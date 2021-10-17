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الليرة اللبنانية

منذ خريف 2019 وتدهور قيمة الليرة اللبانية مستمر ومعها مستوى معيشة اللبنانيين. كيف لعبت الأزمة الاقتصادية دورا في هذا التدهور، وما هي تبعاته مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي قد تعصف بما تبقى من دعائم الدولة.

بقيت الليرة اللبنانية من أكثر العملات العربية استقرارا وقوة رغم الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و 1990. غير أن تراكم جبال الديون واستنزاف الاحتياطات من العملات الصعبة وتبعات جائحة كورونا أدت إلى مزيد من العجز في موازنة الدولة وإلى ارتفاع الأسعار بشكل أفقد العملة اللبنانية قيمتها الشرائية بشكل غير مسبوق.

Protesters gather in front of the October 17 torch near the devastated port of Beirut, during a rally to mark the second anniversary of the beginning of a nationwide anti-government protest movement, on October 17, 2021. - Lebanon marked the second anniversary of its defunct protest movement with a low-key demonstration in Beirut today, while many stayed away amid grinding economic woes and deadly tensions over a port blast probe. (Photo by ANWAR AMRO / AFP) (Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

لبنانيون يحيون الذكرى الثانية للحراك وسط تصاعد الأزمة 17.10.2021

تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت، في الذكرى الثانية للحراك، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهات دموية أوقعت قتلى في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
BEIRUT, LEBANON - OCTOBER 09: A view of the city during power cuts due to the fuel shortage and problems in the supply of fuel in Beirut, Lebanon on October 09, 2021. Mahmut Geldi / Anadolu Agency

حريق هائل في أحد خزانات منشأة الزهراني للنفط في لبنان 11.10.2021

أكد شهود أن حريقا هائلا اندلع في صهريج وقود بمنشأة الزهراني للنفط في جنوب لبنان، فيما يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه. وذكر تلفزيون الجديد اللبناني أن الجيش يقوم بإخلاء المنطقة وسط مخاوف من انتشار الحريق.
This picture taken on August 6, 2019 shows a view of sewage water running along the concrete canal of the dry Beirut river in the Lebanese capital. - Four years after a trash crisis sparked political protests in Lebanon, the garbage stench is back and government efforts to address it have sparked demands for better waste management. In the Beirut suburb of Bourj Hammoud, a seaside landfill that reopened to solve the 2015 crisis will be full by the end of the summer. (Photo by JOSEPH EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة تحذر من نقص في مياه الشرب يهدد الملايين في لبنان 21.08.2021
Demonstrators burn tires to block the Martyrs' Square in the centre of Lebanon's capital Beirut on June 26, 2021, as they protest against dire living conditions amidst the ongoing economical and political crisis. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)

أزمة لبنان ـ تواصل الاحتجاجات والرئيس عون ينتظر "الدخان الأبيض" 14.08.2021

غرد الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر قائلاً إن مسار تشكيل حكومة جديدة سالك وإنه يأمل أن يخرج "الدخان الأبيض" قريباً. هذا في وقت تتواصل الاحتجاجات بسبب أزمة المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية.
Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

القضاء اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي 05.08.2021

استجوب القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عدة قضايا متعلقة بشبهة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. لكن سلامة، الملاحق في سويسرا وفرنسا أيضاً، نفى أن يكون "متهماً"، مشيراً إلى أن قضيته "مازالت محل اشتباه".
France's President Emmanuel Macron gestures as he attends an international video conference at the Fort de Bregancon, in Bormes-Les-Mimosas, southern France, Wednesday, Aug. 4, 2021. The virtual event, co-hosted by France and the United Nations, is meant to show support towards Lebanese people, French President Emmanuel Macron said. France will provide 100 millions euros ($118.6 million) in the coming months, Macron said in his opening remarks. (Christophe Simon/Pool Photo via AP)

لبنان: دعم بـ 370 مليون دولار وانتقادات دولية لأداء الساسة 04.08.2021

أقرّ المؤتمر الثالث لدعم لبنان 370 مليون دولار من المساعدات للبلد المنهار اقتصادياً، وسط انتقادات عدد من قادة الدول لساسة البلد، وربطوا المزيد من الدعم الهادف لإنقاذ البلد بتشكيل حكومة كفاءات والقيام بإصلاحات جذرية.
Riot police use tear gas and a water cannon against anti-government protesters during a protest marking the first anniversary of the massive blast at Beirut's port, near Parliament Square, In Beirut, Lebanon, Wednesday, Aug. 4, 2021. United in grief and anger, families of the victims and other Lebanese came out into the streets of Beirut on Wednesday to demand accountability as banks, businesses and government offices shuttered to mark one year since the horrific explosion. (AP Photo/Bilal Hussein)

عشرات الإصابات.. مظاهرات وصدامات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت 04.08.2021

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وبالتزامن مع مؤتمر مانحين دوليين، خرجت مظاهرات غاضبة تقدمها أهالي ضحايا الانفجار للاحتجاج على الأوضاع وتباطؤ المحاسبة. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة العشرات.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** FILE PHOTO: Syrian refugees walk as they carry containers at an informal tented settlement in the Bekaa valley, Lebanon March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo

اليونيسيف: أكثر من ثلثي سكان لبنان مهددون بالعطش 23.07.2021

حذرت وكالة أممية من أن 71% من سكان لبنان مهددون بعدم الحصول على مياه صالحة للشرب، وقدرت أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف عن الضخ في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، ما يهدد بارتفاع صاروخي في أسعارها.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Police fire tear gas to disperse demonstrators during a protest outside the home of the caretaker interior minister Mohamed Fahmy, over his refusal to let the lead investigator question Lebanon's security chief, in Beirut, Lebanon July 13, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

بعد اعتذار الحريري.. احتجاجات في لبنان ومؤتمر في باريس 16.07.2021

بعد تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، شهد جبل محسن مواجهات بين الجيش ومحتجين. هذا في وقت أعلن فيه عن استضافة فرنسا لمؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة حول لبنان.
Michel Aoun (r), Präsident des Libanon, spricht mit Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, während ihres Treffens im Präsidentenpalast Baabda. +++ dpa-Bildfunk +++

من بيروت.. مسؤول أوروبي يلوح لساسة لبنان بالعصا والجزرة 19.06.2021

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أزمة لبنان هي محلية وداخلية، ملوحاً بعقوبات قد تطال مسؤولين عن الجمود السياسي ومؤكداً على أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
Riad Salamé poses for pictures on July 21, 2020 in Beirut, Lebanon. Riad Salamé is a Lebanese banker and current Governor of the Bank of Lebanon since August 1, 1993. Photo by Marwan Tahtah / ABACAPRESS.COM |

فرنسا تُحقق في ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني بأوروبا 06.06.2021

فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف.
Lebanese Speaker of the Parliament Nabih Berri, Lebanon's President Michel Aoun and caretaker Prime Minister Saad al-Hariri attend a military parade to mark the 76th anniversary of Lebanon's independence at the Ministry of Defense in Yarze, Lebanon November 22, 2019. REUTERS/Mohamed Azakir

" العصا والجزرة".. الاتحاد الأوروبي يجهز عقوبات على ساسة لبنانيين 12.05.2021

بما أن العديد منهم لديه منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة فيه، يعمل التكتل على فرض أول عقوبات على ساسة لبنانيين على خلفية خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة لبلد الأرز.
In this Monday Aug. 20, 2018 photo, a man counts Lebanese pounds at an exchange shop, in Beirut, Lebanon. Nearly four months after Lebanon held its first general elections in nine years, politicians are still squabbling over the formation of a new government amid uncertainty over a long stagnating economy, struggling businesses and concerns over the currency. (AP Photo/Hussein Malla) |

في السوق السوداء.. العملة اللبنانية تفقد 90% من قيمتها أمام الدولار 16.03.2021

واصلت العملة اللبنانية سقوطها الحر المستمر منذ بداية الشهر، لـ"تفقد نحو 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي". ودفع انهيار الليرة محلات تجارية كبرى لغلق أبوابها لإعادة تسعير سلعها. وما زال "الأسوأ لم يحدث بعد".
Youths wave a Lebanese flag and gesture from atop a bridge with smoke from flaming tires billowing behind, in the area of Jal el-Dib east of the Lebanese capital Beirut on March 8, 2021 during a protest against the deteriorating value of the local currency and dire economic and social conditions. (Photo by ANWAR AMRO / AFP) (Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

استمرار الاحتجاجات في لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية 09.03.2021

استمرت الاحتجاجات وقطع الطرقات في مناطق لبنانية مختلفة، من قبل عدد من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

Supporters wave the flag of Lebanon's Shiite movement Hezbollah, as they watch the movement's leader Hassan Nasrallah give a televised speech from an undisclosed location during a rally held in the southern suburbs of Beirut on February 16, 2016, to mark the anniversary of the Israeli killings of Lebanese Hezbollah commanders Ragheb Harb, Abbas al-Mussawi and Imad Mughnieh. Mussawi was killed on February 16, 1992 in an Israeli air raid on Nabatiyeh, Harb was assassinated in south Lebanon during Israel's occupation in February 1984 and Mughnieh was killed in a car bombing in the Syrian capital Damascus on February 12, 2008. / AFP / ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

لبنان يستدعي السفيرة الأمريكية بسبب تصريحاتها بشأن حزب الله 28.06.2020

في تطور جديد، الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية بيبروت الاثنين، وسط جدال حاد على قرار أصدره قاضٍ على خلفية تصريحاتها بشأن حزب الله.

23. Nov. 2014 A Syrian woman cooks food on a fire in the street in the eastern rebel held Tal Zarzour neighbourhood of the northern Syrian city of Aleppo on November 23, 2014. In recent months, government forces have advanced around the outskirts of the eastern portion of the city that is under rebel control, threatening to encircle it completely. AFP PHOTO / BARAA AL-HALABI (C): Getty Images/AFP/B. Al Halabi

الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع في سوريا و90 بالمئة تحت خط الفقر 26.06.2020

انهيار اقتصادي في لبنان المجاور وجائحة كورونا وتضخم هائل مع انهيار الليرة أمام الدولار وحرب أكلت الأخضر قبل اليابس. برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية التابعان للأمم المتحدة ترجمت ما سبق ذكره إلى لغة الأرقام.
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