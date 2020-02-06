 الشعور بالنعاس بعد الأكل.. جرس إنذار لمرضى السكري! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.08.2020

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صحة

الشعور بالنعاس بعد الأكل.. جرس إنذار لمرضى السكري!

القيلولة أو الغفوة القصيرة بعد تناول الطعام وخاصة وجبة الغذاء قد تتحول لعادة مزمنة لدى الكثيرين. مرضى السكري عليهم أن ينتبهوا إلى أن النعاس وقلة التركيز والوهن العام بعد الطعام دق لجرس إنذار. فماذا يتوجب عليهم فعله؟

رجل يأخذ قيلولة

مرضى السكري يجب أن يكونوا حذرين عند الشعور بالنعاس بعد الأكل (رجل يأخذ قيلولة)

يشعر الكثيرون بالنعاس بعد تناول الطعام ويأخذون "غفوة" قصيرة. قد يكون ذلك طبيعياً، غير أن البعض يجب أن يأخذ حذره، وخاصة المصاب بمرض السكري على سبيل المثال، وفقاً لموقع "aponet.de" الذي يتبع "الجمعية الاتحادية لاتحادات الصيادلة الألمان" (ABDA).

مختارات

من ينام ثماني ساعات يومياً ويشعر رغم ذلك بالتعب المستمر عليه أن يبحث في أسباب ذلك، لأن خلفيات هذا التعب قد تكون أعراضاً لأمراض خطيرة. تعرف عليها.

يترك العمل من المنزل بسبب كورونا آثار سلبية على البدن، منها آلام الظهر وتعب العين، لكن هذا الضرر مؤقت ولن يتواصل. كيف ذلك؟

أول من يدق ناقوس الخطر ليدلك على مرض في أعضائك الداخلية هو جلدك: التهاب الكبد الوبائي، الكبد الدهني، السكري، التهابات الأمعاء بأنواعها المختلفة وغيرها. فحص سريع لجلدك عند أخذ الحمام قد يوفر عليك الكثير من المعاناة.

بعد تناول الطعام يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة، ويحمل ذلك مخاطر على المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، حسب الخبيرة  بأمرض السكري يوهانا ساندر. ولكن قلما يلاحظ المصابون ذلك، وحتى الأطباء لا يمكنهم اكتشاف ذلك عند إجراء فحص الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي، أي فحص الدم للكشف عن مستوى السكر في الدم لعدة شهور مضت، والذي يعرف لدى العامة بفحص "السكر التراكمي".

ومن هنا تنصح الخبيرة الألمانية بأن يقوم مريض السكري، الذي يشعر بالنعاس والتعب بعد الأكل، بفحص نسبة السكر بالدم بنفسه بعد ساعتين من الوجبة. ومن ثم مناقشة النتائج مع الطبيب ليرى فيما إذا كان هناك حاجة لتعديل جرعات الأنسولين أو الدواء المقدم للمريض أو حتى لتقديم جرعات أنسولين بعد الطعام.

وتحذر يوهانا ساندر من أن ترك الأمر دون علاج قد يحمل معه مخاطر على الصحة: تدهور في حالة من يعاني من أمراض القلب والأوعية، ضرر في أوعية الدم في العين، وضرر في الإدراك والذاكرة عند مرضى السكري المسنين.

خ.س/م.ح/ ص.ش

  • Symbolbild Zucker und Auswirkung auf Gehirn (Fotolia/Zsolt Biczó)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    اليوم العالمي لمرض السكري

    في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني تحتفل الدول باليوم العالمي لداء السكري. الذكرى ليست فقط للتوعية من مخاطر الداء، وإنما إحياء لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيستفي لاكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة التي يستعملها مرضى كثر للبقاء على قيد الحياة.

  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    ملايين المصابين في العالم

    أكثر من 425 مليون شخص يتعايشون الآن مع مرض السكري في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية. المنظمة ذكرت أيضا أن معظم هؤلاء لديهم النوع الثاني من الداء الذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال الرياضة والنظام الغذائي الصحي المتوازن.

  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild (drubig-photo - Fotolia)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    الأسرة.. المُنقِذ!

    اختارت منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري هذه السنة شعار "الأسرة ومرضى السكري" نظرا لدور الأسرة في حياة الأطفال، خصوصا في السنوات الأولى من عمرهم. فالأسرة هي القادرة على التدخل في عادات الأكل والشراب والرياضة لدى الأطفال.

  • Symbolfoto: Grab und Bestattungskultur (picture-alliance/P. Steuer)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    قاتل!

    تتوقع المنظمة العالمية للصحة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة ضمن قائمة أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وقد بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص.

  • Japan Medizintourismus (picture-alliance/dpa/E. Kennedy Brown)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    مسبب لأمراض أخرى

    قد يكون مرض السكري سببا رئيسيا في الاصابة بالعمى والفشل الكلوي بالإضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن بتر الأطراف السفلى، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إمكانية تجنبه باتباع نظام غذائي صحي.

  • Medizin Diabetes Symbolbild Fettleibigkeit Mann mit dickem Bauch und Meßband (Fotolia/aboikis)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش


 

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