 السودان- بدء محاكمة البشير بتهمة الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2020

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السودان- بدء محاكمة البشير بتهمة الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989

تبدأ اليوم محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون بتهمة الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989. يقول ممثلوا الاتهام في القضية إن عقوبة الانقلاب قد تصل إلى الإعدام.

Sudan Khartum | Prozess & Urteil Omar al-Baschir, ehemaliger Präsident (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Hajaj)

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون صباح الثلاثاء (21 يوليو/تموز 2020) أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.

مختارات

اكتشاف "مقبرة جماعية" لمجندين سودانيين قضوا في العام 1998 يعيد للأذهان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. النائب العام السوداني يقول إن التحقيق في القضية شائك ومعقد لعدة أسباب. (16.06.2020)

خرج عشرات الآلاف في عدة مدن سودانية منادين بـ"الحرية والسلام والعدالة" التي كانت شعار ثورتهم ضد البشير وحكم العسكريين، وذلك في ذكرى مرور عام على احتجاجات ضد حكم العسكريين قُتل فيها عشرة أشخاص على الأقل. (30.06.2020)

ويقول معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية: "المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي".

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد "لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين"، موضحاً "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة".

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/أبريل 2019  عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهراً عدة. وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

وفي مايو/أيار 2019، حرك  محامون الدعوى ولاحقا في مارس/آذار شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

أبرز المتهمين في القضية

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير على عثمان طه وبكري حسن صالح، بالاضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكموا ولايات في عهد الرئيس السابق.

ويقول حضره "رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك  سوف يمثلان أمام المحكمة".

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية.

والبشير مطلوب أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدين البشير بالفساد وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

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السودان: مبادرة خاصة للبحث عن المفقودين خلال المظاهرات

ويقول حضره "المحاكمة ترسل رسالة إلى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري بأن الأمر يجرم وهذا يمثل حماية للديمقراطية".

"محاكمة سياسية"

ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محامياً، أنها "محاكمة سياسية". وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع: "رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون". واعتبر الجعلي أن "هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام". ورأى أن "المحاكمة تستهدف الحركة الإسلامية السودانية ويريدون وصمها بالإرهاب ولكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك وبأنه افتراء".

وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

ودافع الجعلي عن البشير مشيراً إلى أنه قام بمصالحة وطنية مع زعيم المتمردين في جنوب السودان بتوقيع اتفاقية سلام في 2005 برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلّق: "هذا اعتراف دولي بنظام الإنقاذ"، في اشارة إلى الاسم الذي أطلقته حكومة البشير على نفسها.

في المقابل، باتت هذه المحاكمة مصدر ارتياح لصلاح مطر الذي كان ساعة وقوع الانقلاب يشغل منصب مدير الأمن الداخلي، لكنه أُحيل إلى التقاعد بعد أسبوع من وصول البشير إلى السلطة.

ويقول مطر: "قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب رصدنا اجتماعات للجبهة الإسلامية القومية وهي تُعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة، وأعددنا تقريراً وسلمناه لوزير الداخلية مبارك الفاضل المهدي وقتها ولكنه تجاهل التقرير".

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)

  • Sudan Treffen zwischen Vertretern des Militärrats und der Demonstranten in Khartum (AFP/Getty Images/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    إعلان الوساطة الإفريقية الإثيوبية المُشتركة الجمعة (12 يوليو تموز 2019) بأن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن "الإعلان السياسي" المُحدد لكافة مراحل الفترة الإنتقالية، وخارطة طريق لتنظيم الانتخابات. هذا الإعلان يأتي في وقت لم تُبدد فيه بشكل نهائي المخاوف من تعطيل انتقال السلطة للمدنيين.

  • Sudan | Militärregierung PK Putschversuch vereitelt (picture-alliance/AA)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    في الحادي عشر من يوليو/ تموز استيقظ السودانيون على بيان للمجلس العسكري الحاكم يعلن فيه أن مجموعة ضباط حاولوا القيام "بانقلاب عسكري" لتقويض اتفاق بين الجيش والمعارضة لاقتسام السلطة لفترة مدتها ثلاث سنوات يعقبها إجراء انتخابات. الغموض ما يزال يحيط بأهداف مدبري محاولة الإنقلاب وارتباطاتهم.

  • Sudan Proteste in Khartum (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات سلمية

    لأسابيع طويلة صمد المتظاهرون السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع. آلاف المحتجين كانوا يطالبون بمجلس انتقالي يحدد فيه المدنيون مستقبل البلاد. ولكن في مطلع حزيران/ يونيو 2019 تحرك العسكر لفض الاعتصام بقوة السلاح ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.

  • Sudann Khartum Soldaten Protest (Reuters)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    باسم الأمة..

    متظاهر يحمل علم السودان بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش. العلم يرمز إلى مطلب المتظاهرين في المشاركة بشكل متساو في رسم مستقبل البلاد، والمقصود مشاركة الشعب والجيش على قدم المساواة في ذلك. ولو حدث ذلك، سيكون خطوة مهمة على طريق الديمقراطية.

  • Sudan Khartum - Unruhen (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    إشارات تحذيرية

    قبل أيام من فض الاعتصام، كان هناك حضور قوي للجيش. ورأى الكثير من المتظاهرين في ذلك أن الجيش ربما لا يبدو مستعدا لتسليم السلطة للمدنيين، حسب ما كان يأمله السودانيون بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.

  • Sudan April 2019 | Omar al-Baschir, Präsident (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    نهاية حقبة

    هيمن الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة منذ عام 1993 وحتى الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2019. قمع معارضيه بكل قسوة. ومن أجل الحفاظ على سلطته أمر البشير بحل البرلمان عام 1999. في تلك الفترة كان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن يجد في السودان ملاذا آمنا له. لكن اسم البشير يبقى مرتبطا بشكل وثيق مع الحر ب ضد الانفصاليين في إقليم دارفور.

  • Sudan Bashir (picture-alliance/AP Photo/M. Hjaj)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الديكتاتور أمام المحكمة

    كثير من السودانيين كانوا يأملون في رؤية الديكتاتور وهو يمثل أمام المحكمة. أمل تحقق بالفعل عندما بدأت جلسة محاكمة عمر البشير في الـ 16من حزيران/ يونيو. وكانت التهم الأولية الموجهة إليه تتمثل في الفساد وحيازة عملات أجنبية بكميات كبيرة. فبعد سقوطه وجد رجال الأمن في قصره أكياسا مليئة بالدولارات قدرت بأكثر من 100 مليون دولار.

  • Sudan | Streik (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    حضور قوي للمرأة

    كان للمرأة السودانية حضور قوي في الاحتجاجات، حيث تتمتع المرأة بحرية أكبر منذ بدء الاحتجاجات. المرأة السودانية لا تقوي الاحتجاجات من حيث العدد فقط، بل تدعمها نوعيا أيضا، فهي التي أعطت الاحتجاجات وجها سلميا آخر. حضور المرأة في الاحتجاجات جسد رغبة الكثير من المواطنين في الديمقراطية والمساواة.

  • Sudan - Alaa Salah - Die Sudanesin führt Proteste gegen Präsident Omar al-Bashir an (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    أيقونة الثورة!

    أصبحت طالبة كلية الهندسة المعمارية آلاء صلاح، وجها بارزا من وجوه الثورة. وهذه الصورة التاريخية التقطها مصور كان حاضرا عندما صعدت آلاء إلى سطح سيارة لتلقي خطابا أمام المحتجين. ومنذ ذلك الوقت تشهد هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة. صور من هذا النوع تعتبر من أدوات الثورة المهمة، فهي ترمز إلى الهوية الانتماء.

  • Sudanesische Menschenrechtsaktivisten versammeln sich am 11. Juni 2019 im schottischen Parlament in Edinburgh (picture-alliance/EdinburghEliteme/D. Johnston)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    تضامن عالمي

    بفضل شبكات التواصل الاجتماعي تنتشر أخبار الاحتجاجات بسرعة حول العالم، وهذا ما حدث مع احتجاجات السودان. التي حظيت بعم معنوي عالمي كبير، كما تظهر هذه الصورة بمدينة ادينبورغ في سكوتلندا، حيث تطالب سيدة بوقف قتل المدنيين في السودان. كما أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي طالبوا فيه بوقف فوري لكل انواع العنف ضد الشعب السوداني.

  • Sudan Khartum | Anhänger von General Abdel Fattah al-Burhan (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    دعم للجيش أيضا

    لكن ليس كل السودانيين شاركوا في الاحتجاجات ضد العسكر. فهناك من يدعمهم، حيث يأملون في تشكيل حكومة صارمة. ويعتقد أنصار الجيش أنه فقط ومن خلال العسكر يمكن ضمان مستقبل مزدهر للبلاد. ويضعون أملهم هذا في شخص الجنرال عبدالفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الذي يحملون صورته.

  • Sudan Khartum | General Mohamed Hamdan Dagalo, Rapid Support Forces (RSF) (Reuters/M.N. Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    في انتظار فرصته

    لكن الرجل القوي الفعلي في السودان هو الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي". فهو الرجل الذي يعتقد أنه أمر القوات بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية بقوة السلاح. وكان الجنرال قائدا لميليشيات "بالجنجويد" التي قمعت المتمردين بكل قسوة ووحشية في دارفور. ويخشى المتظاهرون من أن يصبح هذا الجنرال الرجل الأول في البلاد.

  • BG Sudan Proteste General Abdel Fattah Al Burhan mit dem Kronprinz von Abu Dhabi (picture-alliance/AP Photo/Ministry of Presidential Affairs/M. Al Hammadi)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    قلق في الخليج

    أثارت أحداث السودان قلق السياسيين في دول أخرى، مثل محمد بن زايد آل ثاني، ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تخشى السعودية، حالها في ذلك حال الإمارات، من أن نجاح الاحتجاجات في السودان يعتبر بمثابة نجاح الثورة "من تحت" وقد يصبح مثالا يحتذى به في المنطقة. ولهذا تدعم السعودية والإمارات عسكر السودان.

  • Sudan Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi (picture-alliance/Photoshot/MENA)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الجار الشمالي يراقب بقلق!

    في القاهرة تتجه الأنظار بكثير من القلق والريبة والشكوك إلى الخرطوم. وتخشى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تساهم أحداث السودان في زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي تحاربها في مصر بكل قوة. وإذا تمكنت الجماعة من ترسيخ أقدامها في السودان، كما تخشى مصر، فإن ذلك قد يساهم في إعادة القوة إليها في مصر أيضا.

  • Sudan Demonstrationen in Omduran (Getty Images/AFP/Y. Chiba)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات لا تنتهي

    في غضون ذلك تستمر الاحتجاجات في السودان. ففي يوم الجمعة (14 حزيران/يونيو 2019) طالب صادق المهدي أحد قادة المعارضة السودانية منذ عقود، بتحقيق رسمي في عملية فض الاعتصام بالقوة. الطلب أثار غضب العسكر. والاحتجاجات في السودان تدخل في مرحلة جديدة. كيرستن كنب/ ح.ع.ح


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