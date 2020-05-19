 الصحة العالمية تغير موقفها من ارتداء الكمامات في الأماكن العامة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

الصحة العالمية تغير موقفها من ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

حدثت منظمة الصحة العالمية من إرشاداتها بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأوصت بارتدائها للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنها حذرت من أمور أخرى مرتبطة بارتداء تلك الكمامات.

أم تحمل طفلتها في أحد الأسواق بألمانيا كلتاهما ترتديان الكمامات القماشية

غيرت المنظمة موقفها من ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها إزاء الكمامات ولحقت بالاتجاه العالمي عندما أوصت باستخدامها في الأماكن العامة المزدحمة لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد (كورفيد19-).

مختارات

انضمت العاصمة الألمانية برلين إلى الولايات التي تفرض وضع الكمامات الواقية في وسائل النقل العام للوقاية من فيروس كورونا المستجد. فيما انضمت ثلاث ولايات ألمانية أخرى إلى مسار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات. (21.04.2020)

انتشرت فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب رسائل تحذر من لبس الأطفال الكمامة، بدعوى أنها غير مناسبة لمن هم دون 12 عاماً ويمكن أن تسبب لهم مضاعفات نقص الأكسجين. فما صحة هذا الأمر وما رأي الأطباء في ذلك؟ (23.04.2020)

ونشرت المنظمة يوم الجمعة (6 مايو/ايار 2020) تحديثاً لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ومع ذلك، شددت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، على أن الكمامات يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية إذا قام الناس بتلويثها عن طريق لمسها بأيدي متسخة. وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي على الإنترنت: "يمكن للكمامات أن تخلق إحساسا زائفا بالأمان".

وحذر من أن الكمامات لا يمكن أن تحل محل نظافة اليدين، والتباعد الجسدي أو تعقب المرضى واتصالاتهم الاجتماعية. وقال تيدروس: "لا أستطيع أن أقول هذا بشكل واضح بما فيه الكفاية: الكمامات وحدها لن تحميك من  كوفيد19-".

ولم تحث منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الجماعي للكمامات في إرشاداتها السابقة حول هذا الموضوع في أوائل نيسان/أبريل.

وقال تيدروس يوم الجمعة إنه ينبغي على الحكومات تشجيع استخدامها حيثما يكون هناك انتقال واسع النطاق للفيروس وحيث يصعب الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، "مثل وسائل النقل العام أو في المتاجر أو في بيئات أخرى مغلقة أو مزدحمة".

وقالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بالمنظمة في مقابلة مع رويترز "ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات. ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبية".

وأضافت "توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزا ... أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى".

وكانت منظمة الصحة قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصي دوما بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


مواضيع ذات صلة

Schweiz Genf WHO Treffen | Tedros Adhanom Ghebreyesus

موسكو تندد بمحاولات واشنطن "تقويض" منظمة الصحة العالمية 19.05.2020

نددت روسيا بما وصفته المحاولات الأميركية الهادفة إلى "تحطيم" منظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالتواطؤ مع الصين في أزمة فيروس كورونا المستجد وتهدد بوقف تمويليها بالكامل.

USA Coronavirus Todesfälle

كورونا يواصل حصد الأرواح في أمريكا وأوروبا تواصل تخفيف العزل 29.05.2020

تواصل القارة الأوروبية تخفيف إجراءات العزل التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا. وفيما تشهد آسيا أوقاتاً عصيبة مع عودة معدلات العدوى للارتفاع في بعض دول القارة، يستمر الوباء في حصد أرواح الآلاف في أمريكا والبرازيل.

BdTD Behelfsmasken Coronavirus Deutschland

كيف تعقم الكمامة وتعيد استخدامها بشكل آمن؟ 02.05.2020

في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فرضت بعض الدول ارتداء الكمامات الوقائية في وسائل النقل والأماكن العامة للحد من انتشار العدوى بين الناس. ولكن كيف يمكن تنظيف وتعقيم الكمامة القماشية لإعادة استخدامها بأمان؟

إعلان