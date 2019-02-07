 الكونغرس الأمريكي يقر عقوبات على أنبوب الغاز الروسي لأوروبا | أخبار | DW | 17.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الكونغرس الأمريكي يقر عقوبات على أنبوب الغاز الروسي لأوروبا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يتضمن عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا "نورد ستريم 2" بأغلبية ساحقة. يأتي ذلك رغم تنديد الاتحاد الاوروبي وبرلين بالعقوبات واعتبارها تدخلا امريكيا في سياسة الطاقة الأوروبية.

Deutschland Wirtschaft l US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture alliance/dpa/B. Wüsteneck)

أيد الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/كانون الأول) فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي تيار الشمال 2 أو "نورد ستريم 2" الذي ترى واشنطن انه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا. وأيد مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة (86 مقابل ثمانية) بعدما أقره مجلس النواب الأسبوع الفائت. ولا يزال يتطلب توقيع الرئيس دونالد ترامب.

مختارات

في مقال لـ DW ناشد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من ألمانيا والدنمارك وكذلك لدى الاتحاد الأوروبي، الدول الشريكة لألمانيا دعم مقترحات تشريعية تهدف لوضع ضوابط وتنظيم خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي المثير للجدل. (07.02.2019)

تبنى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة تسوية ألمانية ـ فرنسية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن مشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. (08.02.2019)

وتسري هذه العقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك في إطار محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا. وفي إطار هذا المشروع، سيُجرى نقل الغاز اعتبارا من العام المقبل مباشرة من روسيا إلى ألمانيا دون العبور ببولندا وأوكرانيا.

وتهدف العقوبات إلى تعطيل الانتهاء من الاشغال في هذا المشروع الذي أنجز ثمانون في المئة منه على أن يبدأ تشغيله نهاية هذا العام. وسيتيح مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى المانيا.

لكن الاتحاد الأوروبي وألمانيا نددا بهذه العقوبات التي تستهدف شركات قانونية وتشكل تدخلا أمريكيا في سياسة الطاقة الأوروبية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعرب الأسبوع الماضي عن أمله في الحيلولة دون فرض عقوبات أمريكية وطالب مجلس الشيوخ بعدم الاستجابة لذلك، معتبرا قرار مجلس النواب الأمريكي "غير مقبول، لأن هذا في النهاية يؤثر على قرارات مستقلة جرى اتخاذها في أوروبا." وأضاف في تغريده على تويتر "نرفض التدخل الخارجي والعقوبات خارج الحدود من حيث المبدأ". 

كذلك أعلن المفوض الأوروبي المكلف التجارة فيل هوغان أن بروكسل "تعارض فرض عقوبات على أي شركات أوروبية تقوم بصفقات تجارية شرعية". وأضاف أن "هدف المفوضية الأوروبية كان دائما التحقق من أن أنبوب نورد ستريم يعمل بشفافية ودون تمييز".

وترى واشنطن وحليفتاها أوكرانيا وبولندا أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو. واعتبر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريش أن نورد ستريم 2 "هو تهديد لأمن الطاقة في أوروبا واستفزاز تمارسه الحكومة الروسية".

ويمثل المشروع استثمارا بعشرة مليارات يورو تمول مجموعة غازبروم الروسية نصفها والنصف الآخر تموله خمس شركات أوروبية.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، دب أ)

مشاهدة الفيديو 02:18

نوردستريم 2 على وشك الانتهاء ولكن الجدل لا يزال قائما

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

نوردستريم 2 على وشك الانتهاء ولكن الجدل لا يزال قائما  

مواضيع ذات صلة

Ostseepipeline Nord Stream 2

واشنطن تحشد ضد خط الغاز الروسي ـ الألماني "نورد ستريم2" 07.02.2019

في مقال لـ DW ناشد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من ألمانيا والدنمارك وكذلك لدى الاتحاد الأوروبي، الدول الشريكة لألمانيا دعم مقترحات تشريعية تهدف لوضع ضوابط وتنظيم خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي المثير للجدل.

Ostseepipeline Nord Stream

مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن خط أنابيب " نورد ستريم 2" 13.02.2019

تمكن البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد من التوصل لحل وسط بشأن تسيير وتنظيم خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الرابط بين روسيا وألمانيا والذي يشكل إحدى نقاط الخلاف التجارية الكبرى بين واشنطن وبروكسيل.

Erdgaspipeline Eugal wird im Nordosten verlegt

الاتحاد الأوروبي يتبنى تسوية فرنسية ألمانية حول الغاز الروسي 08.02.2019

تبنى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة تسوية ألمانية ـ فرنسية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن مشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  