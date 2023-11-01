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الشرق الأوسط
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موضوع رئيسي
شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة
سياسة
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
بيربوك: مراهقان ألمانيان بين المطلق سراحهم من غزة
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
إسرائيل: وصول دفعة رابعة من 11 رهينة أفرجت عنهم حماس
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
قطر تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الهدنة: الإفراج عن دفعة ثالثة من الرهائن والمعتقلين
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل
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تقارير وتحليلات
علامة فارقة - 60 عامًا على إنقاذ اليونسكو لمعبدي أبو سمبل
علامة فارقة - 60 عامًا على إنقاذ اليونسكو لمعبدي أبو سمبل
في نوفمبر 1963 انطلقت حملة دولية مذهلة أدت إلى إنقاذ معبدي أبو سمبل بجنوب مصر من الغرق في مياه بحيرة ناصر والضياع للأبد.
ثقافة
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟
كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟
تحرز دول الخليج العربية تقدما في مسار الطاقة المتجددة، فالخطر المحدق بها هو تداعيات التغير المناخي عليها بشكل دراماتيكي.
اقتصاد
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
إسرائيل أم حماس.. من المستفيد من تمديد الهدنة؟
إسرائيل أم حماس.. من المستفيد من تمديد الهدنة؟
هناك من يرى أن تمديد الهدنة يصب في مصلحة حماس، بينما هناك من يرى أن الضغوط على نتنياهو ستجبره على القبول بتمديدها.
سياسة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا
من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا
بعد 11 عاما على هجرتها إلى ألمانيا، تتذوق الشابة المصرية سارة حجي طعم النجاح مرة أخرى، فقد حصلت للتو على تصريح إقامة.
مجتمع
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار
لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار
ردا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية قامت سيدتان بافتتاح سوبر ماركت اجتماعي، غير ربحي في بيروت، فما هي رسالة المتجر؟
سياسة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
كوب 28 .. كيف ستؤثر حرب إسرائيل وحماس على مؤتمر المناخ بدبي؟
كوب 28 .. كيف ستؤثر حرب إسرائيل وحماس على مؤتمر المناخ بدبي؟
مع استضافة دبي مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي يرجح مراقبون أن يلقى الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل بظلاله على القمة.
طبيعة وبيئة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
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بانوراما
"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء
"مقاهي الشيشية" تحولت منذ سنوات إلى جزء بارز من المدن الألمانية لكن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة بسبب قواعد جديدة.
منوعات
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
برلين: أعمال شغب في مباراة تركيا وألمانيا
سجلت الشرطة وقوع مخالفات وصدامات في مباراة المنتخب الألماني لكرةالقدم ضد النظيره التركي ببرلين، والتي انتهت بفوز الأخير.
عالم الرياضة
2023/11/20
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
خسارة مريرة للمنتخب الألماني في مباراة ودية أمام تركيا
هزيمة مريرة تلقاها المنتخب الألماني أمام نظيره التركي في مباراة ودية بملعب برلين الأولمبي الذي بيعت تذاكره بالكامل.
عالم الرياضة
2023/11/18
١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه
كاف يعلن عن قوائمه النهائية لمرشحيه للفوز بجوائز هذا العام، وحضور قوي للاعبي صاحب المركز الرابع في مونيال قطر 2022.
عالم الرياضة
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول ويسعى لرسم بصمته مع "الفراعنة"
يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، فيما يطمح بأن يصبح الهداف التاريخي "للفراعنة" والتأهل إلى مونديال 2026.
عالم الرياضة
2023/11/13
١٣ نوفمبر ٢٠٢٣
إنشاء مساحات خضراء بغزة
"صناعة المكان" على شاطئ بحر غزة مشروع لتخطيط وتصميم مكان يلبي الحاجات الاجتماعية والبيئية والجمالية، وبتمويل ألماني
رحلات
2023/9/26
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
02:58 دقيقة
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