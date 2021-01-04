القضاء البريطاني يرفض الإفراج عن أسانج بعد طلب استئناف أمريكي

استأنف محامون يمثلون الولايات المتحدة ضد حكم أصدرته قاضية بريطانية في وقت سابق هذا الأسبوع بعدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، لواشنطن.
وخلال جلسة في محكمة وستمنستر الابتدائية اليوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير)، أكدت المحامية كلير دوبين أن الفريق قدم طلب الاستئناف، ما يعني أن قضية تسليم أسانج سوف تُنظر الآن أمام المحكمة العليا في بريطانيا.
وقالت دوبين أيضاً إنه لا ينبغي منح أسانج الإفراج بكفالة، لأنه "أظهر أنه قادر على بذل جهود غير عادية لتجنب تسليمه". وأشارت إلى السنوات السبع التي قضاها داخل السفارة الإكوادورية في لندن، حيث طلب اللجوء لتجنب احتمال تسليمه إلى السويد لمواجهة تحقيق بتهمة اعتداء جنسي، والتي تم إسقاطها لاحقاً.
وفي السياق نفسه، قرر القضاء البريطاني الأربعاء إبقاء أسانج قيد الاعتقال إلى حين النظر في الاستئناف الذي قدمته الولايات المتحدة طعناً في قرار عدم تسليمه. ورأت القاضية فانيسا باريتسر أن هناك: "أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح السيد أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف".
ويأتي ذلك بعد يومين من حكم القاضية فانيسا باريتسر برفض تسليم الأسترالي أسانج (49 عاماً) إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بصحته. وتم اتهام أسانج في الولايات المتحدة بالتآمر مع محلل الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.
وفي رد فعلها على الحكم، قالت محامية وشريكة حياة أسانج وأم طفليه، ستيلا موريس، إن الحكم يمثل "خيبة أمل". وقالت خارج المحكمة: "جوليان يجب ألا يكون في سجن بيلمارش في المقام الأول ... أحث وزارة العدل على إسقاط التهم، وأحث رئيس الولايات المتحدة على العفو عن جوليان".
ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير موقع ويكيليكس، الحكم بأنه "غير عادل وغير منصف"، وشككت في قرار إعادة أسانج إلى السجن. وذكرت : "إنه أمر غير منطقي عندما تفكر في حكم (القاضية) قبل يومين بشأن الحالة الصحية لجوليان، والتي تسبب فيها بالطبع بشكل كبير أنه محتجز في سجن بيلمارش. إن إعادته إلى هناك لا معنى لها".
وأضافت أنه "من المحتمل" أن يتقدم محامو أسانج باستئناف أمام المحكمة العليا ضد رفض الإفراج بكفالة.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
ويكيليكس يحرج قادة العالم
استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
تسريب وثائق سرية
بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
الهروب إلى بريطانيا
بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا
منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
لم يغادر مقره لسبع سنوات
ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
أسانج مكبلا بالقيود
خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
تحقيق قضائي ضد مجهول
من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
التجسس على ميركل
كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
اتهامات موجهة نحو روسيا
نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.