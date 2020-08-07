 الممنوع والمسموح ـ عناصر مهمة من أجل فطور صحي | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.08.2020

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صحة

الممنوع والمسموح ـ عناصر مهمة من أجل فطور صحي

وجبة الفطور من الوجبات التي يختلف عليها الكثيرون، لكنها مهمة في الحفاظ على الطاقة أثناء اليوم. في التقرير التالي نعرض خمسة عناصر لا غنى عنها لوجبة إفطار متكاملة.

الفطور ضروري ويجب أن يحتوي على عناصر معينة

الفطور ضروري ويجب أن يحتوي على عناصر معينة

لا يحب الجميع تناول الفطور، فالبعض ليس لديه وقت قبل العمل، بينما لا يريد البعض الآخر تناول الطعام في الصباح الباكر. لكن الخبراء ينصحون باتباع بعض النصائح ليوم مفعم بالنشاط والحيوية.

أطعمة تحتوي على الحبوب الكاملة

بحسب وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، يتمثل الهدف الأساسي من وجبة الفطور في إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لليوم، وبخاصة لدى الأطفال والشباب والنساء الحوامل والمرضعات. ويقول خبير التغذية ماتياس ريدل للوكالة إن من لا يتناولون الفطور يميلون أكثر من غيرهم للأكل غير الصحي أثناء النهار.

وينصح موقع عيادات مايو كلينيك الأمريكية بأطعمة تحتوي على الحبوب الكاملة في الصباح، مثل الشوفان والشعير والبلغر والكينوا، فهي مشبعة وتزود الجسم بالطاقة، ويحذر من وجبات الفطور الجاهزة، والتي تحتوي على الدهون ومواد حافظة. ويوصي موقع هيلث لاين بشكل خاص بالشوفان، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم. وبحسب الموقع يمكن إضافة لبن قليل الدسم إليه مع بعض الفاكهة لوجبة متكاملة في الصباح.

الخضروات

لا غنى عن الخضروات في أي وجبة متكاملة، فهي تحتوي على كل ما يحتاجه الجسم لليوم. وليس من الضروري تناول الخضروات التي يتعين طهيها، وذلك لضيق الوقت في الصباح. فوكالة الأنباء الألمانية تنصح بالخضروات البسيطة مثل الخيار والطماطم والفلفل بالإضافة إلى الخس.

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صحتك بين يديك - التغذية

الفاكهة

الفاكهة أيضاً يجب أن تكون جزء أساسي في وجبة الإفطار لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. لذلك يوصي موقع هيلث لاين بجمع فواكه معينة في الفطور. فمن أجل مزيد من الطاقة يوصي الموقع بالتفاح والموز والأفوكادو، بينما ينصح بالتوت والأناناس لمحاربة الالتهابات في الجسم. أما الكيوي والفراولة فيساهمان في تقوية المناعة.

منتجات الألبان

لا يرى خبير التغذية ريدل غضاضة في تناول منتجات الألبان في الصباح، ويقول لوكالة الأنباء الألمانية إن الزبادي قليل الدسم هو أفضل اختيار لوجبة الفطور. كما ينصح موقع عيادات مايو كلينيك بالأجبان قليلة الدسم مثل الجبن "القريش". وبحسب موقع هافينغتن بوست من الممكن إضافة بيضة إلى هذه الوجبة للحصول على قدر كاف من البروتين.

الدهون المفيدة

يحب البعض تناول الخبز مع المربى أو الشوكولاتة في الصباح، وهو ما يحذر منه الخبراء. ويقول ريدل لوكالة الأنباء الألمانية إن الحد الأقصى للسكر المسموح به في اليوم ما بين 25 و50 غراماً، وتتعدى هذه الوجبات الكمية المسموح بها، بما يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالجوع سريعاً، على حد قوله. من الأطعمة الأخرى التي ينبغي تجنبها الزبادي بالفواكه، والأفضل تناول زبادي طبيعي وإضافة الفواكه الطبيعية إليه بحسب الموقع. البديل الأفضل كما ينصح موقع هافينغتن بوست هو تناول كمية صغيرة من المكسرات لما تحتويه من دهون مفيدة ومشبعة. ويضيف موقع مديكال نيوز توداي الأفوكادو والبيض والزيتون الأسود وبذور الشيا إلى القائمة.

س.ح/ع.ح/ع.ج.م

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المكسرات

    على الرغم من أن المكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فالمكسرات غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، فضلا عن أن المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البيض

    يعد البيض غذاء جيدا لمن يرغب بإنقاص وزنه، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، و المهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقا بدلا من قليه.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الفاصوليا

    يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان وآخر غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين. هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة فضلا عن أن الفاصوليا تخفض من الكولسترول في الدم.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    أوراق السلطة الخضراء

    أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناول السلطة يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في الخضروات تملئ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الشوربة

    للشوربة أيضا تأثير مشابه للسلطة وخاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية ، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الأسماك

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحوما أخرى مثل لحم البقر أو الغنم مثلا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البطاطس:

    للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات. ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    التفاح والبرتقال

    ووفقا للدراسة ذاتها التي أجريت حول الشبع، تبين أن التفاح والبرتقال هم من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، فمن يرغب بتناول أطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات، ينصحه خبراء التغذية بتناول تفاحة أو برتقالة

  • Haferflocken

    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المنتجات المصنوعة من الحبوب

    تناول حبوب الشوفان أثناء الفطور مثلا يعزز الشعور بالشبع أكثر من تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة لعدة ساعات بعد تناولها.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

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