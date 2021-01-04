القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

حكمت قاضية بريطانية اليوم (الاثنين الرابع من يناير/ كانون الثاني 2021) برفض تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتجسس.

وأصدرت القاضية فانيسا بارايتسر الحكم في محكمة أولد بيلي بلندن، قائلة إنها قلقة بشأن صحة الرجل (49 عاما) أثناء احتجازه في سجن "هير ماجيستيز بريزون بيلمارش" في جنوب شرق لندن.

وقالت القاضية إنه "مع مواجهة ظروف تشبه العزلة الكاملة دون عوامل الحماية التي حدت من مخاطره في هير ماجيستيز بريزون بيلمارش، فإنني مقتنعة بأن الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار ولهذا السبب قررت أن تسليمه سيكون قمعا بسبب الأذى النفسي، وقد أمرت بتسريحه".

والقرار الصادر عن القاضية فانيسا باريتسر في محكمة "أولد بيلي" الجنائية في لندن قابل للاستئناف.



ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)