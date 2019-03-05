 الدول المغاربية تتوحد خلف طبق ″الكسكس″! | عالم المنوعات | DW | 30.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

الدول المغاربية تتوحد خلف طبق "الكسكس"!

في خطوة قد تضع بشكل كبير حداً للخلاف بشأن منشأ وجبة الكسكس، تقدمت أربع دول مغاربية رسمياً بطلب مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونيسكو)، بهدف إدراج الوجبة الشهيرة كتراث إنساني غير مادي.

Algerien Amazigh (AFP/Getty Images)

بعدما جدل طويل وحاد حول منشأ هذا الطبق الشهير، وفي خطوة تعتبر مثالاً نادراً على التعاون الإقليمي بين الدول المغاربية، تقدمت أمس الجمعة (29 مارس/ آذار 2019) دول المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا بطلب مشترك إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونيسكو) لإدراج طبق "الكسكس" كتراث إنساني غير مادي، وفق ما أورد موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ولطبق الكسكس، المتكون الدقيق المطحون الذي يتم طهيه باستخدام بخار الماء ويُقدم مع الحساء، أنواع مختلفة من الخضراوات، على غرار القرع الأحمر والجزر والطماطم والبصل...، فضلاً عن اللحم أو الدجاج أو السمك، حسب ما أشار إليه موقع "26 سبتمبر".

مختارات

تشكل الأطباق الموريسكية عنوانا بارزا للحضارة الأندلسية والتي ساهم في بناء صرحها مسلمو ويهود شمال أفريقيا على حد سواء. وعادت مطابخ غرناطة ومدن أخرى في الجنوب الأسباني لتزخر بتلك الأكلات من جديد. (24.09.2012)

وكان "الكسكس" قد تسبب في موجة استياء واسعة في المغرب، بعدما أعلنت الجزائر قبل ثلاث سنوات أن هذا الطبق يعود لها دون غيرها، فيما أوضح موقع "بي بي سي" أن الطلب المشترك من الدول المغاربية يضع حداً للجدل بشأن منشأه.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "الشرق تايمز" أن التقدم بطلب إدراج "الكسكس" كتراث إنساني غير مادي يُعتبر تتويجاً لمجهودات كبيرة قام بها خبراء من الدول المتقدمة بالطلب على مدى سنوات. وأضاف أن هذا الطبق يعتبر بمثابة عنصر موحد للثقافة المغاربية، رغم اختلاف طرق إعداده من دولة إلى أخرى.

ويتحتم على الدول المغاربية الآن الانتظار حتى ديسمبر/ كانون الأول القادم، عندما ستناقش لجنة التراث العالمي في "اليونسكو" في مقرها بالعاصمة الكولومبية بوغوتا طلبها.

في المقابل، تفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول المغاربية مع هذا الطلب المشترك، فقد غرد حساب يدعى "ناما كاري" على "تويتر" قائلاً إن الكسكس جمع بين هذه الدول بعدما فرقتهم السياسة.

أما حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد كتب بنوع من السخرية أن "الكسكس" أكثر من كونه مجرد وجبة، وأضاف أنه يشعر بالرضا لأن دول المغرب العربي اتفقت على اعتبار "الكسكس" مادة تراث عالمي.

فيما اعتبر آخر أن تقدم دول المغرب العربي بطلب مشترك لإدراج طبق "الكسكس" كتراث إنساني غير مادي يُعتبر "نهاية الخصومة المغاربية حول جنسية الكسكس"، على حد قوله.

ر.م/ ي.أ

  • Andalusische Küche

    أشهر الوجبات العالمية

    "الكسكس" أو "الكُسْكسي" وجبة غذائية أساسية يومية منتشرة في الدول المغاربية (الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا) ويختلف تحضيره من منطقة لأخرى. ورغم تغير عادات الأكل لدى سكان المنطقة بسبب التطورات الاجتماعية إلا أن هذه الوجبة ظلت محافظة على شعبيتها الكبيرة.

  • Dossier Afrika kochen Gericht Spezialität Essen Marokko Tangine Tajine

    أشهر الوجبات العالمية

    كذلك يعتبر "الطاجين" وجبة قديمة في الدول المغاربية وأساسية ومن أشهر الأطباق التقليدية، ورغم زخم الأكلات الجديدة والسريعة إلا أن المطاعم في هذه المنطقة لا تخلو من وجبات الطاجين. وبفضل المهاجرين الذين ينحدرون من الدول المغاربية أصبح للطاجين أيضا شهرة عالمية لاسيما في أوروبا.

  • Hummus Kichererbsen

    أشهر الوجبات العالمية

    "الحمص" طبق عربي آخر ذاع صيته في العالم بفضل المهاجرين العرب في جميع أنحاء المعمورة، زيادة على ذلك فإن الحمص يُعد أحد أشهر الوجبات السريعة في العالم العربي وأكثرها شعبية في الأراضي الفلسطينية.

  • Currywurst Pommes

    أشهر الوجبات العالمية

    أما في ألمانيا فتتصدر وجبة "النقانق بالكاري" لائحة الوجبات الأكثر شعبية ولم تستطع شطائر الشاورما و الهامبرغر النيل من شعبيتها وصارت وجبة محبوبة ليس فقط في ألمانيا و لكن في كثير من دول العالم.

  • Crepes Pfannekuchen Teig Schüssel

    أشهر الوجبات العالمية

    من منا لا يخطر في باله الكريب عندما يُذكر المطبخ الفرنسي، وتعود وصفة فطائر الكريب إلى بلدة صغيرة في منطقة بريتاني بشمال غرب فرنسا، أما اليوم فتباع هذه الفطائر بوصفات متعددة في العديد من المحلات في شتى أنحاء العالم.

  • Paella mit Meeresfrüchten

    أشهر الوجبات العالمية

    الوجبة الإسبانية الأكثر انتشارا في العالم هي "بايـيا" وموطنها الأصلي هو مدينة فالنسيا الإسبانية ويدعى هذا الطبق المحضر مع الأسماك في المنطقة العربية "الصياديّة" أو "أرز السمك".

  • Vegan in Berlin

    أشهر الوجبات العالمية

    يرتبط إسم "النودل" أو كما يُطلق عليها بالعربية "الشعرية أو المكرونة" بالمطبخ الإيطالي الذي يتميز بتنوع وجباته لاسيما التي تُعد المكرونة أحد أسسها، كما أصبح منتوج المكرونة لا غنى عنه في جل الموائد حول العالم.

  • Terrine Borschtsch Moskowskij

    أشهر الوجبات العالمية

    شوربة "البورش" التي بدأ تاريخها في أوكرانيا وروسيا البيضاء وفي مناطق روسيا الجنوبية وهو طبق تقليدي مكون بالأساس من الشوندر الأحمر وتعرف هذه الشوربة في كل أنحاء روسيا وفي وسط وشرق أوروبا أيضا.

  • Chilli con carne

    أشهر الوجبات العالمية

    يشتهر الطعام المكسيكي بالتوابل الحارة كما هي حال وجبة "تشيلي كون كارني" التي تُعد أحد الوجبات الشعبية في المكسيك وانتشرت منها إلى بقية أنحاء العالم.

  • Peking-Ente

    أشهر الوجبات العالمية

    وجبة "بطة بكين" هي واحدة من أكثر الأطباق شهرة في المطبخ الصيني والعالمي أيضا. وإعداد وجبة بطة بكين، التي لم تبقى سجينة مطابخ الصين وانتقلت إلى مطابخ العالم، مكلفة جدا لذلك لا يمكن الاستمتاع بها إلا في بعض المطاعم المتخصصة. إعداد: عبد الكريم اعمارا

    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


مختارات

أشهر الوجبات العالمية

تشمل العولمة جل أنماط حياتنا بما فيها الثقافة الغذائية أيضا، وقد أصبح من السهل الآن تناول وجبات عالمية مختلفة في جميع أنحاء العالم. في معرض الصور التالي نستعرض بعضا من أشهر الوجبات العالمية! (27.05.2015)  

مواضيع ذات صلة

Kombibild - Flaggen von Marokko Algerien und Tunesien

اختارا الصمت.. كيف يؤثر "حراك الجزائر" على المغرب وتونس؟ 05.03.2019

ما هي الأسباب التي تدفع بالمغرب وتونس إلى التزام التحفظ في التعليق على الوضع الجزائري، وما هو التأثير المحتمل لتغيير النظام الجزائري على الجارين؟

Algerien Marokko - Bouteflika und König Mohammed

بعد دعوة المغرب للحوار ـ الجزائر تطلب عقد اجتماع مغاربي 22.11.2018

فيما يُنظر إليه كرد غير مباشر على دعوة ملك المغرب لاستحداث آلية مشتركة للحوار بين البلدين، تقدمت الجزائر بطلب لتنظيم اجتماع مجلس وزراء الخارجية الدول المغاربية "في أقرب وقت ممكن". وعقد آخر اجتماع لهذا المجلس عام 2016.

Grenzgebiet Marokko - Algerien in Saidia

خبيرة ألمانية: أوروبا لا تلعب دورا إيجابيا في حل الخلاف المغربي الجزائري 08.11.2018

بدت بعض دول أوروبا مؤخرا مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول المغاربية مدفوعة بهاجس الخوف من موجات الهجرة. لكنها لا تجد طريقا للعب دور إيجابي لحل النزاع بين المغرب والجزائر مثلا، كما تعتقد الخبيرة الألمانية إزابيل فيرينفيلز.

إعلان
Themenbild Facebook

 