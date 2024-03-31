أونداف ينقذ شتوتغارت من خسارة وكولن يوقف انتصارات أوغسبورغ

أهدر شتوتغارت تقدمه على هايدنهايم بهدفين لصفر وكاد أن يخسر المباراة على ملعبه لولا نجاح دينيز أونداف في إدراك التعادل نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع. كما تعادل كولن مع أوغسبورغ وتعادل كذلك أيضا بوخوم مع دارمشتات.

أنقذ الدولي الألماني من أصول تركية، دينيز أونداف، فريقه شتوتغارت من الخسارة الأولى بعد ست مباريات، وأهداه نقطةً ثمينةً أمام ضيفه هايدنهايم في التعادل 3-3 مساء اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2024)، في اليوم الأخير من مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكاد شتوتغارت أن يتذوّق طعم الخسارة لأوّل مرة بعد ست مبارياتٍ فاز في خمسٍ منها وتعادل في واحدة، بعدما قلب هايدنهايم الطاولة عليه بشكلٍ مفاجئ، لكن أونداف الذي نال الاستدعاء الأوّل إلى "دي مانشافت" في النافذة الدولية الأخيرة، أعطاه نقطة مهمة في منافسته على التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد تقدّمه عبر الهدّاف الغيني سيرهو غيراسي الذي سجّل هدفاً (41) بعد أولٍ ألغيَ بداعي التسلل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، أضاف لاعب الوسط أنجيلو شتيلر الثاني بأوّل أهدافه هذا الموسم (24).

وبدأت عودة هايدنهايم عبر حارس شتوتغارت ألكسندر نوبل، الذي قلّص الفارق بالخطأ في مرمى فريقه (62). ثم عادل تيم كليندييشت النتيجة بتسديدة رائعة إثر عرضية من يان-نيكلاس بيستي (84).

ومن هجمةٍ مرتدة صعق كليندييشت أصحاب الأرض بهدفٍ ثالث بعدما تابع برأسه عرضيةً من إرين دينكتشي (85).

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد النمسوي نيكولا دوفيدان (90+6)، ليستغل أصحاب الأرض ذلك ويُسجلوا التعادل عبر أونداف إثر عرضية من ماكسيميليان ميتلشتيت (90+8). وقال ميتلشتيت لشبكة دازن: "عندما تكون متقدماً بهدفين دون رد على أرضك، لا يُمكنك أن تُسلّم مباراة بهذا الشكل".

بدوره، قال شتيلر صاحب الهدف الثاني "لا يُمكن أن نرضى بالتعادل. لا يجب أن نسمح بذلك".

أما المدرب سيباستيان هونيس فأضاف "بعد التقدّم 2-0، كان هناك احتفال في الملعب. لا بأس بذلك بالنسبة للمشجعين، لكن يجب أن نكون أكثر جدية".

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والثاني في الجدول حاليا، وأربعٍ عن بوروسيا دورتموند الرابع.

أهم محطات "القيصر" فرانز بكنباور الذي رحل عن 78 عاماً To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي المقابل، حصل هايدنهايم على نقطته الثانية في آخر أربع مباريات، علماً أنه لم يفز منذ العاشر من شباط/ فبراير (2-1 على فيردر بريمن).

كولن يعود بنقطة من أوغسبورغ

وأوقف كولن (كولونيا) سلسلة انتصارات مضيفه أوغسبورغ المتتالية وفرض عليه التعادل 1-1.

وافتتح آرني ماير التسجيل لأوغسبورغ بتسديدة على يسار الحارس بعد تمريرةٍ من السويسري روبن فارغاس (18)، وعادل دافي زيلكه إثر تمريرة من الأرميني سركيس أداميان (33). وهذا هو الهدف الأوّل لماير مع فريقه في الدوري هذا الموسم في مباراته الـ14، فيما سجّل زيلكه للمرة الخامسة.

وتوقّفت سلسلسة انتصارات أوغسبورغ المتتالية عند أربعة في التعادل الرابع لكولن الذي فشل في الفوز بآخر سبع مباريات. وصعد أوغسبورغ إلى المركز السابع بـ36 نقطة في طريقه إلى محاولة خطف مركزٍ أوروبي.

وفي المقابل تعقدّت أمور كولن أكثر بتعادله العاشر في الدوري، ليبقى في المركز قبل الأخير بـ19 نقطة.

تعادل ثالث في ختام الجولة 27

وضمن إطار الصراع على البقاء، تعادل بوخوم مع ضيفه دارمشتات 2-2، في آخر مباراة بالجولة 27 من الدوري الألماني. تقدّم بوخوم بهدفي فيليب هوفمان (30 و49)، وقلّص تيم شتاركه النتيجة (62) قبل أن يُعادل السويدي أوسكار فيلهيلمسون (76).

وبقيَ الفريقان في مركزيهما، الأوّل في المركز الخامس عشر (26 نقطة) والثاني في ذيل الترتيب (14).

ص.ش/خ.س (أ ف ب)