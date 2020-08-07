الممنوع والمسموح ـ عناصر مهمة من أجل فطور صحي

لا يحب الجميع تناول الفطور، فالبعض ليس لديه وقت قبل العمل، بينما لا يريد البعض الآخر تناول الطعام في الصباح الباكر. لكن الخبراء ينصحون باتباع بعض النصائح ليوم مفعم بالنشاط والحيوية.

أطعمة تحتوي على الحبوب الكاملة

بحسب وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، يتمثل الهدف الأساسي من وجبة الفطور في إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لليوم، وبخاصة لدى الأطفال والشباب والنساء الحوامل والمرضعات. ويقول خبير التغذية ماتياس ريدل للوكالة إن من لا يتناولون الفطور يميلون أكثر من غيرهم للأكل غير الصحي أثناء النهار.

وينصح موقع عيادات مايو كلينيك الأمريكية بأطعمة تحتوي على الحبوب الكاملة في الصباح، مثل الشوفان والشعير والبلغر والكينوا، فهي مشبعة وتزود الجسم بالطاقة، ويحذر من وجبات الفطور الجاهزة، والتي تحتوي على الدهون ومواد حافظة. ويوصي موقع هيلث لاين بشكل خاص بالشوفان، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم. وبحسب الموقع يمكن إضافة لبن قليل الدسم إليه مع بعض الفاكهة لوجبة متكاملة في الصباح.

الخضروات

لا غنى عن الخضروات في أي وجبة متكاملة، فهي تحتوي على كل ما يحتاجه الجسم لليوم. وليس من الضروري تناول الخضروات التي يتعين طهيها، وذلك لضيق الوقت في الصباح. فوكالة الأنباء الألمانية تنصح بالخضروات البسيطة مثل الخيار والطماطم والفلفل بالإضافة إلى الخس.

مشاهدة الفيديو 26:06 شارك صحتك بين يديك - التغذية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3fUWO صحتك بين يديك - التغذية

الفاكهة

الفاكهة أيضاً يجب أن تكون جزء أساسي في وجبة الإفطار لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. لذلك يوصي موقع هيلث لاين بجمع فواكه معينة في الفطور. فمن أجل مزيد من الطاقة يوصي الموقع بالتفاح والموز والأفوكادو، بينما ينصح بالتوت والأناناس لمحاربة الالتهابات في الجسم. أما الكيوي والفراولة فيساهمان في تقوية المناعة.

منتجات الألبان

لا يرى خبير التغذية ريدل غضاضة في تناول منتجات الألبان في الصباح، ويقول لوكالة الأنباء الألمانية إن الزبادي قليل الدسم هو أفضل اختيار لوجبة الفطور. كما ينصح موقع عيادات مايو كلينيك بالأجبان قليلة الدسم مثل الجبن "القريش". وبحسب موقع هافينغتن بوست من الممكن إضافة بيضة إلى هذه الوجبة للحصول على قدر كاف من البروتين.

الدهون المفيدة

يحب البعض تناول الخبز مع المربى أو الشوكولاتة في الصباح، وهو ما يحذر منه الخبراء. ويقول ريدل لوكالة الأنباء الألمانية إن الحد الأقصى للسكر المسموح به في اليوم ما بين 25 و50 غراماً، وتتعدى هذه الوجبات الكمية المسموح بها، بما يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالجوع سريعاً، على حد قوله. من الأطعمة الأخرى التي ينبغي تجنبها الزبادي بالفواكه، والأفضل تناول زبادي طبيعي وإضافة الفواكه الطبيعية إليه بحسب الموقع. البديل الأفضل كما ينصح موقع هافينغتن بوست هو تناول كمية صغيرة من المكسرات لما تحتويه من دهون مفيدة ومشبعة. ويضيف موقع مديكال نيوز توداي الأفوكادو والبيض والزيتون الأسود وبذور الشيا إلى القائمة.

س.ح/ع.ح/ع.ج.م