 لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة يومية بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لأول مرة.. ألمانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة يومية بكورونا

ألمانيا تواصل تسجيل الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متخطية لأول مرة العشرين ألف إصابة، بينما يفوق عدد الإصابات حول العالم عتبة 48 مليون إصابة.

فيروس كورونا يضع ألمانيا تحت قبضته

فيروس كورونا يضع ألمانيا تحت قبضته

سجلت ألمانيا لأول مرة أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 21 ألفا و506 إصابات جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 18 ألفا و681 حالة.

مختارات

سجلت ألمانيا أكثر من 7500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالية 380 ألف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات العالمية حاجز الـ40 مليون، منها نحو 16 مليون إصابة في الولايات المتحدة والهند.

يتواصل فرز الأصوات لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. تغطية مباشرة من DW عربية لآخر النتائج والتطورات.

وأحصى المعهد الجمعة إجمالي عدد الإصابات بالفيروس عند 619 ألفا و89 إصابة منذ بدء تفشي الجائحة. بينما سُجلت حتى الآن 11 ألفا و96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بأمس الخميس. ووفق المعهد الحكومي فإن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن. 

ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه انتشار الفيروس في أوروبا، التي تعيشموجة ثانية بعد الأولى التي ضربت القارة العجوز في شهر مارس وأبريل الماضيين.

وحينها سجلت ألمانيا أقل الإصابات على المستوى الأوروبي. 

مشاهدة الفيديو 04:23

روسيا تختبر لقاح كورونا على آلاف المتطوعين - فهل تنجح؟

وعلى مستوى العالم، أصيب أكثر من 48.63 مليون بفيروس كورونا المستجد، وفق أحدث تقرير لرويترز، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و232281 حالة. وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ففي الولايات المتحدة فبعد المستوى القياسي لعدد الإصابات اليومية والذي استقر ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء عند 120 ألف إصابة، أظهرت بيانات جامعة جون هوبكينز الأمريكية بين الساعة 20,30 من مساء الأربعاء والساعة 20,30 من مساء الخميس (01,30 ت غ الجمعة) أن الولايات المتحدة سجلت 123.085 إصابة جديدة بالفيروس و1.226 وفاة ناجمة عن الوباء.

ولليوم الثالث على التوالي تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطّى الألف وفاة.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 9,6 ملايين شخص توفي منهم أكثر من 234.800 شخص.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية في وقت لا تزال فيه الولايات المتّحدة تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية  التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تداعيات كورونا على الدول الغربية  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild EU Corona

فيروس كورونا..نوع جديد يكتسح أوروبا منذ الصيف مصدره إسبانيا! 02.11.2020

سلالة جديدة من فيروس "سارس-كوف-2" المسبب لمرض "كوفيد-19" تنتشر بسرعة البرق حاليا في أوروبا. مصدرها إسبانيا. ما خطورتها وما خصائصها؟ الصورة لم تكتمل بعد، لكن المؤكد أن حركة التنقل الصيف الماضي لعبت دورا مفصليا.

Deutschland | Coronavirus | Intensivstationen

الموت والحزن في زمن كورونا 01.11.2020

أمهات وآباء وشركاء حياة يموتون في قاعات العناية المركزة أو دور العجزة، وقبل أن يفارق هؤلاء الحياة لا تستطع أسرهم زيارتهم لوداعهم، ما يزيد من معاناة أقارب ضحايا كوفيد-19.

Deutschland | Coronavirus: Maskenpflicht in Frankfurt

ألمانيا.. إصابات كورونا تبلغ مستوى قياسيا جديداً 05.11.2020

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل مستوى قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد. وكانت آخر أعلى قيمة في عدد الإصابات اليومية الجديدة يوم السبت الماضي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  