 الدبابير تزعجك؟ اتبع هذه الخطوات لتحاشيها | عالم المنوعات | DW | 14.08.2018

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منوعات

الدبابير تزعجك؟ اتبع هذه الخطوات لتحاشيها

وجود الدبابير أو النحل الذي يكثر ظهوره في فصل الصيف حولك قد يفسد متعة النزهة في الهواء الطلق. إذ أن لسعة هذه الحيوانات الصغيرة قد لاتكون مؤلمة فقط، بل قاتلة، إذا ما كنت تعاني من الحساسية. هكذا تتجنب لسعات الدبابير.

Wespe (Colourbox)

سرعان ما تتحول نزهة في الطبيعة أو وجبة في الهواء الطلق إلى كابوس مرعب، وخصوصاً لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه لسع الدبابير أو النحل. ففي فصل الصيف يتحول الغذاء المفضل لديهم من السكريات إلى البروتينات. ولهذا السبب من المرجح أن تصادفها حيث تتواجد الأطعمة، أو حول مناطق جمع القمامة. ماذا عليك أن تفعل لتبعد هذه الحشرات المزعجة، وكيف تتصرف في حال إصابتك بلسعة؟

مختارات

لسعة واحدة قد تكون قاتلة: من يعاني من تحسس شديد ضد سم النحل والدبابير قد يموت بسبب لسعة واحدة من هذه الحشرات، التي تكثر في الربيع والصيف وحتى أوائل فصل الخريف. سرعة تناول العلاج والتلقيح ضد هذا السم قد ينقذ حياة البعض. (19.08.2013)

موت الدبابير الأولى يجعل الأخريات أكثر عداء، الدورة الطبيعية لحياة معظم الحيوانات تنتهي بنهاية آب/ أغسطس. ولكن اعتدال الطقس يديم هذه العملية حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، وحينها لا تبقى في الخلايا سوى الملكات الفتية . (13.09.2016)

لماذا تصبح الحشرات متطفلة أكثر في آواخر الصيف؟

يصل عدد الدبابير إلى الحد الأقصى في شهري آب / أغسطس، وأيلول/ سبتمبر، حيث لا تجد هذه الحشرات الغذاء الكافي في الطبيعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، الذي قد يدمر النباتات.

في الواقع، الدبابير ليست عدوانية خلال بحثها عن الطعام ولا تستهدف البشر. لذا من الأفضل عند اقتراب الدبابير أو النحل منك: أولاً عدم الهلع، والحفاظ على هدوئك، ومن ثم إبعادها بواسطة صحيفة بعناية، أو بدفعها بيديك، مع الحرص على أن تكون الحركات هادئة، وبطيئة. إذ أن النحل أو الدبابير تلسع بالدرجة الأولى للدفاع عن نفسها، وبالتالي لتجنب لسعات النحل يجب التأكد من أنها لا تشعر بالتهديد من قبلك.

وهناك طريقة أخرى عبر رش المياه حول الدبابير. ضع القليل من المياه في زجاجة رذاذ، وعند اقترابها قم برشها، حيث ستفترض الدبابير أنها تمطر، فتهرع إلى أعشاشها. وانتبه ألا ترش الكثير من المياه كي لا تتسبب بتلف أجنحتها. بحسب ما نشره موقع شبيغل الألماني.

كيف تمنع الدبابير من الاقتراب؟

·     تجنب وضع العطور والكريمات ذات الرائحة القوية، بالإضافة إلى الملابس الملونة.

·     تنظيف فم وأصابع الأطفال بعد الأكل.

·     تغطية الأطعمة الحلوة، واللحوم.

·     لا تمشي حافي القدمين.

·     تجنب المشروبات المعلبة، أو استخدم المصاصة.

·     عند السباحة في المسابح، احترس من النحل أو الدبابير المحاصرة على سطح المياه. إذا صادفتها، من الأفضل إزالتها لتجنب التعرض للسعة. بحسب ما يوصي اتحاد الحفاظ على الطبيعة (Nabu).

ماذا تفعل إذا كان لديك حساسية؟

اعتمادا على الإحصاءات فإن واحد إلى خمسة في المئة من الألمان لديهم حساسية من لسعة الدبابير. وقد تشكل هذه الحساسية خطورة على الحياة، حيث يموت ما بين 10- 30 شخصاً كل عام. في حالة حدوث تورم شديد، أو دوار، أو ضيق في التنفس، أو غثيان، يجب استدعاء طبيب الطوارئ على الفور. كما يجب أن يحمل كل شخص يعاني من الحساسية الدواء معه دائماً. وقد تسبب اللسعة حدوث التهاب مضاعف بسبب انتقال البكتريا، التي قد تحملها الدبابير. بحسب ما نشر موقع "أوسنابروكر" الألماني.

عند اكتشاف عش دبابير في منزلك، قم باستدعاء شخص مختص بمكافحة الآفات. إذ يمكنه إزالتها بأمان دون تعرضك لخطر اللسعة.

ر.ض

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تحمل هذه النحلة رقاقة إلكترونية صغيرة على ظهرها لا يتجاوز حجمها 2.5 ميلليمتر ويبلغ وزنها 5.4 ميلليغرام. أعدت الرقائق بهذا الحجم الصغير حتى لا تؤثر على حياة وتحليق النحلة، إذ يقارب وزنها وزن حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة، كما يشير غاري فيت من هيئة الأبحاث الأسترالية الحكومية.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تم تزويد نحو 10 آلاف نحلة عسل أوروبية بالرقائق الإلكترونية من قبل المشروع في ولاية تاسمانيا الأسترالية. وعمل الخبراء على تخدير النحل لفترة قصيرة قبل وضع الرقائق على ظهرها. وهناك مشروع مشابه لهذا المشروع مع حيوانات وحشرات أخرى بدأ في البرازيل. وفي سيدني وكانبيرا ستبدأ مشاريع أخرى مشابهة.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    سيساعد المشروع الخبراء على التعرف على كيفية حياة النحل وتوثيقها. ويمكن التعرف مثلاً على كمية الغذاء التي يحتاجها النحل وفترات تناوله الطعام وطولها. كما يمكنهم التعرف أيضاً على أسباب اختيار النحل لجمع حبوب اللقاح أو جمع الطعام.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    يسعى خبراء البيئة حول العالم من خلال هذه المشاريع الرائدة إلى بحث أسباب نفوق النحل. ويمكن للخبراء معرفة كيفية تجاوب النحل مع المؤثرات في الحياة، ومن ثم إيجاد حلول لها، كما يقول الباحث غاري فيت.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    انخفض تعداد النحل في العالم بصورة كبيرة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى حيوانات "فارو المدمرة"، التي تقتات على النحل وتقتله، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.

  • Symbolbild Bienensterben

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    نفوق النحل في العالم له أضرار كبيرة على الطبيعة، إذ يعمل النحل على تلقيح 70 في المائة من الزهور. كما تعتمد بعض الفواكه، كالتفاح والعنب والتوت، إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات مثل النحل.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


مختارات

رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

قام خبراء أستراليون بتزويد آلاف النحلات برقائق دقيقة إلكترونية لمعرفة أسلوب حياة هذه الحشرات، وذلك من أجل الحفاظ عليها من الانقراض، وخاصة بعدما انخفضت أعداد النحل في العالم بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة. (31.08.2015)  

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