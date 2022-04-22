 الشعور بالجوع بالدائم.. هل هو خطير وكيف أتخلص منه؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.04.2022

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صحة

الشعور بالجوع بالدائم.. هل هو خطير وكيف أتخلص منه؟

يمتاز البعض بامتلاكه لشهية مفتوحة دائما، فيصعب على البعض ضبط وجباتهم، ويرجع خبراء التغذية أسباب ذلك إلى بعض العادات الغذائية اليومية السيئة. فيما يلي نورد لك أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الطعام.

سيدة تأكل

يرتبط اقتراب موعد الدورة الشهرية لدى النساء بزيادة في الوزن

يرى خبراء تغذية ألمان أن بعض مكونات الغذاء تخدع الجسم وتجعله يشعر بالشبع، ومن ثم تسبب الشعور بالجوع، ما يمنع البعض من القدرة على ضبط شهيته ويؤدي إلى زيادة الوزن. مجلة "huffingtonpost" استعرضت أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الوجبات الدسمة.

1. الآثار الجانبية لبعض الأدوية: تعد الشهية المفرطة من الآثار الجانبية للعديد من الأدوية، ومن بينها وسائل منع الحمل الهرمونية وبعض مضادات الاكتئاب والستيرويدات القشرية وبعض مضادات الحساسية. وبحسب الطبيب الأمريكي لويس أرنو، مدير مركز إدارة الوزن في كلية وايل كورنيل الأمريكية، فإن نسبة أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة بسبب أدويتهم يصل إلى 10 بالمئة.

2.الأغذية المصنعة: هناك العديد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مادة البيوفينول الكيمائية، التي تؤثر على علميات الاستقلاب الغذائي. ووفقا لبعض الباحثين، فإن مادة البيوفينول الكيميائية هي بمثابة هرمونات تمنع إفراز هرمون لابتين المسؤول عن الشعور بالشبع والتوقف عن تناول الطعام. لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن تناول الأغذية المصنعة والتي تحتوي على مادة البيوفينول.

3.البرد يزيد شعورنا بالجوع: في فصل الشتاء يلجأ كثيرون إلى تناول الوجبات الدسمة بدلا من الوجبات الخفيفة كالخضار والسلطة مثلا. ويرجع أخصائيو التغذية سبب ذلك إلى أن جسم الإنسان يحرق الكثير من السعرات الحرارية لتدفئة الجسم في فصل الشتاء ما يزيد الشعور بالجوع، لذا يشدد خبراء التغذية على ضرورة تدفئة الجسم قبل تناول الطعام.

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الشعور بالجوع أو الشبع

4. توفير الوقت: يلجأ الكثيرون إلى تناول طعامهم أثناء العمل على مكاتبهم بغية توفير الوقت، إلا أن دراسة نشرتها "المجلة العلمية للتغذية السريرية" أكدت أن تناول الطعام أثناء الجلوس على المكتب أمام شاشة الكومبيوتر يدفع إلى تناول ضعف الكمية التي يتم تناولها أثناء الجلوس على مائدة الطعام. فتناول الطعام أثناء العمل يجعل المرء غير قادر على تحديد الكمية التي تناولها، ما يدفعه إلى تناول المزيد من الطعام والإحساس الدائم بالجوع.

5. المشروبات السكرية: تعد المشروبات السكرية أكبر مصدر لسكر الفواكه. ووفقا لبحث أجرته جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تبين بأن سكر الفواكه يمكن أن يخدع أدمغتنا ويدفعها للشعور بالرغبة في تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالجوع. حيث يعمل على عرقلة قدرة الجسم على إفراز هرمون الشبع "ليبتين"، الذي يخبرنا بأننا تناولنا الكثير من الطعام.

6. تقلبات هرمونية لدى النساء: يرتبط اقتراب موعد الدورة الشهرية لدى النساء بزيادة في الوزن، إذ تميل بعض النساء إلى تناول المزيد من الطعام والحلويات بشكل خاص. ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون في الجسم خلال هذه الفترة، ما يسرع عملية الاستقلاب الغذائي. لذا ينصح خبراء التغذية النساء بضرورة الاحتفاظ بالعادات الغذائية والاستمرار بممارسة الرياضة خلال هذه الفترة لتجنب زيادة الوزن.

د ص/ ع.أ.ج

  • Schlaflosigkeit Schlaf Wecker Symbolbild

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    قلة النوم تشعر جسم الإنسان بالجوع الشديد. إذ أن اضطرابات النوم تزيد من كثافة هرمون الجوع جريلين في المعدة بنسبة 30 بالمائة. مشاكل قلة النوم المنتظمة تؤثر سلبا على مستوى السكر في الدم وتقلل من إنتاج هرمون الإنسولين وهذا ما يغير بدوره من نمط الغذاء.

  • Sportart Crossfit

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    ممارسة الرياضة تفقد الجسم الكثير من الطاقة. تنخفض نسبة سكر الدم في الجسم ليزيد بذلك الإحساس بالجوع. في المقابل تشير دراسات علمية أن زيادة التمارين الرياضية يفرز الهرمونات المسؤولة عن كبح الشهية. ينصح الخبراء بتناول أغذية صحية بعد ممارسة الرياضة.

  • Symbolbild Stress am Arbeitsplatz

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    الإجهاد والإرهاق يفقدان شهية البعض. من جهة أخرى تتفتح شهية آخرين بشكل كبير. إذ أن هرمون التوتر كورتيزول يدفع الإنسان للتفكير في الأكل بهدف توفير احتياطي كاف من الطاقة للجسم.

  • junge frau beim trinken

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    يخلط العديد من الناس بين الإحساس بالعطش و الإحساس بالجوع. حاجة الجسم إلى السوائل تدفعه لتوفيرها عبر تناول الطعام. المزاج السيئ والإحساس بالتعب يشعران الجسم أيضا بحاجته للسوائل. ينصح بتناول كأس من الماء في حالة الإحساس المفاجئ بالجوع.

  • Berlin - Bierfestival

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    المشروبات الكحولية والإفراط في تناولها تزيد من إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن الشهية. لذلك يقبل العديد من الناس إلى إشباع جوعهم عند تناول المشروبات الكحولية عبر المكسرات أو الوجبات الخفيفة.

  • Frühstückstisch

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    التخلف أو الاستغناء عن تناول فطور الصباح له تأثير سلبي على الجسم. إذ يزداد الشعور بالجوع ويضطر جسم الإنسان إلى توفير المغذيات عوض حرقها. على المدى الطويل يزيد هذا الأمر من احتمال الإصابة بمرض السمنة حسب دراسات علمية.

  • Symbolbild Privatparty

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    الحلويات ورقائق البطاطا والوجبات السريعة غنية بالسعرات الحريرية إلا أنها تفتقر إلى المغذيات. هذه الحلويات تمنح الجسم شعورا قصيرا بالشبع. لأنها تحتوي على كمية عالية من سكر الفروكتوز. إذ أنه يبطئ عملية إنتاج هرمون لبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع.

  • Deutschland Zu spät

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    ضيق الوقت والتسرع أسباب تمنع إنهاء تناول وجبة الغداء كاملة. هذا الأمر يؤثر على إفراز الجسم لهرمون ليبتين المسؤول عن الشبع. أخذ الوقت الكافي أثناء الأكل يمنح الجسم بشعور بالشبع لوقت أطول، حسب دراسات علمية.

  • Fastenbrechen Ramadan Essen Zuckerfest Familie Religion Tradition

    تسعة أسباب تفسر شعورك الدائم بالجوع الشديد

    تناول الغداء سوية مع الأصدقاء أو العائلة قد يرغم البعض على تناول وجبات ليست مناسبة للشهية. لهذا ينصح أن يختار الشخص الوجبة الملائمة له ولجسمه.

    الكاتب: س.ع/ع.خ


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