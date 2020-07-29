 الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2020

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أخبار

الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة

ترى المنظمة الدولية أن تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل. على جانب آخر تتصاعد المخاوف في أوروبا من عدم الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

عمال يقومون بدفن أشخاص توفوا بفيروس كورونا في البرازيل

تتوقع منظمة الصحة أن تستمر تأثيرات جائحة كورونا في العالم لعقود مقبلة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (31 يوليو/تموز 2020) إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.

جاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقا لما جاء في نشرتها. وقال تيدروس "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".

وقال تيدروس إن على الرغم من أن المعرفة عن الفيروس الجديد زادت لكن الكثير من الأسئلة لا زالت دون إجابة ولا يزال الأفراد معرضون للخطر جراء المرض. وتابع: "النتائج المبكرة من دراسات الأجسام المضادة ترسم صورة ثابتة وهي أن أغلب شعوب العالم تبقى سريعة التأثر بهذا الفيروس حتى في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض".

وأضاف "الكثير من الدول التي ظنت أنها تخطت الأسوأ تكافح الآن في مواجهة بؤر تفش جديدة. وبعض الدول التي كان تأثرها أقل في الأسابيع الأولى تشهد الآن أعدادا متزايدة لحالات الإصابة والوفيات".

مخاوف بسبب ارتفاع الحرارة في أوروبا

شاطئ باحد مدن ألمانيا

تزداد المخاوف من انتشار الفيروس مع ارتفاع درحات الحرارة ما قد يسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية من المرض

من ناحية أخرى، شهدت أوروبا الغربية اليوم ارتفاعا شديداً في درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى تذكير المصطافين الذين تدفقوا إلى الشواطئ دون كمامات بأن الوباء لا يزال موجوداً.

مختارات

تسببت جائحة كورونا في تراجع اقتصادي غير مسبوق في ألمانيا. وعلى الرغم من رسائل التفاؤل هنا وهناك، فإن محلل الشؤون الاقتصادية في دويتشه فيله هنريك بومه، يرى أن الأوقات الصعبة لا تزال أمامنا.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 800 حالة خلال 24 ساعة، في ظل مخاوف من انتكاسة وبائية. فيما يلتئم أعضاء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في اجتماع لتقويم وضع الجائحة حول العالم.

وصدر في فرنسا تنبيه في ثلث مناطق البلاد من خطر حصول موجة حرارية أو عواصف رعدية. وارتفعت الحرارة إلى بين 40 و41 درجة في الظل، في المنطقة الباريسية ووسط البلاد وجزء من شمالها الشرقي.

ونبّهت المديرية العامة للصحة لضرورة "مواصلة احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة"، ودعت إلى إيلاء اهتمام خاص بكبار السنّ.

واستقبلت المسابح العامة في ألمانيا عددا قليلا من الناس هذا العام نتيجة القيود المتعلقة بكوفيد-19، في حين كانت تعمل عادة بكامل طاقتها.

وأعلنت أجهزة الرصد الجوي في بريطانيا وألمانيا أن الجمعة هو أشد أيام العام حرّا حتى الآن. لكن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني قال إن موجة الحر قصيرة الأمد.

وبقيت الحرارة معتدلة في مناطق البلاد الشمالية، في حين تجاوزت الجمعة 30 درجة في المناطق الجنوبية، لكنها ستتراجع بشكل كبير نهاية الأسبوع قبل أن ترتفع إلى أكثر قليلا من 20 درجة.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، أ ف ب)

  • الاستعدادات في الحرم المكي

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الاستعدادات في الحرم المكي

    الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.

  • مسافة آمنة بين الحجاج

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    مسافة آمنة بين الحجاج

    يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.

  • Pilgerfahrt mit Maske: Sicherheitsbeamte in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    كمامات وتعقيم

    في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.

  • Pilger in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    شعائر الحج

    ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

  • Steinigungsritual mit Fußbodenmarkierung | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Press Agency)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    جمرة العقبة

    تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.

  • Pilger im Hof der Großen Moschee in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Getty Images/AFP)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    عدم لمس الكعبة

    بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.

  • Vor Covid-19: Millionen von Pilgern in der Zeltstadt bei Mina (picture-alliance/AP Photo/D. Yasin)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الازدحام بات صورة من الماضي

    هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة


 

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