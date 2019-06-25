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السبانخ

تعد السبانخ من أهم الخضراوات الورقية المفيدة للصحة. فهي يحتوي على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الأملاح والفيتامينات الهامة. علما أن دراسات حديثة أظهرت ان أوراق السبانخ الطازجة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

السبانخ من فئة الخضراوات الورقية داكنة اللون، ولونها الأخضر الداكن دليل على غناها بالحديد ومضادات الأكسدة القوية "الفلافينويد". كما أنها غنية جدا بالألياف والعديد من الفيتامينات المهمة لمختلف العمليات الحيوية في الجسم مثل فيتامينات اي، و سي و اي/ A وC وE، وهذه مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، ما يساعد على تقوية مناعة الجسم. وتشير الكثير من الدراسات إلى أنه ليس من السهل استفادة جسم الإنسان من الحديد النباتي الموجود في السبانخ بالشكل الذي بإمكانه به الاستفادة من الحديد الحيواني الموجود في اللحوم، إذ لابد من تناوله مع فيتامين سي. ويحذر خبراء الصحة من خطورة تناول مرضى ضغط الدم للسبانخ بسبب احتوائها على كميات عالية من فيتامين كي/ k ، ما يؤثر بدوره على فعالية أدوية ضغط الدم.

Popeye with a can of spinach, Popeye, the cartoon character created by EC Segar. (A. Noé - Index / Heritage-Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

السبانخ ضمن قائمة المنشطات المحظورة؟ 25.06.2019

السبانخ معروفة بفوائدها الغذائية والصحية. لكن هل يمتد تأثيرها إلى الرفع من القوة البدنية والأداء الرياضي بشكل يشبه المواد المنشطة المحظورة؟ هذا ما أراد فريق بحث دولي التأكد منه من خلال دراسة. فكيف كانت النتيجة؟
Roter Apfel mit Herz liegt auf roten Ãpfeln - red apples with heart | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

معتقدات خاطئة وأخرى صحيحة متعلقة بالطعام 13.02.2019

يتناقل الناس الكثير من المعتقدات الخاطئة حول تناول الطعام، غير أن بعضها لا تخلو من الصحة. هل الخبز البني صحي والأبيض ضار؟ هل تسخين السبانخ مضر؟ وغيرها من الأسئلة. نستعرض لكم بعض الحقائق المتعلقة بالطعام.
04.09.2013 DW Fit und gesund Bluthochdruck

تغلب على ارتفاع ضغط الدم بلا أدوية! 09.07.2018

الأدوية ليست الحل الوحيد لقهر "القاتل الصامت": ارتفاع ضغط الدم؛ إذ أن بعض الحلول الطبيعية، الخالية من التأثيرات الجانبية للأدوية الكيماوية، تعمل على المحافظة على المستويات الطبيعية للضغط. هلموا معنا نتعرف على أبرزها!
#64770673 - spinach © nata_vkusidey

السبانخ طعام صحي.. ولكن طريقة تناولها هي الفيصل 08.08.2017

تعتبر السبانخ أحد أهم المأكولات الصحية الغنية بالفوائد للجسم. غير أن طريقة إعدادها قد تغير من قيمتها الغذائية وقد تتحول إلى شيء ضار لدرجة السرطنة، إذا لم تراعَ بعض الأمور في تحضيرها أو تناولها.
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هل يساعد السبانخ على بناء العضلات فعلاً؟ 11.11.2016

يُقبِل الرياضيون على تناول السبانخ معتقدين أنه يعمل على نمو عضلاتهم وبنائها. فهل هذا صحيح بالفعل؟ وهل الآباء والأمهات محقّون حين ينصحون أطفالهم بتناول هذا النبات الصحي الغني بالفيتامينات بحجة أنه "يحتوي على الحديد"؟
#64770673 - spinach © nata_vkusidey

علماء يكشفون علاقة السبانخ بالمتفجرات 31.10.2016

للسبانخ كما يبدو علاقة غامضة بالمفتجرات، فبعد أن زود باحثون من الولايات المتحدة نبتة سبانخ بجزيئات نانونية أصبحت قادرة على الكشف عن المتفجرات. فوق ذلك فإنّ السبانخ فعال في إبطال فاعلية المتفجرات، وخاصة ماة تي ان تي.
Leben ohne Verpackung Gemüse ohne Verpackung

مخفوق الخضروات .. اتجاه صحي جديد 26.03.2014

يعد مخفوق يتكون من السبانخ والتفاح والخيار مشروباً صحياً للغاية، كما أنه يعد من أحدث الاتجاهات الغذائية الصحية، ويأتي مخفوق الخضروات بعد مخفوق الفواكه للأشخاص الذين يتحلون بالوعي الصحي.
DEU, 2008: Krause Petersilie (Petroselinum crispum), Sorte: Grandeur. [en] Curly Leaf Parsley (Petasites paradoxus), variety: Grandeur. | DEU, 2008: Curly Leaf Parsley (Petasites paradoxus), variety: Grandeur. pixel

أغلى خضروات في العالم 01.12.2011

يجري العلماء في ألمانيا أبحاثا على أنواع معينة من الخضروات يعتقدون أنها مفيدة جدا للصحة وتقي من الإصابة بالسرطان. وفي حال نجاحهم فسوف يصل سعر الكيلوغرام من السبانخ أو البقدونس أو النعناع إلى 50.000 يورو.