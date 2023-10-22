الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات على رغد صدام حسين

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد (22 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، بالسجن المؤقت لمدة سبعة سنوات ضد رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتهمة الترويج ونشر أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق.

وذكرت محكمة جنايات الكرخ، في بيان صحفي، أن "القاضي محمد سلمان محمد قاضي محكمة الكرخ قرر اليوم إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وأراء والترويج في وسائل الإعلام لأفكار حزب البعث في القنوات التلفزيونية".

ولم يتم تحديد المقابلات التلفزيونية المقصودة.

لكن في مقابلة مع قناة العربية في العام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها، "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".

وأوضحت أن المحكمة "أصدرت أمر قبض بحق المحكومة وأن قرار الحكم صدر بالاتفاق غيابياً قابلاً للتميز".

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".

يذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تقيم منذ عام 2003 في الأردن مع أولادها بعد الإطاحة بحكم والدها على خلفية الغزو الأمريكي للعراق في ربيع عام 2003.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)