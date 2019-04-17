الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019)، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك. وقام ريفلين بتسليم نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

يشار إلى أن رئيس إسرائيل يمنح المرشح مهلة 28 يوماً لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة ثم في حال عدم تمكن الأخير من ذلك يطلب المرشح مهلة أخرى مدتها 14 يوماً آخر. وإذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين يقوم الرئيس الإسرائيلي بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.

وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد فاز بالانتخابات النيابية الإسرائيلية بعدما حصد 36 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 35 مقعداً لحزب "أزرق أبيض" الذي يقوده الجنرال السابق بيني غانتس. وجعلت انتخابات التاسع من نيسان/ أبريل، نتنياهو البالغ من العمر 69 عاماً قادراً على أن يصبح أوّل رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها أول رئيس وزراء، ديفيد بن غوريون، لكن مخاطر تتربص به.

وسيبدأ نتنياهو مفاوضات ائتلافية شاقة مع الأحزاب التي ستنضم إلى حكومته، وهي: "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" و"كلنا" و"اتحاد أحزاب اليمين" وجميعها أحزاب يمينية. وحال استكمال المفاوضات الائتلافية وتشكيل الحكومة ينبغي لنتنياهو الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وكان نتنياهو قد قال في خطبة الفوز بالانتخابات إنه ينوي تشكيل مجلس وزرائه الجديد من الأحزاب اليمينية والدينية. وفي السابق كانت مفاوضات تشكيل الائتلاف تستغرق وقتا طويلا في العادة. وستطالب الأحزاب الصغيرة بحقائب وزارية وسيكون لها أيضا مطالبها المالية والتشريعية لتحقيق الوعود التي أطلقتها لناخبيها خلال حملة الدعاية الانتخابية. وسيكون على نتنياهو الموازنة بين هذه المطالب وأولويات حزبه. والجدير ذكره أن الحكومة المقبلة ستكون هي الخامسة التي يترأسها نتنياهو.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)