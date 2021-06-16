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السلام الأخضر

تعد غرينبيس أحد أشهر المنظمات العالمية الناشطة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مقومات حياتنا. وقد استطاع الناشطون فيها رغم تعرضهم للمضايقات والاعتقالات في طول العالم وعرضه جعل منظمتهم مهابة من قبل غالبية الحكومات.

تأسست غرينبيس أو منظمة السلام الأخضر في عام 1971 بمدينة فانكوفر الكندية من قبل ناشطين في مجال السلام والبيئة. وحسب ميثاق المنظمة فإن هدفها حماية مقومات حياتنا عن طريق الكفاح السلمي ورفض استخدام العنف.

Fußball: EM, Frankreich - Deutschland, Vorrunde, Gruppe F, 1. Spieltag in der EM-Arena München. Ein Greenpeace-Aktivist landet auf dem Spielfeld. Important: For editorial news reporting purposes only. Not used for commercial or marketing purposes without prior written approval of UEFA. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications (whether via the Internet or otherwise) shall have an interval of at least 20 seconds between the posting. +++ dpa-Bildfunk +++

برلين تدين الحركة الاحتجاجية "للسلام الأخضر" في ملعب ميونيخ 16.06.2021

كان يفترض إسقاط كرة مطاطية على ملعب ميونيخ احتجاجا على "فولكسفاغن" راعية كأس الأمم الأوروبية، لكن المحتج باسم "السلام الأخضر" ارتكب أخطاء فأصاب شخصين وأتلف معدات وألقي القبض عليه وأدانت برلين ما قام به محذرة من آثاره.

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 A Greenpeace protestor glides on to the pitch before the match Pool via REUTERS/Alexander Hassenstein

"غرينبيس" تعتذر بعد تعطيل مباراة ألمانيا وفرنسا بعمل احتجاجي 16.06.2021

اعتذرت المنظمة البيئية العالمية "غرينبيس" عن عمل احتجاجي لأحد نشطائها الذي هبط بمظلة مدفوعة بمحرك على ملعب "أليانز أرينا" قبيل انطلاق مباراة فرنسا وألمانيا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وصف العمل بأنه "مستهتر" و"خطير".
21.02.2021, Aschdod - Benjamin Netanjahu (l), Ministerpräsident von Israel, und Gila Gamliel, Umweltschutzministerin von Israel, besichtigen den Strand in Aschdod angesichts der Teerverschmutzung und der daraus resultierenden ökologischen Schäden für Land und Umwelt. +++ dpa-Bildfunk +++

"غرينبيس" ترفض اتهامات إسرائيلية لإيران بارتكاب "إرهاب بيئي" 05.03.2021

بعد اتهامها لإيران بارتكاب "اعتداء بيئي"، واجهت وزيرة البيئة الإسرائيلية، غيلا جملائيل، انتقادات شديدة من طرف منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة، التي رأت في اتهامات الوزيرة الإسرائيلية "رائحة دعاية انتخابية".
22.07.2020, Berlin: Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace protestieren vor dem Bundeswirtschaftsministerium gegen deutsche Waffenlieferungen an die US-amerikanische Polizei und fordern, dass Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) die Exporte stoppt. Rund ein Dutzend Aktivisten kletterte über einen Zaun und stellten im Hof des Ministeriums 16 sogenannte «Pappkameraden» auf - menschliche Silhouetten, die Zielscheiben symbolisieren sollen. Foto: Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مظاهرة لـ"غرينبيس" لحث برلين على وقف بيع الأسلحة للشرطة الأمريكية 22.07.2020

"غرينبيس" تنظم وقفة في برلين لحث الحكومة على وقف بيع الأسلحة للشرطة الأمريكية المتهمة بقتل موطنين من اصل إفريقي. ويأتي ذلك عقب بحث استقصائي للمنظمة خلص إلى استخدام الشرطة الأمريكية لأسلحة ألمانية.

****Bitte Sperrfrist beachten!!!!**** A soldier of the Saudi and UAE-led coalition in Yemen walks with a displaced child inside a camp in the Khokha district of the western province of Hodeida, on January 21, 2019. - A truce brokered in Sweden in December between the Saudi-backed government and Huthi rebels was hailed as Yemen's best chance so far to end the four-year conflict, but it appears to be hanging by a thread with breaches reported by both warring parties. Civilians in Hodeida, the war-ravaged country's main conduit for food and humanitarian aid, are caught between a bloody ceasefire and the prospect of an even bloodier conflict if the UN-brokered truce breaks down. (Photo by Saleh Al-OBEIDI / AFP) (Photo credit should read SALEH AL-OBEIDI/AFP/Getty Images)

دراسة: ألمانيا تخالف معايير تصدير السلاح منذ عقود 19.07.2020

تفرض الحكومة الألمانية قيوداً على تصدير السلاح الألماني، إلا أن منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" وجهت أصابع الاتهام إلى ألمانيا بتصدير سلاح إلى دول "انتهكت قوانين دولية إنسانية مثل السعودية في حرب اليمن".

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غرينبيس: تكلفة المغرب من الوقود الأحفوري موجعة 24.06.2020

في السنوات الأخيرة باتت كلفة المغرب من الوقود الأحفوري الأعلى مقارنة بجيرانه، سواء على مستوى التكلفة البشرية أو الاقتصادية، وفق تقرير حديث لمنطة السلام الأخضر.

Das Kraftwerk Neurath von RWE. Neurath, 29.07.2019 | Verwendung weltweit

البرلمان الأوروبي يعلن حالة "طوارئ مناخية وبيئية" 28.11.2019

أعلن البرلمان الأوروبي" حالة طوارئ" مناخية وبيئية"، في تصويت رمزي يهدف إلى إبقاء الضغط على قادة الاتحاد الأوروبي مع اقتراب انعقاد قمة المناخ "كوب 25". بيد أن منظمة "غرينبيس" طالبت باتباع القرار بإجراءات فعالة.
HANDOUT - Das Greenpeaceschiff Rainbow Warrior liegt am 11.07.1985 versenkt an einem Pier der Marsden Wharf im Hafen von Auckland, Neuseeland. Wie sich später herausstellte, hatten Agenten des französischen Geheimdienstes das Schiff versenkt, um zu verhindern, dass es an Protestaktionen gegen Atomwaffenversuche auf dem Moruroa-Atoll teilnimmt. Foto: John Miller/Greenpeace/dpa (zu dpa «Rainbow Warrior»-Tragödie befeuert vor 30 Jahren Anti-Atombewegung vom 07.07.2015 - ACHTUNG: Verwendung zu zu redaktionellen Zwecken in Verbindung mit der Berichterstatung über den 30. Jahrestag der Versenkung der Rainbow Warrior bei vollständiger Quellenangabe John Miller/Greenpeace/dpa) +++(c) dpa - Bildfunk+++

أهم لحظات في تاريخ حماية البيئة 10.07.2015

قبل ثلاثين عاماً، تم إغراق سفينة "رينبو وورير" التابعة لمنظمة "غرينبيس" لحماية البيئة، وذلك على يد عملاء سريين، وهو ما أطلق الشرارة الأولى لحركة مناهضة الطاقة الذرية. نقدم لكم هنا أهم لحظات حركات الدفاع عن البيئة.
Internationaler Gerichtshof Den Haag Walfang Japan Walfleisch

عمالقة البحر: بين قسوة المطاردة ورحمة القانون 01.04.2014

منذ عام 1986 يُحظرُ صيد الحيتان لأغراض تجارية، ومع ذلك، فإن بعض البلدان لا تلتزمُ بهذا الحظر وخاصة اليابان. ولكي يتوقف هذا الإجرام في حق هذه الثدييات البحرية قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بمنع صيد الحيتان بشكل قاطع.
Children listen to their nursery school teacher reading a story at their Kindergarten in Hanau, 30km (18 miles) south of Frankfurt, March 12, 2013. Despite a drive in German Chancellor Angela Merkel's first term to boost the number of childcare spots, Germany's birthrate remains one of the lowest in Europe. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY)

الكشفُ عن مواد كيماوية سامة في ملابس الأطفال 14.01.2014

الدراسة الحديثة التي أجرتها منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" تُثبت وجود مواد كيماوية في منتجات لماركات تجارية شهيرة، هذه المواد السامة تُلوث ملابس وأحذية أطفال يسبب بعضها أمراض السرطان.
Greenpeace activist Ruslan Yakushev of Ukraine behind bars speaks to a supporter in a court room in Murmansk, Russia, on Thursday, Sept. 26, 2013. A Russian court on Thursday jailed Yakushev who was part of the 30-member team of environmental activists protesting near an oil platform last week. Two members of the group were detained Sept. 18 in their attempt to scale the Russian Arctic platform. The Coast Guard seized Greenpeace's ship the next day and towed it with the 30 activists aboard, to Murmansk. The activists are being investigated for piracy. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

روسيا تتهم نشطاء منظمة "غرينبيس" بالقرصنة 02.10.2013

وجهت السلطات الروسية رسميا اتهامات بالقرصنة ضد نشطاء منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، وذلك على خلفية محاولة اقتحام منصة بترول في القطب الشمالي، فيما وصفت المنظمة تلك الاتهامات بأنه لا أساس لها.
Das AKW Biblis in der südhessischen Gemeinde Biblis, aufgenommen in der Dämmerung am Abend des 01.04.2008. Biblis ist durch sein Atomkraftwerk bundesweit bekannt. Das 1974 in Betrieb genommene Kernkraftwerk Biblis A ist Deutschlands ältester Atommeiler. Laut Atomkonsens ist die Zeit für das von RWE betriebene KKW abgelaufen, der Druckwasserreaktor soll 2009 vom Netz gehen. Foto: Wolfram Steinberg +++(c) dpa - Report+++

ما مدى أمان المفاعلات الذرية الألمانية ؟ 16.08.2010

على الرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها ألمانيا لحماية منشئاتها الذرية وجهت كارثة الفيضانات الأنظار إلى هذه المنشئآت وما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية لحمايتها من الكوارث الطبيعية ومن ضربات إرهابية قد توجه من الجو.
'Greenpeace' activists clean the dead bodies of small whales and dolphins during a protest action in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, Monday, May 21, 2007. Greenpeace says that every 30 Minutes some 17 whales and dolphins are drowned by fishing nets worldwide. (AP Photo/Michael Sohn)

غرينبيس: الأحجار التي ألقيت قبالة جزيرة سيلت الألمانية مفيدة للأسماك 31.07.2009

اعتبرت الحكومة الألمانية الحملة التي قادتها منظمة غرينبيس، لحماية الأسماك عن طريق إلقاء الصخور في عمق مياه البحر غير مشروعة وأوقفتها قبل نهايتها. وبعد مرور نحو عام أعلنت المنظمة عن تكلل حملتها بالنجاح رغم عدم إتمامها.
ARCHIV - Ein Lastwagen fährt auf der Autobahn A43 bei Dülmen unter einer Maut-Kontrollbrücke durch (Archivfoto vom 28.7.2003). Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch (18.06.2008) den Weg für das zweite Klimapaket freimachen. Mieter und Hausbesitzer müssen sich von 2009 an auf strengere Vorschriften für Neubauten und die Häusersanierung einstellen. Zugleich soll die Lkw-Maut steigen. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

الحكومة الألمانية تقر ثاني حزمة إجراءات للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون 18.06.2008

أقرت الحكومة الألمانية تشديد اللوائح الخاصة بترميم الأبنية السكنية القديمة وزيادة رسوم استخدام الشاحنات للطرق وذلك في محاولة جديدة منها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار الجزء الثاني مما يعرف بوثيقة المناخ.
Artenschutz geht uns alle an. Teilnehmerkarten verschiedern Organisationen bei einem der Konferenz Workshops in Bonn.

مؤتمر التنوع الحيوي يختتم أعماله وسط تباين الآراء حول نتائجه 31.05.2008

فيما أعرب منظمو مؤتمر التنوع الحيوي الذي انتهت أعماله يوم أمس في مدينة بون الألمانية عن سعادتهم بما توصلوا إليه من نتائج وخاصة فيما يتعلق بالقرصنة الحيوية، عبرت منظمات حماية البيئة عن خيبة أملها من قرارات هذا المؤتمر.