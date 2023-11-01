  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية

الشرق الأوسط

تخطي إلى الجزء التالي موضوع رئيسي

موضوع رئيسي

المستشار الألماني أولاف شولتس

شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة

سياسة٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
تخطي إلى الجزء التالي أخبار

أخبار

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣

بيربوك: مراهقان ألمانيان بين المطلق سراحهم من غزة

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

إسرائيل: وصول دفعة رابعة من 11 رهينة أفرجت عنهم حماس

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

قطر تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

الهدنة: الإفراج عن دفعة ثالثة من الرهائن والمعتقلين

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل

اظهار المزيد
تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

معبد أبوسمبل الكبير الذي بناه رمسيس الثاني في القرن الـ13 قبل الميلاد

علامة فارقة - 60 عامًا على إنقاذ اليونسكو لمعبدي أبو سمبل

علامة فارقة - 60 عامًا على إنقاذ اليونسكو لمعبدي أبو سمبل

في نوفمبر 1963 انطلقت حملة دولية مذهلة أدت إلى إنقاذ معبدي أبو سمبل بجنوب مصر من الغرق في مياه بحيرة ناصر والضياع للأبد.
ثقافة٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
تعتمد دول الخليج بشكل رئيسي منذ عقود على الإيرادات النفطية

كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟

كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟

تحرز دول الخليج العربية تقدما في مسار الطاقة المتجددة، فالخطر المحدق بها هو تداعيات التغير المناخي عليها بشكل دراماتيكي.
اقتصاد٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
تظاهرة في تل أبيب ضد رئيس الوزراء نتنياهو

إسرائيل أم حماس.. من المستفيد من تمديد الهدنة؟

إسرائيل أم حماس.. من المستفيد من تمديد الهدنة؟

هناك من يرى أن تمديد الهدنة يصب في مصلحة حماس، بينما هناك من يرى أن الضغوط على نتنياهو ستجبره على القبول بتمديدها.
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
سارة حجي في مختبر علمي بجامعة هايدلبرغ

من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا

من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا

بعد 11 عاما على هجرتها إلى ألمانيا، تتذوق الشابة المصرية سارة حجي طعم النجاح مرة أخرى، فقد حصلت للتو على تصريح إقامة.
مجتمع٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
أحد الزبائن أمام رف للمنظفات في سوبر ماركت المن والسلوى في بيروت، سبتمبر/ ايلول 2023

لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار

لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار

ردا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية قامت سيدتان بافتتاح سوبر ماركت اجتماعي، غير ربحي في بيروت، فما هي رسالة المتجر؟
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
نازحون في قطاع غزة - صورة بتاريخ 27 نوفمبر 2023

كوب 28 .. كيف ستؤثر حرب إسرائيل وحماس على مؤتمر المناخ بدبي؟

كوب 28 .. كيف ستؤثر حرب إسرائيل وحماس على مؤتمر المناخ بدبي؟

مع استضافة دبي مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي يرجح مراقبون أن يلقى الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل بظلاله على القمة.
طبيعة وبيئة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
اظهار المزيد
تخطي إلى الجزء التالي بانوراما

بانوراما

صورة لمقهى للشيشة في ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب ألمانيا

"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء

"مقاهي الشيشية" تحولت منذ سنوات إلى جزء بارز من المدن الألمانية لكن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة بسبب قواعد جديدة.
منوعات٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
من أجواء مبارة تركيا وألمانيا الودية في برلين

برلين: أعمال شغب في مباراة تركيا وألمانيا

سجلت الشرطة وقوع مخالفات وصدامات في مباراة المنتخب الألماني لكرةالقدم ضد النظيره التركي ببرلين، والتي انتهت بفوز الأخير.
عالم الرياضة٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
لاعبو المنتخب التركي يحتفون بالهدف الثاني الذي سجلوه في مرمى المنتخب الألماني.

خسارة مريرة للمنتخب الألماني في مباراة ودية أمام تركيا

هزيمة مريرة تلقاها المنتخب الألماني أمام نظيره التركي في مباراة ودية بملعب برلين الأولمبي الذي بيعت تذاكره بالكامل.
عالم الرياضة١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
Kairo | Auslosung afrikanische Champions League 2023

كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه

كاف يعلن عن قوائمه النهائية لمرشحيه للفوز بجوائز هذا العام، وحضور قوي للاعبي صاحب المركز الرابع في مونيال قطر 2022.
عالم الرياضة١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
صلاح يحتفل بتسجيل هدف في آنفيلد (05.03.2023)

صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول ويسعى لرسم بصمته مع "الفراعنة"

يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، فيما يطمح بأن يصبح الهداف التاريخي "للفراعنة" والتأهل إلى مونديال 2026.
عالم الرياضة١٣ نوفمبر ٢٠٢٣
external

إنشاء مساحات خضراء بغزة

"صناعة المكان" على شاطئ بحر غزة مشروع لتخطيط وتصميم مكان يلبي الحاجات الاجتماعية والبيئية والجمالية، وبتمويل ألماني
رحلات٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣02:58 دقيقة