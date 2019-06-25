تعد السبانخ من أهم الخضراوات الورقية المفيدة للصحة. فهي يحتوي على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الأملاح والفيتامينات الهامة. علما أن دراسات حديثة أظهرت ان أوراق السبانخ الطازجة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

السبانخ من فئة الخضراوات الورقية داكنة اللون، ولونها الأخضر الداكن دليل على غناها بالحديد ومضادات الأكسدة القوية "الفلافينويد". كما أنها غنية جدا بالألياف والعديد من الفيتامينات المهمة لمختلف العمليات الحيوية في الجسم مثل فيتامينات اي، و سي و اي/ A وC وE، وهذه مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، ما يساعد على تقوية مناعة الجسم. وتشير الكثير من الدراسات إلى أنه ليس من السهل استفادة جسم الإنسان من الحديد النباتي الموجود في السبانخ بالشكل الذي بإمكانه به الاستفادة من الحديد الحيواني الموجود في اللحوم، إذ لابد من تناوله مع فيتامين سي. ويحذر خبراء الصحة من خطورة تناول مرضى ضغط الدم للسبانخ بسبب احتوائها على كميات عالية من فيتامين كي/ k ، ما يؤثر بدوره على فعالية أدوية ضغط الدم.