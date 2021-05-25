الشرطة الألمانية تفتش طائرة هبطت اضطراريا بمطار برلين

أُجبرت طائرة تابعة لشركة ريان إير متجهة من دبلن إلى كراكوف على الهبوط في برلين ليل الأحد الاثنين.

وصرح متحدث باسم شرطة برلين لوكالة فرانس برس أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة "انتهت بدون أن يتم رصد أي خطر". وأضاف أن "الركاب تمكنوا من استئناف رحلتهم إلى بولندا"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الإنذار.

ووفقًا لصحيفة بيلد تسايتونغ كان الأمر يتعلق بتهديد بوجود قنبلة، تبين أن لا أساس له من الصحة. وهبطت الطائرة التي تقل 160 راكبًا الساعة 20,08 بالتوقيت المحلي (18,08 بتوقيت غرينتش) على مدرج في مطار برلين-براندنبورغ، جنوبي العاصمة الألمانية.

وتم نقل الطائرة إلى مربض للطائرات بعيدا عن صالة الوصول. وتم اصطحاب الركاب البالغ عددهم 160 إلى داخل مبنى المطار. وفتشت الشرطة بمساعدة كلاب بوليسية أمتعة الركاب المجمعة بالقرب من الطائرة.

وقال المتحدث باسم المطار جان بيتر هاك لصحيفة بيلد "طلبت طائرة شركة راين اير القيام بهبوط اضطراري وحصلت فورا على إذن".

في تموز/يوليو 2020، اضطرت طائرة تابعة لشركة ريان إير كانت تُسيّر رحلة بين دبلن وكراكوف للهبوط بشكل طارئ في لندن على إثر تهديد بوجود قنبلة تبين أيضا أن لا أساس له من الصحة.

وتأتي حادثة أمس الأحد بعد أسبوع من إرسال سلطات بيلاروس طائرة مقاتلة لإجبار رحلة لشركة ريان إير على تحويل مسارها إلى مينسك، حيث ألقي القبض على صحفي معارض كان على متنها.

ع.ا/ع.ج.م ( أ ف ب، د ب أ)