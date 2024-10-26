بوندسليغا: لايبزيغ إلى الصدارة مؤقتا وجراح دورتموند تتعمق

في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليغا)، تصدر لايبزيغ بشكل مؤقت على حساب فرايبورغ، بينما تعثر دورتموند وصيف بطل أوروبا أمام أوغسبورغ ليتلقى الهزيمة الثانية له في أقل من أسبوع.

انفرد لايبزيغ مؤقتاً بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه فرايبورغ 1/3 في الوقت الذي خسر فيه بوروسيا دورتموند على ملعب مضيفه أوغسبورغ 2/1 اليوم السبت (26 تشرين الأول/أكتوبر 2024) في المرحلة الثامنة للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز شتوتغارت على ضيفه هولشتاين كل 1/2 وتعادل سانت باولي سلبيا مع ضيفه فولفسبورغ.

ورفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ الذي يلاقي مضيفه بوخوم غداً الأحد.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم الياباني ريتسو دوان بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 15 لكن المجري ويلي أوربان أدرك التعادل للايبزيغ في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. وأضاف الهولندي لوتشارل جيرترويدا الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 58 وتكفل الهولندي لويس أوبيندا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وسجل لايبزيغ انتصاره الرابع على التوالي في البوندسليغا، وذلك بعد أيام من خسارته على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

لوتشارل جيرترويدا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني للايبزيغ في مرمى فرايبورغ صورة من: Sven Sonntag/Picture Point LE/IMAGO

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فرط دورتموند في تقدمه بالهدف المبكر الذي سجله الهولندي دونيايل مالين في الدقيقة الرابعة وسمح لأوغسبورغ بتسجيل هدفين عن طريق الفرنسي ألكسيس كلود موريس في الدقيقتين 25 و50. وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين لطرد المغيرة كعبر، اللاعب من أصل ليبي، في الثواني الأخيرة.

ومني دورتموند بثاني هزيمة في غضون أيام بعد أن سقط على ملعب ريال مدريد الإسباني 5/2 في دوري أبطال أوروبا.

وظل دورتموند، الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري إذ تجمد رصيده عند 13 نقطة.

ومنذ توليه قيادة دورتموند مطلع هذا الموسم، لم يجد المدرب التركي نوري شاهين التوازن المطلوب حيث يواصل الفريق إخفاقاته، لا سيما خارج أرضه حيث لم يفز منذ نيسان/أبريل الماضي، ما يضع منصبه محل تسائل.

فرحة لاعبي دورتموند بهدف التقدم أمام أوغسبورغ لكن في النهاية خسر الفريق المباراة وأصبح مصير المدرب نوري شاهين متأرجحا. صورة من: Hafner/nordphoto GmbH/picture alliance

وفي لقاء آخر السبت أيضا، انتزع شتوتغارت وصيف الموسم الماضي فوزه الثالث تواليا ليواصل انتفاضته بعدما تخطى ضيفه هولشتاين كيل 2-1.

وبعد بدايته المتعثرة لهذا الموسم، تقدم شتوتغارت إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، اما هولشتاين كيل فيحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين فقط.

وسجّل دينيز أونداف (19) والمالي البلال توريه (61) هدفي شتوتغارت، فيما سجّل البوسني أرمين غيغوفيتش (84) هدف الضيوف.

كما انتهت مباراة فولفسبورغ ومضيفه سانت باولي بالتعادل السلبي. ورفع فولفسبورغ رصيده الى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، اما سانت باولي فيحتل المركز السادس عشر بخمس نقاط.

ويلتقي في وقت لاحق باير ليفركوزن حامل اللقب مع فيردير بريمن.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)