منذ خريف 2019 وتدهور قيمة الليرة اللبانية مستمر ومعها مستوى معيشة اللبنانيين. كيف لعبت الأزمة الاقتصادية دورا في هذا التدهور، وما هي تبعاته مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي قد تعصف بما تبقى من دعائم الدولة.

بقيت الليرة اللبنانية من أكثر العملات العربية استقرارا وقوة رغم الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و 1990. غير أن تراكم جبال الديون واستنزاف الاحتياطات من العملات الصعبة وتبعات جائحة كورونا أدت إلى مزيد من العجز في موازنة الدولة وإلى ارتفاع الأسعار بشكل أفقد العملة اللبنانية قيمتها الشرائية بشكل غير مسبوق.