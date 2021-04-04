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الملكة رانيا

تعتبر ملكة الأردن رانيا من الشخصيات المعروفة عالميا نظرا لمشاركتها في مبادرات دولية تهتم بالقضايا الإنسانية وعلى رأسها قضايا المرأة والطفل في العالم العربي، كما تتواصل الملكة مع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هي رانيا فيصل ياسين ولدت في الكويت في 30 أغسطس/آب من عام 1970 لأبوين فلسطينيين درست إدارة الأعمال والحاسبات في الجامعة الأمريكية في القاهرة. تزوجت سنة 1993 من الأمير عبد الله قبل أن يصبح وليا للعهد ومن بعدها ملكا للأردن سنة 1999. أسست الملكة رانيا عدة مبادرات وجمعيات ومؤسسات في الأردن تهدف إلى النهوض بالتعليم في الأردن، كما عرفت على المستوى العالمي بمحاولة إيصال صورة إيجابية عن العالم العربي والإسلامي وتشجيع الحوار بين الثقافات.وقد حازت على عدة جوائز وتكريمات من أهمها جائزة الشمال-الجنوب من المركز الأوروبي. إلى جانب كل ذلك تعرف الملكة رانيا بأناقتها وجمالها إذ نُشرت قائمة بأجمل نساء العالم، جاءت فيها الملكة رانيا في المرتبة الرابعة والتي أعدت بناء على درجة التغطية الإعلامية التي حظيت بها مجموعة مختارة من النساء الشهيرات كما احتلت الملكة رانيا المركز الثاني في المنافسة على لقب أكثر النساء أناقة لعام 2011.

Jordan's Crown Prince Hamzah, left, with his mother Queen Noor, right, during his wedding ceremony in Amman, Jordan, in this May 27, 2004, photo. Jordan's King Abdullah II stripped his half-brother and heir apparent of his title as crown prince Sunday Nov. 28, 2004, in another major succession switch in the Hashemite dynasty that rules Jordan. King Abdullah II had named Hamzah crown prince hours after their father King Hussein died of cancer on Feb. 7, 1999.(AP Photo/Hussein Malla)

الملكة نور تصف المخطط المنسوب للأمير حمزة بـ "بهتان آثم" 04.04.2021

بعد أن أعلن الأمير الأردني حمزة عن وضعه قيد "الإقامة الجبرية" من قبل السلطات الأردنية بسبب "تحركات لاستهداف استقرار البلاد"، قالت والدته، الملكة نور، إنها تدين "الافتراءات" وتصلي "من أجل العدالة لجميع الضحايا الأبرياء".
VARANASI, INDIA - APRIL 24: BJP leader Narendra Modi waves to supporters as he rides on an open truck on his way to filing his nomination papers on April 24, 2014 in Varanasi, India. India is in the midst of a nine phase election that began on April 7 and ends May 12. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك 27.03.2017

يتربع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على عرش الزعيم الأكثر حضورا على فيسبوك بوجود أربعين مليون متابع له. الثاني في القائمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه يراوح بعيدا عن متصدر القائمة.
epa04602247 Jordanian students hold a sign reading in Arabic, 'You will stay a Falcon' and pictures of Muath al-Kassasbeh, the Jordanian pilot believed to be being held by members of the group calling themselves the Islamic State (IS) in Syria, during a rally in support of Muath, Jordan University, Amman, Jordan, 03 2015. Despite a renewal of the offer for a prisoner swap with IS for the Jordanian pilot which came after news that a second Japanese hostage had been killed, it is unclear whether or not Jordan has received a proof of life. EPA/STR EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

مظاهرات حاشدة في عمان تنديدا بمقتل الكساسبة 06.02.2015

تظاهر آلاف الأردنيين في عمان تتقدمهم الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله، للتنديد بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم "داعش". وجاءت المسيرة بعد ثلاثة أيام من نشر يصور حرق الكساسبة حيا في قفص.
Scheicha Mozah Bint Nasser Al Missned in Dresden

هل وراء كل رجل سلطة امرأة؟ 20.10.2014

هن زوجات ملوك ورؤساء وأمراء، أدوراهن تتراوح بين التمثيل الرمزي وتحريك الخيوط من خلف الستار! فهل ساهمن في صنع نجاح أزواجهن أم أنهن مجرد نساء جميلات يقمن بدور زوجات فقط؟ نساء بين الرمزية والنفوذ في صور.
Besuch der Königen Rania Al-Abdullah von Jordanien zur Medifitreha am Uniklinik Köln zur Eröffnung von Queen Rania Rehabilitation center für Kinder und Jugendliche

الملكة رانيا تفتتح في ألمانيا مركزا طبيا يحمل اسمها 03.04.2007

في زيارتها الأولى لمدينة كولونيا الألمانية، افتتحت الملكة رانيا العبد الله مركزا طبيا لعلاج الأطفال. بهذه المناسبة تم توقيع اتفاقية شراكة بين ألمانيا والأردن لبناء مركز مماثل في عمّان