الدبابير تزعجك؟ اتبع هذه الخطوات لتحاشيها

سرعان ما تتحول نزهة في الطبيعة أو وجبة في الهواء الطلق إلى كابوس مرعب، وخصوصاً لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه لسع الدبابير أو النحل. ففي فصل الصيف يتحول الغذاء المفضل لديهم من السكريات إلى البروتينات. ولهذا السبب من المرجح أن تصادفها حيث تتواجد الأطعمة، أو حول مناطق جمع القمامة. ماذا عليك أن تفعل لتبعد هذه الحشرات المزعجة، وكيف تتصرف في حال إصابتك بلسعة؟

لماذا تصبح الحشرات متطفلة أكثر في آواخر الصيف؟

يصل عدد الدبابير إلى الحد الأقصى في شهري آب / أغسطس، وأيلول/ سبتمبر، حيث لا تجد هذه الحشرات الغذاء الكافي في الطبيعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، الذي قد يدمر النباتات.

في الواقع، الدبابير ليست عدوانية خلال بحثها عن الطعام ولا تستهدف البشر. لذا من الأفضل عند اقتراب الدبابير أو النحل منك: أولاً عدم الهلع، والحفاظ على هدوئك، ومن ثم إبعادها بواسطة صحيفة بعناية، أو بدفعها بيديك، مع الحرص على أن تكون الحركات هادئة، وبطيئة. إذ أن النحل أو الدبابير تلسع بالدرجة الأولى للدفاع عن نفسها، وبالتالي لتجنب لسعات النحل يجب التأكد من أنها لا تشعر بالتهديد من قبلك.

وهناك طريقة أخرى عبر رش المياه حول الدبابير. ضع القليل من المياه في زجاجة رذاذ، وعند اقترابها قم برشها، حيث ستفترض الدبابير أنها تمطر، فتهرع إلى أعشاشها. وانتبه ألا ترش الكثير من المياه كي لا تتسبب بتلف أجنحتها. بحسب ما نشره موقع شبيغل الألماني.

كيف تمنع الدبابير من الاقتراب؟

· تجنب وضع العطور والكريمات ذات الرائحة القوية، بالإضافة إلى الملابس الملونة.

· تنظيف فم وأصابع الأطفال بعد الأكل.

· تغطية الأطعمة الحلوة، واللحوم.

· لا تمشي حافي القدمين.

· تجنب المشروبات المعلبة، أو استخدم المصاصة.

· عند السباحة في المسابح، احترس من النحل أو الدبابير المحاصرة على سطح المياه. إذا صادفتها، من الأفضل إزالتها لتجنب التعرض للسعة. بحسب ما يوصي اتحاد الحفاظ على الطبيعة (Nabu).

ماذا تفعل إذا كان لديك حساسية؟

اعتمادا على الإحصاءات فإن واحد إلى خمسة في المئة من الألمان لديهم حساسية من لسعة الدبابير. وقد تشكل هذه الحساسية خطورة على الحياة، حيث يموت ما بين 10- 30 شخصاً كل عام. في حالة حدوث تورم شديد، أو دوار، أو ضيق في التنفس، أو غثيان، يجب استدعاء طبيب الطوارئ على الفور. كما يجب أن يحمل كل شخص يعاني من الحساسية الدواء معه دائماً. وقد تسبب اللسعة حدوث التهاب مضاعف بسبب انتقال البكتريا، التي قد تحملها الدبابير. بحسب ما نشر موقع "أوسنابروكر" الألماني.

عند اكتشاف عش دبابير في منزلك، قم باستدعاء شخص مختص بمكافحة الآفات. إذ يمكنه إزالتها بأمان دون تعرضك لخطر اللسعة.

ر.ض