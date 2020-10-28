المانيا- مظاهرة حاشدة ضد قيود كورونا و500 دعوى قضائية

تسلمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أربع شكاوى دستورية وطلبين لإصدار أمر مؤقت ضد الإغلاق الجزئي الذي يطبق في ألمانيا خلال هذا الشهر في إطار تدابير احتواء جائحة كورونا.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) أن المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها، أحصت حتى الآن إجمالي 518 شكوى دستورية بشأن قيود كورونا.

وبحسب التقارير، فإن المحكمة رفضت متابعة 331 شكوى، وتنظر حتى الآن في 187 شكوى دستورية و 53 طلباً منفصلاً لإصدار أمر مؤقت. وأكد متحدث باسم المحكمة بشكل أساسي الأرقام لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة.

قود كبيرة مؤقتة

يُذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقتا على قيود كبيرة مؤقتة على الحياة العامة تشبه تلك التي تم إقرارها في الربيع الماضي مع بداية الجائحة. وتطبق الإجراءات اعتباراً من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتتضمن هذه القيود غلق المطاعم والحانات وصالات التجميل والتدليك ورسم الوشم وصالات اللياقة البدنية ودور السينما. كما تتضمن القيود الجديدة قصر التجمعات في الأماكن العامة على ما لا يزيد على عشرة أشخاص من منزل واحد أو منزلين على الأكثر، وإلغاء الفعاليات ومنع حضور الجماهير للمباريات في رياضات المحترفين.

وفي المقابل، قررت الحكومة الاتحادية والولايات الإبقاء على فتح المدارس والحضانات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وصالونات الحلاقة.

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توقعات بتظاهر 20 ألف شخص

في سياق متصل، توقع مراقبون مشاركة أكثر من 20 ألف شخص من ولايات ألمانية مختلفة في مظاهرة بمدينة لايبتسيغ الألمانية اليوم، احتجاجا على القيود المشددة التي فرضتها الحكومة الألمانية مؤخرا لاحتواء جائحة كورونا.

وكانت مدينة لايبتسيغ أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن مبادرة "التفكير الجانبي"، من مدينة شتوتغارت أخطرت بتنظيم هذه المظاهرة.

وبحسب البيانات، من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات مناهضة لهذه المظاهرة في المدينة. وتم بوجه عام الإعلان عن 27 مظاهرة وتجمع ومسيرة في لايبتسيغ اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة لايبتسيغ، أولاف هوب، ردا على استفسار: "نستعد لعملية مكثفة للغاية لأن هناك إمكانية للتطرف يمكن رصدها في جميع الأطراف"، مضيفا أن تقييم الوضع معقد أيضا بسبب المستوى المرتفع جدا لحشد كافة المعسكرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيدعم الشرطة خلال مهمتها اليوم شرطة مكافحة الشغب وقوات أمن من ثماني ولايات والشرطة الاتحادية والشرطة الجنائية، كما سيُجرى الاستعانة بمروحيات لمراقبة الوضع من الجو. وأوصت المدينة السكان بتجنب التواجد في وسط المدينة نظرا للعدد الكبير المنتظر للمشاركين في المظاهرات.

وكان رئيس حكومة ولاية ساكسونيا، ميشائيل كريتشمر، قد وصف المظاهرة بعدد مشاركيها المتوقع بأنها "مخاطرة لا تُحصى".

ع.ج./ع.ج.م. (د ب أ)