نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العنصرية في ألمانيا

رغم دعمها السخي للاجئين انتقدت العفو الدولية في تقريرها لسنة 2016 الحكومة الألمانية بسبب ما أسمته "تراجعا" في اهتمامها بحقوق الانسان في سياستها تجاههم، ورصدت المنظمة تزايدا في جرائم العنصرية ومعاداة الأجانب في ألمانيا.

رغم الاستقبال الحافل الذي قوبل به اللاجئون في ألمانيا، إلا أن الشرطة الألمانية رصدت تزايدا في عدد الهجمات التي تعرضت لها مراكز لإيواء اللاجئين، كما رصدت منظمة أمنستي تصاعدا للهجمات ضد الأجانب في ألمانيا. ومع تصاعد الخطاب العنصري وجهت شخصيات معروفة في ألمانيا من بينها شخضيات دينية وقيادات نقابية ورياضية نداء يدعو إلى الانفتاح ومناهضة التعصب والعنف والكراهية.

16.11.2011 Eine Überwachungskamera hängt am Amt für Verfassungsschutz des Landes Hessen, aufgenommen am Mittwoch (16.11.2011) in Wiesbaden. Der Ärger über das Versagen der Verfassungsschützer bei der Überwachung von Rechtsterroristen ist nach der bespiellosen, rechtsradikalen Mordserie parteiübergreifend. Beispielhaft für die unglaubliche Affäre steht ein Mann aus Hessen. Es gibt Informationen über einen ehemaligen Verfassungsschützer, der zumindest an einem der Tatorte - am 6. April 2006 in Kassel - gesehen worden ist. Der hessische Verfassungsschutz schweigt bisher darüber, welche Rolle einer seiner Beamten in der Neonazi-Mordserie gespielt hat. Foto: Fredrik von Erichsen dpa | Verwendung weltweit

الاستخبارات الداخلية الألمانية تضع مركز أبحاث يميني تحت المراقبة 05.10.2021

بسبب اتهامه بكونه مركز جذب جديد لليمين المتطرف، قامت الاستخبارات الداخلية الألمانية بوضع مركز أبحاث في ولاية سكسونسا-أنهالت تحت المراقبة. ويتهم المعهد بمناقضته للمبادئ الأساسية للديمقراطية الحرة.
Migranten bei der Wahl, Ihre Stimme wirft eine Wahlberechtigte am Sonntag (27.09.2009) in Berlin-Kreuzberg in eine Wahlurne. Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag sind nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes rund 62,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Foto: Rainer Jensen +++(c) dpa - Report+++

البرلمان الألماني الجديد ـ ارتفاع نسبة النواب من أصول مهاجرة 03.10.2021

البرلمان الألماني الجديد بعد الانتخابات الأخيرة يعتبر هو الأكبر من حيث عدد المقاعد، لكن ليس هذا كل ما يميزه، بل إنه يشهد لأول مرة تواجد 83 نائبا جديدا من أصول مهاجرة.

Patrick Moster, aufgenommen am 01.07.2021 in Heidelberg.

بعد إهانة عنصرية على الهواء.. مسؤول ألماني يعتذر من دراج جزائري 28.07.2021

أبدى المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات باتريك موستر اعتذاره بعد تصريحاته العنصرية تجاه الدراج الجزائري عز الدين لعقاب، التي نقلتها قناة ألمانية خلال البث المباشر. فماذا قال؟
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält auf einer Gedenkfeier für die Opfer von Hanau im Congress-Park-Hanau eine Rede. Ein Rechtsextremist hatte in Hanau am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Im Anschluss hatte der Mann seine Mutter und dann sich selbst erschossen. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen.

الرئيس الألماني يطالب بتوضيح ملابسات هجوم هاناو الإرهابي 19.02.2021

طالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتوضيح جميع ملابسات حادث هاناو الإرهابي العنصري بعد مرور عام عليه والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، داعيا المواطنين إلى الوقوف معا ضد الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.
Cetin Gültekin in Hanau, der seinen Bruder Gökhan bei dem Attentat vor einem Jahr verloren hat. Das Foto zeigt Cetin Gültekin im Fenster der Initiative 19. Februar im Zentrum Hanaus. Copyright: Lisa Hänel/DW

الحزن والغضب يسودان بعد عام على جريمة هاناو 19.02.2021

قبل عام قتل متطرف يميني تسعة أشخاص من أصول مهاجرة في مدينة هاناو الألمانية. وما زال أمام أقارب القتلى الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. بما في ذلك: هل ألمانيا تفعل ما يكفي لمكافحة العنصرية؟
27.04.2020 In Bussen, Bahnen und Zügen in NRW sowie auf Gleisen wie am Kölner Hauptbahnhof herrscht wegen der Coronakrise derzeit Maskenpflicht und Reisende erscheinen nur noch maskiert. Köln, 27.04.2020 | Verwendung weltweit

هيئة حكومية: جائحة كورونا فاقمت التمييز العنصري في ألمانيا 29.12.2020

"في البداية كان التمييز ضد الآسيويين ثم الغجر وبعدهم جاء العرب والأتراك". بعض مما جاء في كلام رئيس الهيئة الاتحادية المختصة بمكافحة حالات التمييز العنصري في ألمانيا في الإشارة إلى زيادة في حالات التمييز بسبب كورونا.
23.07.2020, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal: Polizeibeamte stehen vor einem Wohnhaus. Bei einer Razzia gegen Clankriminalität sind in Nordrhein-Westfalen am frühen Morgen mehrere Wohnungen und Firmen durchsucht worden. Vier Männer wurden festgenommen, wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilten. Gegen die Männer lagen den Angaben zufolge Haftbefehle wegen des Verdachts auf erpresserischen Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Betrug vor. Die Beschuldigten sollen einem türkisch-arabischstämmigen Familienclan angehören. Foto: Marcel Kusch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الداخلية الألمانية تقرّر أخيرا إجراء دراسة حول العنصرية داخل الشرطة 20.10.2020

كثُر الجدل في ألمانيا في الآونة الأخيرة حول مدى وجود سلوكيات عنصرية داخل أجهزة الشرطة وارتفعت الأصوات المطالبة بإجراء دراسة عن ذلك، وكان وزير الداخلية يرفض ذلك، لكنه الآن تراجع عن موقفه وأكد أن الأمر سيتم قريبا.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime Aiman Mazyek (L) und der Bundesminister des Innern, fuer Bau und Heimat, Horst Seehofer von der Christlich-Sozialen Union (CSU) waehrend der Auftaktveranstaltung zur 4. Deutschen Islam Konferenz am 28.11.2018 in Berlin, Deutschland. Die Konferenz will Wege finden fu??r ein gelingendes Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen. *** Aiman Mazyek L, chairman of the Central Council of Muslims, and Horst Seehofer, Federal Minister of the Interior for Construction and Home Affairs of the Christian Social Union (CSU), during the opening event of the 4 German Islam Conference on 28 11 2018 in Berlin Germany The conference wants to find ways for a successful coexistence of Muslims and Non-Muslims

ألمانيا تشكل مجموعة عمل لمكافحة معاداة المسلمين 01.09.2020

على غرار تجارب موجودة في مكافحة معاداة السامية ومعاداة "الغجر"، أعلن وزير الداخلية الألماني عن تشكيل مجموعة عمل من 12 خبيراً لوضع توصيات قابلة للتطبيق لتحديد أوجه معاداة المسلمين في ألمانيا وتحليلها ومكافحتها وتجنبها.
Auch das Ziergitter der Rathaustür zeigt einen „Mohr“ – hier nach einer Darstellung aus der frühen Neuzeit.

رأس "قديس أسود" على شعار مدينة ألمانية يخلق جدلا حول العنصرية 24.07.2020

انتقل الجدال الذي فتحته الاحتجاجات المناهضة للعنصرية حول العالم، إلى أسماء وشعارات بعض الأماكن في ألمانيا. شعار مدينة كوبورغ يحمل صورة "قديس أسود"، يثير نقاشا بين رمزيته للعنصرية وتقدير المدينة لقديسها؟

dpatopbilder - 08.11.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Beamte der Bundespolizei führen an einem Gate am Flughafen eine Einreisekontrolle durch und warten auf die Passagiere eines aus Athen kommenden Flugzeuges. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

وزير الداخلية يوقف دراسة عن "العنصرية" لدى الشرطة الألمانية 05.07.2020

"التنميط العنصري لدى الشرطة"، عنوان دراسة أوصت بها المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بإجرائها في ألمانيا. ما المقصود بعبارة "التنميط العنصري لدى الشرطة"؟ ولماذا رفض وزير الداخلية هورست زيهوفر إجراء الدراسة؟
Seyum Belete, center, holds a Black Lives Matter sign during a Juneteenth Freedom March for Juneteenth, which commemorates the end of slavery in Texas, two years after the 1863 Emancipation Proclamation freed slaves elsewhere in the United States, in Seattle, Washington, U.S. June 19, 2020. REUTERS/Lindsey Wasson

مستشارة في منظمة إغاثية ألمانية: لهذا لا أستعمل كلمة عنصرية 27.06.2020

"النقاش حول العنصرية يخفي حقيقة المشكلة"، تقول مستشارة الهجرة في ميونيخ جين ماري سينداني. لكن ما هي المشكلة الحقيقية إذاً التي تواجه المهاجرين والآخرين المختلفين، إن لم تكن العنصرية؟!
Anti-G20 protesters are detained as they try to breach the security zone and disrupt the G20 summit in Hamburg, Germany, July 7, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

سياسية ألمانية: هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية 08.06.2020

في سياق الاحتجاجات في أمريكا ودول أخرى ضد العنصرية وعنف الشرطة، كشفت سياسة ألمانية عن وجود "عنصرية كامنة أيضا لدى الشرطة الألمانية"، مشددة على أنه لا يجب أن يكون هناك مكان لعنصرين ويمينيين متطرفين ببدلات رسمية.
ARCHIV - Ein Flüchtling aus Syrien (l) sitzt am 06.11.2015 in der Erstaufnahmestelle in Suhl (Thüringen) in einem Büro der Agentur für Arbeit neben zwei Sachbearbeitern. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa Flüchtlinge finden schwer Arbeit vom 14.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"لا عرب، من فضلك".. رسالة تخلق جدلا حول العنصرية في ألمانيا 16.01.2020

رسالة حملت جملة واحدة "لا عرب، من فضلك"، خلقت جدلاً واسعاً حول العنصرية في ألمانيا. الرسالة التي صدرت من مكتب هندسي معروف في برلين، فتحت المجال أمام مهاجرين للحديث عن حالات التمييز والعنصرية التي تعرضوا لها في ألمانيا.
firo : Fußball,Fussball, 13.04.2011 CL, Champions League, Saison 2010/2011 Viertelfinale, Rückspiel, FC Schalke 04 - Inter Mailand 2:1 Schalke Fan, Schauspieler Peter LOHMEYER mit Champions League Pokal | Verwendung weltweit

شالكه الألماني يفقد أحد أشهر مشجعيه بسبب "العنصرية" 13.08.2019

ما تزال تداعيات تصريحات رئيس نادي شالكه الألماني عن الأفارقة تهز جدران النادي، ففي غمرة الانتقادات فقد النادي أحد أهم مشجعيه، بعد أن ألغى الممثل الألماني بيتر لوماير عضويته في النادي احتجاجاً على تعامل النادي معها.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, aufgenommen bei einem Hintergrundgespraech im Regierungsflugzeug auf den Weg von Bukarest nach Berlin, 27.08.2018. Berlin Germany *** Federal Foreign Minister Heiko Maas SPD recorded during a background discussion in the government plane on the way from Bucharest to Berlin 27 08 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFlorianxGaertnerx

وزير خارجية ألمانيا ينتقد "تقاعس" المجتمع في مواجهة العنصرية 02.09.2018

في ضوء احتجاجات اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس بعد مقتل شاب ألماني، انتقد وزير الخارجية الألماني حالة من التقاعس في المجتمع الألماني في مكافحة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية.

19.02.2014 ARCHIV - 19.02.2014, Bayern, München: Blaulichter von Polizeifahrzeugen. Nach einem Familiendrama im mittelfränkischen Gunzenhausen sind eine Mutter und ihre drei Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren tot aufgefunden worden. (zu dpa Vier Tote bei Familiendrama in Mittelfranken vom 26.06.2018) Foto: Rene Ruprecht/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا.. إصابة سوري في اعتداء على خلفية عنصرية 30.08.2018

في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا تظاهرات لليمين المتطرف بعد مقتل ألماني في مدينة كيمنتس، أعلنت الشرطة أن لاجئاً سورياً أُصيب بجراح بليغة بعد مهاجمته من قبل ثلاثة أشخاص على خلفية عنصرية.
مزيد من المقالات