الجيش النازي، بعدما علمت بأن خوذا وتذكارات لجيش الحقبة النازية وضعت علنا في إحدى الثكنات. كما أمرت بتغيير اسماء ثكنات عسكرية لا تزال تحمل اسم قادة في الجيش الألماني مرتبطين بالحرب العالمية الثانية.

  • Deutsche Soldaten reißen einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1939

    لم تقو بولندا على مواجهة جيش هتلر المدجج بأعتد الأسلحة، وأعلنت استسلامها بعد خمسة أسابيع فقط من القتال.

  • Deutsche Wehrmachtsoldaten in den Niederlanden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد احتلال هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج، توجه الديكتاتور النازي نحو الغرب وبسط سيطرته على الدول المحايدة وهي هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكيا ليمهد الطريق نحو فرنسا.

  • Deutsche Truppen bei der Siegesparade in Paris.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    تمكن هتلر من اجتياح باريس منتصف حزيران/ يونيو 1940. وفي 22 من الشهر ذاته استسلمت فرنسا وقسمت لقسمين، جزء تابع لألمانيا النازية وجزء آخر يحمل اسم "فرنسا فيشي" خاضع لحكومة الجنرال بيتان.

  • Großbritannien Deutschland Zweiter Weltkrieg Coventry Blitz Zerstörung

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد ذلك توجه هتلر نحو بريطانيا ودمر الكثير من المدن على غرار مدينة كوفتري. غير أن القوات الجوية الملكية تصدت بقوة للجيوش الألمانية ودفعتها للتراجع في منتصف عام 1941.

  • Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1941

    في 22 يونيو/حزيران 1941 بدأ الجيش الألماني غزوه للاتحاد السوفياتي، وأطلق على تلك العملية اسم "عملية برباروسا". وقد ارتكب جنود هتلر جرائم حرب لا تحصى في هجومهم على دول الاتحاد السوفياتي.

  • Auschwitz-Birkenau 1944 Ankunft Juden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1942

    بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

  • 2. Weltkrieg Schlacht um Stalingrad

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1943

    شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

  • Saint-Aubin-sur-mer Juno Beach Normandie 1944

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1944

    في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

  • Flash-Galerie Keitel unterschreibt Kapitulationsurkunde

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1945

    في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش


 

مختارات

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

في الأول من أيلول/ سبتمبر 1939 أعطى الديكتاتور أدولف هتلر أوامره للجيش الألماني بمهاجمة بولندا. ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ 8 أيار/ مايو 1945 دخل العالم في حرب ثانية كلفت البشرية ملايين الأرواح. (01.09.2019)  

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