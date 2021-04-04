تعتبر ملكة الأردن رانيا من الشخصيات المعروفة عالميا نظرا لمشاركتها في مبادرات دولية تهتم بالقضايا الإنسانية وعلى رأسها قضايا المرأة والطفل في العالم العربي، كما تتواصل الملكة مع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هي رانيا فيصل ياسين ولدت في الكويت في 30 أغسطس/آب من عام 1970 لأبوين فلسطينيين درست إدارة الأعمال والحاسبات في الجامعة الأمريكية في القاهرة. تزوجت سنة 1993 من الأمير عبد الله قبل أن يصبح وليا للعهد ومن بعدها ملكا للأردن سنة 1999. أسست الملكة رانيا عدة مبادرات وجمعيات ومؤسسات في الأردن تهدف إلى النهوض بالتعليم في الأردن، كما عرفت على المستوى العالمي بمحاولة إيصال صورة إيجابية عن العالم العربي والإسلامي وتشجيع الحوار بين الثقافات.وقد حازت على عدة جوائز وتكريمات من أهمها جائزة الشمال-الجنوب من المركز الأوروبي. إلى جانب كل ذلك تعرف الملكة رانيا بأناقتها وجمالها إذ نُشرت قائمة بأجمل نساء العالم، جاءت فيها الملكة رانيا في المرتبة الرابعة والتي أعدت بناء على درجة التغطية الإعلامية التي حظيت بها مجموعة مختارة من النساء الشهيرات كما احتلت الملكة رانيا المركز الثاني في المنافسة على لقب أكثر النساء أناقة لعام 2011.