 السودان ـ إضراب عام وسط مطالب بتنحي الرئيس | أخبار | DW | 24.12.2018

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أخبار

السودان ـ إضراب عام وسط مطالب بتنحي الرئيس

بدأ في السودان إضراب عام في إطار موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ رفعت الحكومة أسعار الخبز وأعقبها تحرّك احتجاجي تخلّلته صدامات دامية ومطالب بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة. فهل تتمكن السلطة من احتواء الوضع هذه المرة؟

Sudan Khartum Anhänger Sadiq al-Mahdi Opposition (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

 لبّت (الأثنين 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2018) قطاعات مختلفة الدعوة إلى الإضراب التي أطلقها الأحد "تجمّع المهنيين السودانيين"، وانضم الأطباء إلى الاضراب صباح اليوم حسب وكالة الأنباء الفرنسية، في حين كانت التظاهرات لا تزال مستمرة حتى وقت متأخر من ليل الأحد في مدن عدّة، ولا سيّما أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم.

وتصاعدات دعوات قوى المعارضة الأثنين إلى مسيرة تنطلق الثلاثاء وتستهدف القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة المتربع علىهرمها  منذ وقت طويل، عن السلطة.  وفي بيان أصدره الإثنين قال التجمّع إنّه قرّر تسيير تظاهرة الثلاثاء إلى القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً للدماء".

 وأضاف البيان أنّ التجمّع يقترح إذا ما وافق البشير على التنحّي أن "تتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني".

 ورأى محلّلون بناء على هذه التطوّرات أنّ الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، معتبرين أنّه إذا كان المحرّك الأساسي للاحتجاجات هو الوضع الاقتصادي فإنّه في النهاية مرتبط بسياسات الحكومة.

Sudan Khartum Bäckerei Brot (Getty Images/AFP/A. Shazly)

ارتفاع أسعار الخبز اشعل شرارة الاحتجاجات

 وقال عبد اللطيف البوني عميد كليّة الاقتصاد في الجامعة الوطنية لوكالة فرانس برس إنّ "السبب الأساسي للاحتجاجات اقتصادي ومرتبط بغلاء الأسعار، إلاّ أنّ الأزمة الاقتصادية جذرها سياسي ومتمثّل في فشل السياسات الحكومية وارتكابها أخطاء وسوء إدارة".

 لكنّ المتحدّث باسم حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ابراهيم الصديق اعتبر أنّ اسباب الاحتجاجات اقتصادية لكنّ "البعض" استخدمها خدمة "لأجندات سياسية".

 وقال "هناك سببان للأحداث أحدهما الضائقة الاقتصادية وهذا مفهوم الاحتجاج ضدّه والحكومة معترفة به والناس خرجت بسبب شحّ الخبز والوقود والسيولة النقدية وهذا من حقّها".

 وأضاف "أمّا السبب الثاني فهو أجندات سياسية بعضها داخلي لأحزاب يسارية تريد خلخلة بنية الدولة وبعضها أجندة خارجية مرتبطة بالمجموعة التي أُعلن أنّها ضبطت وتنتمي لحركة عبد الواحد نور المتمردة وجاءت من اسرائيل وهي من تسببت في حرق المؤسسات".

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)

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    الكاتب: فيليب زاندنر/ ر.أ


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