 السودان يعتزم تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.02.2020

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أخبار

السودان يعتزم تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية

يعتزم السودان تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال محاولة حكومة الخرطوم قمع احتجاجات وقعت في دارفور.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال جلسة لمحاكمته بالعاصمة السودانية الخرطوم

سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور

أعلن مسؤول سوداني، الثلاثاء (11 فبراير/شباط)، أنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.

وقال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لشبكة "سي ان ان" إنه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.

وكان قد تم إطاحة البشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد، ويحتجز حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم. ويواجه الرئيس السوداني السابق  خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بالأعمال العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و 2008.

مختارات

أصدر المجلس السيادي في السودان، بعد أول اجتماع مشترك، له قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السابق عمر حسن البشير، وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة، الذي استخدمه نظام البشير سلاحا ضد المرأة. (29.11.2019)

خلال محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، كشف مدير مكتبه السابق أن البشير كان يحمل مفتاح غرفة في قصر الرئاسة تحتوي الملايين وأنه كلفه بتوزيع الأموال على جهات عدة. (07.09.2019)

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.

فيما قال أحد محاميّ الرئيس السوداني السابق عمر البشير لرويترز إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها "محكمة سياسية"، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. وقال المحامي محمد الحسن الأمين "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

ومطلوبون آخرون في الطريق

وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم، إن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية" وأن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".

فيما قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسط أنصاره - أرشيفية

لطالما رفض الرئيس السوداني السابق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دارفور

وأضاف التعايشي: "الاتفاق علي المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تأتي من قناعة تامة بأنه لايمكن الوصول إلي سلام شامل دون الاتفاق علي هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

والاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور اولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.

واندلع النزاع في عام 2003 في الإقليم الواقع غرب البلاد، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وكردة فعل لذلك استعانت حكومة البشير بمجموعات عربية لقمع التمرد لتتهم لاحقاً بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.

ووفق تقارير الأمم المتحدة، قتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وفرّ 2,5 مليون شخص من منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.

وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.

ع.ح./ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فرحة عظيمة وأمل كبير للسودانيين

    الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

  • Sudan Khartum | Zeremonie Unterzeichnung Verfassungserklärung (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Ozdel)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    لحظة تاريخية بالنسبة للسودان

    "الوثيقة الدستورية" التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    شخصية عسكرية تتولى الرئاسة

    وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.

  • Abdalla Hamdok (picture-alliance/G. Dusabe)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    رجل الأمم المتحدة كرئيس للوزراء

    كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.

  • Sudan Pressekonferenz der Opposition (picture-alliance/AA/O. Erdem)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    عطل مؤقت بسبب قوى الحرية والتغيير

    لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير"، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

  • Sudan Khartoum Vermittlung von äthiopischen Botschafter Mohamoud Dirir (Ethiopian Embassy Khartoum )

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    المدنيون يحددون ممثليهم بالمجلس السيادي

    وفي نفس اليوم بدأ اجتماع لقوى الحرية والتغيير (الصورة من الأرشيف) وامتد حتى فجر اليوم التالي (الثلاثاء 20 أغسطس/ آب). وبعد توتر وملاسنات تم الاتفاق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي، ممثلين للقوى المدنية في المجلس السيادي.

  • Sudan Khartum Massenproteste der Opposition (AFP)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فترة انتقالية لنحو 40 شهرا

    بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.

  • Unruhen im Sudan | Demonstration (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    تأكيد على دور المرأة بالهيئة التشريعية

    من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.

  • Sudanesen protestieren in Dublin (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    سقوط البشير بعد عقود من القبضة القوية

    بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2018، خرج مواطنو السودان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، بعد 30 عامًا من حكم الرئيس عمر البشير البلاد. خلال كل هذه السنوات حكم البشير بيد قوية، فقد تم تقليص عمل المعارضة، وجرى قمع المجتمع المدني وتعذيب المنتقدين بل وقتلهم. وتحت ضغوط من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة عزل الجيش عمر البشير من رئاسة الدولة في أبريل/ نيسان.

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    الجيش سيواصل لعب دور

    سقوط البشير لم يكن النهاية، فقد تواصلت المظاهرات عندما أصر المجلس العسكري على حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى التحول إلى الانتخابات الديمقراطية. لكن الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها "قوى الحرية والتغيير" دعت إلى تشكيل حكومة مدنية دون أي تدخل عسكري. هذا الشرط لم يتحقق بالكامل، ففي فترة الحكومة المؤقتة، سيستمر الجيش السوداني في لعب دور. اعداد: ديانا هودالي/ صلاح شرارة


مختارات

في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

اتفقت القيادة العسكرية والمعارضة على التوزيع المستقبلي للسلطة في السودان: بيد أن الأمر لن يخلو من وجود العسكر، ومع ذلك، فإن الفرحة في السودان كبيرة، لأنه ستكون هناك انتخابات في غضون ثلاث سنوات. (19.08.2019)  

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