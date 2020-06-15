الخضراوات الطازجة أم المجمدة.. أيهما أفضل؟

من المعروف أن الحصول على فوائد الخضروات والفواكه بشكل كامل، يكون باستهلاكها بعد نضوجها مباشرة، والسبب هو أن المحتوى الغذائي للخضروات يكون في أعلى مستوياته عند ذروة نضجها. لكن خبراء الصحة يرون أن ذلك ربما يكون صحيحا فقط إذا ما تم تناول الخضروات أو الفواكه في موسم جنيها فقط. لذلك يمكن للخضروات المجمدة أن تكون بديلا صحيا وآمنا من الخضراوات الطازجة، إذا ما تمّ تناولها في غير موسمها الطبيعي.

متى تكون الخضروات المجمدة مفيدة أكثر ؟

بحسب موقع "غيزونده أيرنيرونغ" فإن الحالات التي تكون فيها الخضروات المجمدة أفضل من الطازجة هي عندما يتم نقلها لمسافات طويلة قبل أن تباع في الأسواق. عندها تكون الخضروات المجمدة مغذية وصحية أكثر. ويفسر خبراء التغذية ذلك بأن الخضروات المجمدة غالبا ما يتم قطفها قبل أن تنضج، ما يعني أنها لم تستهلك محتواها الغذائي بشكل كامل.

فضلا عن أن نقل الفواكه والخضروات الطازجة لمسافات طويلة، يجعلها تفقد الكثير من محتواها الغذائي، فمثلا تفقد السبانخ الطازجة نصف محتواها من حمض الفوليك بعد ثمانية أيام من قطفها، كما تنخفض نسبة الفيتامينات والمعادن بداخلها لدى تخزينها بشكل خاطئ، وذلك بتعريضها للحرارة العالية والضوء.

وهذا ينطبق بالطبع على الفواكه أيضاً. ويرى خبراء التغذية أن جودة الفواكه التي تباع في المتاجر الألمانية ليست عالية تماما، إذ غالبا ما يتم بيع الفواكه والخضروات قبل نضجها.

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الأطعمة المجمدة والمعلبة

ولعل أهم ما يميز الفواكه والخضروات المجمدة أنه غالبا ما يتم قطفها قبل نضجها مباشرة مما يحافظ على العناصر الغذائية بها لفترة طويلة، كما أن استخدام الماء الساخن لغسلها قبل تجميدها، يساعد على قتل البكتيريا وإيقاف بعض الأنزيمات النشيطة التي تتلف الفواكه والخضروات بشكل سريع.

جدير بالذكر أن الفواكه والخضروات المجمدة أفضل بكثير من المعلبة، فوفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن الخضروات والفواكه المعلبة تفقد الكثير من المواد الغذائية المهمة لدى حفظها داخل المعلبات. وينصح خبراء الصحة بتجنب شراء الفواكه والخضروات المجمدة إذا كانت مفرومة أو مطحونة، فمعالجة الخضروات والفواكه قبل تجميدها يفقدها الكثير من المواد الغذائية، فضلا عن ضرورة التأكد من أن الخضروات والفواكه المجمدة خالية تماما من مواد مضافة مثل الملح أو الزبدة مثلا.

من ناحية أخرى يمكن أن يساعد شراء الفواكه والخضروات المجمدة على توفير المال، وهي الخيار الأفضل لمن يرغب بتناولها في غير مواسمها. وفيما عدا ذلك تبقى الفواكه والخضروات الطازجة هي الأفضل وخاصة إذا ما تم شراؤها من المزارعين مباشرة أي بعد قطفها فورا، بعيدا عن شرائها مخزنة من متاجر بيع المواد الغذائية.

د.ص/ع.أ.ج