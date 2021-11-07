السلام الأخضر: السعودية تعرقل مفاوضات مؤتمر المناخ "كوب 26"

قالت منظمة السلام الأخضر المناصرة للبيئة، إن السعودية الغنية بالنفط، تعرقل المفاوضات في المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو باسكتلندا.



واشتكت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية جينيفر مورغان من أن ممثلين حكوميين من الرياض عارضوا مساء يوم الجمعة الماضي الصياغات الطموحة بشأن حماية المناخ في النص النهائي المخطط له، مشيرة إلى أن الوفد السعودي عرقل أيضاً قرارات من أجل إحراز تقدم في موضوع التكيف مع تداعيات الاحتباس الحراري.

وذكرت السلام الأخضر في بيان أن الوفد السعودي يعرقل الصياغات الطموحة في "أول رسالة تصدر عن مؤتمر كوب وتشير إلى ما تعنيه النتيجة النهائية للعالم". وجاء في البيان أن "عدم إحراز تقدم بشأن التكيف سيجعل من الصعب على الدول الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك مجموعة الدول الأفريقية، أن تقبل أي اتفاق نهائي، ما يجعل تحقيق نجاح في كوب 26 أقل احتمالاً".

وقالت مورغان إن مثل هذه المناورات الاستراتيجية من جانب الدولة الخليجية "غير مفيدة" لكنها معروفة، وأضافت أن "السعودية تقوم بمناورة. السعوديون على لوحة شطرنج، ويتلاعبون بالقطع في محاولة لمنع التوصل لنتيجة تبقي 5,1 درجة مئوية في المتناول".

ودعت مورغان حكومات الدول الأخرى حول العالم في القمة إلى "عزل الوفد السعودي". وينتهي المؤتمر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

يشار إلى أنّ لم يرد رد رسمي سعودي على هذه الاتهامات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)