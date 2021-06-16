تعد غرينبيس أحد أشهر المنظمات العالمية الناشطة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مقومات حياتنا. وقد استطاع الناشطون فيها رغم تعرضهم للمضايقات والاعتقالات في طول العالم وعرضه جعل منظمتهم مهابة من قبل غالبية الحكومات.

تأسست غرينبيس أو منظمة السلام الأخضر في عام 1971 بمدينة فانكوفر الكندية من قبل ناشطين في مجال السلام والبيئة. وحسب ميثاق المنظمة فإن هدفها حماية مقومات حياتنا عن طريق الكفاح السلمي ورفض استخدام العنف.