المعارض البحريني نبيل رجب يغادر السجن ليقضي "عقوبة بديلة"

بعد أربع سنوات في السجن على خلفية تغريدات ومقابلات، أطلقت السلطات البحرينية اليوم الثلاثاء (9 يونيو/ حزيران 2020) سراح الناشط البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، حسبما أعلن محاميه وعائلته، على أن يقضي الفترة المتبقية من حكم السجن وهي ثلاث سنوات "في عقوبة بديلة" لم تتضح طبيعتها حتى الان.
وقال المحامي محمد الجشي لوكالة فرانس برس "أُطلق سراح نبيل وهو في طريقه إلى المنزل، لقد تم ذلك في إطار تنفيذ عقوبة بديلة ولا تزال هناك ثلاث سنوات في الحكم الصادر بحقه".
وأُوقف رجب في 2016 وحكم عليه بالسجن لعامين على خلفية قضية دين فيها بـ"نشر شائعات والتضليل" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها سلطات بلاده، ثم حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات.
وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وتشارك البحرين في التحالف بقيادة الرياض منذ بدء عملياته في آذار/ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وفي مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إسران، في نزاع قتل فيه آلاف الأشخاص.
وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.
وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة، النظام الشيعي في إيران بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالارهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أي احتجاجات ضدها. ويعتبر رجب أحد أبرز وجوه التظاهرات في 2011، وكان يعاني من أمراض خلال سجنه.
وتنفي الحكومة البحرينية قمع المعارضة وتقول إنها تحمي الأمن القومي من الجماعات التي تصفها بالإرهابية المدعومة من إيران.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
رائف بدوي
اعتقل رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكمت عليه محكمة سعودية في أيار/مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا. وحاز بدوي على جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته المقيمة في كندا، في كانون الأول/ديسمبر 2015، جائزة زاخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
وليد أبو الخير
يقضي الحقوقي البارز وليد أبو الخير عقوبة السجن لمدة 15 عاما بتهمة اهانة السلطات، بعد أن أدانته محكمة سعودية في سنة 2015. ووليد أبو الخير هو الزوج السابق للناشطة الحقوقية سمر بدوي التي اعتقلت عدة مرات في السعودية.اعتبرته مجلة فوربس احد اكثر 100 ناشط عربي تأثيرا على تويتر.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
أحمد منصور
اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط الحقوقي احمد منصور في شهر آذار/مارس الماضي بتهمة استخدام الانترنت للترويج "لأفكار مغرضة" من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وقال خبراء من عدد من مجموعات العمل الأممية إنه لا توجد أية أسس شرعية لاعتقاله. وكان منصور قد اعتقل أيضا في نيسان/ابريل 2011 وأفرج عنه في وقت لاحق من ذلك العام بموجب عفو رئاسي.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
ناصر الزفزافي
اعتقل ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" في المغرب مع ناشطين آخرين في 29 أيار/مايو 2017 في قرية دوار لحرش قرب الحسيمة. وأعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان أن الزفزافي تعرض للضرب "بقسوة" والى إساءات لفظية من قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
محمد مرسي
انتخب محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، رئيسا لمصر عام 2012 ثم عزله الجيش بعد ذلك بعام عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. واحتجزته السلطات على الفور وصدر عليه بعد ذلك حكم بالسجن 20 عاما. ويقول محامي مرسي وأسرته إنه أبلغهم باصابته مرتين بغيبوبة السكر في شهر حزيران/يونيو 2017 وأنه لم يحصل على العلاج المناسب في السجن. ويطالب مرسي بنقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
علاء عبد الفتاح
أصدرت محكمة مصرية في سنة 2015 حكما بسجن الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح خمس سنوات بعد إدانته بـ"انتهاك" قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أي احتجاج دون الحصول على موافقة حكومية.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
نبيل رجب
اعتقلت البحرين نبيل رجب، الناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في حزيران/يونيو 2016. وخضع رجب لمحاكمتين في الشهر الحالي، الأولى بتهمة تغريدات على تويتر والأخرى بشأن اتهامه بنشر أخبار زائفة، ويواجه محاكمة ثالثة في تهم كتابة مقال رأي ينتقد فيه ظروف السجون في بلده. وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن صحة رجب تدهورت نتيجة الحبس الانفرادي وإنه خضع لجراحة لعلاج تقرحات سببت له نزيفا.
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ناشطون حقوقيون وسياسيون يقضون عيدهم خلف القضبان
عبد الهادي الخواجة
نفذ المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة الذي يمضي حكما بالسجن المؤبد عدة إضرابات عن الطعام داخل السجن للمطالبة "باحترام حقوق السجناء" من قبل إدارة السجن. وكانت محكمة استثنائية حكمت على الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنمركية، في حزيران/يونيو 2011 مع عشرين معارضا آخر بالسجن بتهمة التآمر على نظام الحكم. واعتبرت منظمات حقوقية الخواجة "سجين رأي".
الكاتب: زمن البدري