الناتو يشجب "الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

ندد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد (26 آذار/مارس 2023) بـ"الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، معتبراً أنه "خطير وغير مسؤول". وقالت الناطقة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "حلف شمال الأطلسي حذر ونراقب الوضع من كثب"، مضيفة "لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي الروسي من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أمس السبت إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو طلب نشر الأسلحة في بلاده. ولم تعلق مينسك بعد على إعلان بوتين.

ولم يقاتل جيش بيلاروسيا بشكل رسمي في أوكرانيا لكن مينسك سمحت لموسكو باستخدام أراضيها لإرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي. وتشترك الدولتان في علاقات عسكرية وثيقة.

رأت كييف في الخطوة الأخيرة "ابتزازاً نووياً"، في حين قارن الرئيس فلاديمير بوتين الخطوة بنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في أراضي حلفاء أوروبيين. لكن حلف الأطلسي انضم إلى ألمانيا في رفض هذا المقارنة.

وقالت لونجيسكو إن "إشارة روسيا إلى شراكة الناتو النووية مضللة تماماً. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية". وأضافت أن "روسيا تخلت باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخراً مشاركتها في معاهدة نيوستارت".

وكان بوتين قد أعلن الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيوستارت، وهي آخر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة للحد من عدد الأسلحة النووية.

وتابعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "على روسيا أن تعاود احترام التزاماتها وتتصرف بحسن نية".

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كييف تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن

من جهتها، وجهت أوكرانيا اليوم الأحد انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمواجهة هذه الخطوة.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية القرار، في بيان، بأنه "خطوة استفزازية أخرى" من جانب موسكو تقوض "نظام الأمن الدولي برمته". وقالت الوزارة في البيان "تؤكد روسيا مجدداً عجزها المستمر عن أن تكون ممتلكة لأسلحة نووية كوسيلة ردع ووقاية من الحرب وليس كأداة للتهديدات والترهيب".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة هذا الأمر، كما دعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي إلى تحذير بيلاروسيا من "عواقب بعيدة المدى" إذا قبلت نشر الأسلحة الروسية على أراضيها.

وأضاف البيان "تدعو أوكرانيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى إبلاغ نظام بوتين الإجرامي بالرفض القاطع لاستفزازاته النووية واتخاذ إجراءات حاسمة لردع أي استخدام للأسلحة النووية من جانب الدولة المعتدية ومنع ذلك".

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)