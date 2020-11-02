لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة يومية بكورونا

سجلت ألمانيا لأول مرة أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 21 ألفا و506 إصابات جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 18 ألفا و681 حالة.

وأحصى المعهد الجمعة إجمالي عدد الإصابات بالفيروس عند 619 ألفا و89 إصابة منذ بدء تفشي الجائحة. بينما سُجلت حتى الآن 11 ألفا و96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بأمس الخميس. ووفق المعهد الحكومي فإن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن.

ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه انتشار الفيروس في أوروبا، التي تعيشموجة ثانية بعد الأولى التي ضربت القارة العجوز في شهر مارس وأبريل الماضيين.

وحينها سجلت ألمانيا أقل الإصابات على المستوى الأوروبي.

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وعلى مستوى العالم، أصيب أكثر من 48.63 مليون بفيروس كورونا المستجد، وفق أحدث تقرير لرويترز، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و232281 حالة. وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ففي الولايات المتحدة فبعد المستوى القياسي لعدد الإصابات اليومية والذي استقر ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء عند 120 ألف إصابة، أظهرت بيانات جامعة جون هوبكينز الأمريكية بين الساعة 20,30 من مساء الأربعاء والساعة 20,30 من مساء الخميس (01,30 ت غ الجمعة) أن الولايات المتحدة سجلت 123.085 إصابة جديدة بالفيروس و1.226 وفاة ناجمة عن الوباء.

ولليوم الثالث على التوالي تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطّى الألف وفاة.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 9,6 ملايين شخص توفي منهم أكثر من 234.800 شخص.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية في وقت لا تزال فيه الولايات المتّحدة تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)