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عالم الرياضةألمانيا

الدوري الألماني: ثلاثية كين تهدي بايرن الفوز على أوغسبورغ

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤

أحرز هاري كين ثلاثية منها هدفان في الوقت بدل الضائع في مرمى أوغسبورغ ليمنح متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني الفوز ويوسع الفارق لثماني نقاط بالصدارة، بعدما حافظ الفريق على شباكه للمرة السادسة على التوالي في كل المسابقات.

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نجم بايرن ميونيخ هاري كين
نجم بايرن ميونيخ هاري كينصورة من: Tom Weller/dpa/picture alliance

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه أوغسبورغ 3 /  صفر، مساء اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، في افتتاح منافسات الجولة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 29 نقطة وبقي في المركز الأول، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا، غدا السبت، على هوفنهايم.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوغسبورغ عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل هاري كين هدف التقدم لبايرن ميونيخ من ضربة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كين هدفه الشخصي الثالث والثالث لفريقه.

وقال كين الذي سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم للصحفيين: "قلنا بعد الشوط الأول إننا يجب أن نواصل اللعب وصناعة الفرص. لحسن الحظ حصلنا على ركلة الجزاء ومن ثم انفتحت المباراة".

وبثلاثية الليلة ابتعد هاري كين بصدارة هدافي الدوري متقدما عن المصري عمر مرموش صاحب 11 هدفا، الذي يلعب مباراة فريقه فرانكفورت غدا السبت أمام ضيفه فيردر بريمن. 

يذكر أن كين، المنضم لبايرن في الموسم الماضي، سجل 50 هدفا خلال 43 مباراة بالدوري ليكون أسرع من حقق هذا الإنجاز في ألمانيا.
ويواجه بايرن جدولا مزدحما إذ يلعب مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء قبل أن يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في الدوري السبت، ويختتم مبارياته الصعبة خلال 11 يوما بمباراة دور 16 لكأس ألمانيا عندما يستضيف باير ليفركوزن حامل اللقب في الثالث من ديسمبر.

وتقام غدا السبت ست مباريات ضمن الجولة 11 بالبوندسليغا، حيث يلتقي باير ليفركوزن ضيفه هايدنهايم عصرا وفي نفس الوقت يلعب شتوتغارت مع ضيفه بوخوم، ويستضيف دورتموند فريق فرايبورغ. ويحل هوفنهايم ضيفا على لايبزيغ، ويواجه فولفسبورغ ضيفه أونيون برلين. وفي المساء يستضيف فرانكفورت فريق فيردر بريمن. 

وتختتم هذه الجولة يوم الأحد حيث يحل ماينز ضيفا على هولشتاين كيل ثم يستضيف مونشنغلادباخ فريق سان باولي. 

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)

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