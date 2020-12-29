 الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من ″مضاعفات كورونا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من "مضاعفات كورونا"

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لتلقي العلاج من "مضاعفات كوفيد-19"، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية. تبون كان قد قضى نحو شهرين علاج في رحلة في ألمانيا قبل أن يعود إلى بلاده نهاية الشهر المنصرم.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون توجه جوا إلى ألمانيا اليوم الأحد (10 كانون الثاني/ يناير 2021) للعلاج في مستشفى هناك من مضاعفات في قدمه نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وأضافت الرئاسة "إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة".

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك أن "علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك"، مشيرة إلى أن إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة.
 
وبعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت شهرين كاملين إثر إصابته بفيروس كورونا، عاد تبون (75 عاما)  عاد إلى الجزائر في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي لتوقيع قانون المالية للعام 2021 قبل 31 كانون الاول/ديسمبر الفائت وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وحينها ظهر تبون في صور بثها التلفزيون الحكومي بحال أفضل من آخر ظهور له قبل ثلاثة أسابيع، لكن قدمه اليمنى كانت مضمدة دون أي توضيح بالخصوص.

وكان الرئيس الجزائري قد نقل في 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي" كما أعلنت الرئاسة في حينه دون أن تذكر ما أصابه.

وفي بيان صدر في 24 تشرين الأول/أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يتم إعلان إصابته بكوفيد-19 سوى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في بيان جاء فيه "يُواصل رئيس الجمهورية (...) تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة عقب إصابته" بالوباء.

وأعاد غياب تبون إلى ذاكرة الجزائريين الغياب الطويل بداعي العلاج للرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقة إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

وكانت أصوات معارضة دعت في الآونة الأخيرة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهوية بداعي المرض.   

م.أ.م/ ع.م ( أ ف ب، رويترز )

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"

    كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    تأجيل الانتخابات الرئاسية

    مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.

  • Algerien Algier Präsidentschaftswahl Proteste (Getty Images/AFP)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    إعادة السلطة للشعب

    بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.

  • Demonstration gegen die Regierung in Algier (AFP/Getty Images/R. Kramdi)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    رفع سفق المطالب

    تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".

  • Abdelaziz Bouteflika, Präsident Algerien (picture-alliance/K. Mohamed)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع

    لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.

  • Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen (Imago Images/Zuma/B. Bensalem)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    مواصلة الحراك الشعبي

    رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.

  • Algerien Abdelmadjid Tebboune, neu gewählter Präsident (Reuters/R. Boudina)

    عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار

    كسب ودً المحتجين

    بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.


 

مختارات

عودة تبون "سالما معافى" إلى الجزائر.. فهل تتوقف الشائعات؟  

الجزائر.. التعديلات الدستورية تدخل حيز التنفيذ

بعد تلقيه العلاج في ألمانيا لإصابته بعدوى فيروس كورونا وعودته إلى البلاد وقع الرئيس الجزائري على المرسوم الخاص بالتعديلات الدستورية، لتصبح نهائية وتدخل حيز التنفيذ.  

الإعلان رسميا عن إصابة الرئيس الجزائري بفيروس كورونا

جاء الدور على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ليصاب بكورونا، غير أن الخبر لم يكن مفاجئا كثيراً نظراً للأخبار التي راجت منذ أيام بعد نقل تبون للعلاج في ألمانيا، إثر إصابات متعددة داخل محيطه بالفيروس.  

مواضيع ذات صلة

Algerien Präsident Abdelmadjid Tebboune

عودة تبون "سالما معافى" إلى الجزائر.. فهل تتوقف الشائعات؟ 29.12.2020

قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون عاد إلى بلاده "سالما معافى" بعد رحلة علاج في ألمانيا إثر إصابته بكورونا، وكانت تكهنات قد أثيرت حول طبيعة مرض تبون وأعادت إلى الذاكرة وضع الرئيس السابق بوتفليقة.

Algerien Abdelmadjid Tebboune, neu gewählter Präsident

بعد شائعات عن صحته.. تبون يعود للجزائر في "الأيام القادمة" 30.11.2020

بعد غموض حول وضعه الصحي بعد الإصابة بكوفيد-19، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود إلى البلاد في "الأيام القادمة" بعدما نقل إلى مستشفى في ألمانيا قبل شهر. وقد غادر تبون المستشفى ليواصل "فترة النقاهة".

Algerien Präsident Abdelmadjid Tebboune in Algier

الجزائر.. التعديلات الدستورية تدخل حيز التنفيذ 01.01.2021

بعد تلقيه العلاج في ألمانيا لإصابته بعدوى فيروس كورونا وعودته إلى البلاد وقع الرئيس الجزائري على المرسوم الخاص بالتعديلات الدستورية، لتصبح نهائية وتدخل حيز التنفيذ.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  