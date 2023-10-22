 الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات على رغد صدام حسين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات على رغد صدام حسين

حكمت محكمة عراقية بالسجن سبع سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.

رغد صدام حسين، أرشيف (01.01.2007).

رغد صدام حسين: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد (22 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، بالسجن المؤقت لمدة سبعة سنوات ضد رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتهمة الترويج ونشر أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق.

مختارات

وذكرت محكمة جنايات الكرخ، في بيان صحفي، أن "القاضي محمد سلمان محمد قاضي محكمة الكرخ قرر اليوم إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وأراء والترويج في وسائل الإعلام لأفكار حزب البعث في القنوات التلفزيونية".

ولم يتم تحديد المقابلات التلفزيونية المقصودة.

لكن في مقابلة مع قناة العربية في العام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها، "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".

وأوضحت أن المحكمة "أصدرت أمر قبض بحق المحكومة وأن قرار الحكم صدر بالاتفاق غيابياً قابلاً للتميز".

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".

يذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تقيم منذ عام 2003 في الأردن مع أولادها بعد الإطاحة بحكم والدها على خلفية الغزو الأمريكي للعراق في ربيع عام 2003.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل ديالى.. "فوق النخل فوق"

    احتفظ نخيل ديالى في أغلب الأماكن برونقه، وبقي باسقاً يانع الخضرة يظلل بساتين الحمضيات التي تميّز هذا الجزء من أرض الرافدين. معارك الحرب العراقية الإيرانية في هذه المنطقة أهلكت بالخصوص بساتين منطقة مندلي، فيما احتفظت البساتين الأخرى البعيدة عن خط التماس بيناعها. الصورة من بساتين منطقة شهربان، حيث حافظ توفر المياه على بساتين النخيل.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    بساتين النخيل مظلات للحمضيات

    يزرع فلاحو ديالى النخيل ليوفر مظلة لأشجار الحمضيات التي تنتشر بكثافة في هذه المنطقة المجاورة للعاصمة بغداد. تضم بساتين الحمضيات أشجار البرتقال، والليمون الحلو، والليمون الحامض، وغريب فروت (السندي بلهجة أهل العراق)، واليوسفي (لالنكي). وهي أشجار تحتاج الحرارة، ولكنها تحتاج الرطوبة أيضاً، ولا تحب مساقط الشمس العمودية عليها، لذا توفر لها بساتين النخيل الظلال، ولا يهتم المزارع هنا بجني النخيل.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    النجاة من الحروب

    منطقة ديالى في العراق من المناطق التي شهدت عمليات قتالية فيها كر وفر مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حتى أنّ الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي قُتل في بساتين النخيل بمنطقة هبهب من محافظة ديالى متخفياً في كثافة البستان. لكنّ المعارك الموزعة هنا وهناك لم تدمر بساتين النخيل، كما جرى في مناطق أخرى من العراق. الصورة لبستان نخيل في ناحية ضباب، وسط ديالى.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Muhsin)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    اليناعة رغم الإهمال

    يحتاج النخل إلى الماء والسقي الصيفي خاصة، لكنّ عمليات إعداد النخلة للإثمار معقدة، وتتطلب رعاية وزيارات متكررة من الفلاحين المختصين بتسلقها وتقليمها وتلقيحها وحفظ اللقاحات ثم جني المحصول مرات عدة. روح النخلة في رأسها كما يقول العراقيون. الصورة لنخيل من منطقة السعدية شمال شرق ديالى، حيث لم يقم الفلاح برعاية النخل وحافظ على بقائها يانعة فحسب.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل البصرة المُحارب!

    يصدق الوصف على هذا النخيل بالمحارب، لأنّ مصيره تشابك مع الحروب، الحرب العراقية الإيرانية، غزو الكويت وتحريرها، وحرب إسقاط صدام حسين عام 2003. أوسع عمليات تخريب طالت هذه الغابات الشاسعة في سنوات الحرب الثمان مع ايران، حين أمر صدام بحرق وتجريف بساتين النخيل خوفاً من تسلل قوات إيرانية إلى داخلها، وإمعاناً في حرب سكان مناطق الأهوار المتمردين. الصورة على ضفة شط العرب المواجهة لإيران.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل الأهوار المنسي

    أدت عمليات تجفيف الأهوار، في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلى تدمير ألوف الهكتارات من غابات النخيل في المنطقة الممتدة من هور الحمار إلى هور الصحين والجبايش اتصالاً بغابات نخيل البصرة. التجفيف جاء لتجريد عشائر الهور المتمردة على سلطة صدام حسين عن محيطها الطبيعي. الصورة لأطراف غابات النخيل الهالكة على نهايات هور الجبايش.

  • Palmen Katastrophe in Irak (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    تدني أسعار التمر

    أهمل فلاحو البصرة العناية بنخيلهم لأسباب عدة أخرى لا تتعلق بالحروب، بل تتعلق بتدني أسعار التمور في أسواق العراق، مقارنة بأسعارها في أسواق بلدان الجوار. رعاية النخلة حتى تؤتي جناها، تتطلب عمليات طويلة مستمرة ومكلفة، وفي البصرة يشكو الفلاح من أنّ عائد التمر لا يسد تكاليف زراعته، لذا أهمل الفلاحون بساتين النخل، وبدأ القصب والعلف يزحف عليها. الصورة لنخل منطقة السيبة.

  • Irak Datteln, Import aus dem Iran | Markt in Basra (Wisam)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    التمور المستوردة تغزو أسواق "أم النخيل"

    بسبب تدني حاصل التمور في البصرة، تدفقت على أسواقها تمور إيرانية وسعودية وخليجية. المستهلك يقول إنّ تمور العراق غير معتنى بتسويقها، تغليفاً وتعليباً وتنظيفاً، وتعرض في الأسواق بشكل بدائي، لذا لا تحظى برضا المشترين. الصورة لتمور إيرانية في أسواق البصرة "أم النخيل" ما يشكل مفارقة محزنة.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بغداد خسر الحرب مع الفساد

    نخيل العاصمة بغداد تساقط ضحية حروب من نوع آخر، فالعاصمة تتسع منذ عام 2003 بشكل عشوائي غير مسيطر عليه، ويتدفق عليها العراقيون من كل ناحية، حتى بات مُلاك البساتين الأثرياء يقتلون غابات النخيل بسكب النفط في قلب كل نخلة حتى تهلك، لتجريف أراضيها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية تباع بملايين الدولارات. الصورة من بساتين نخيل الدورة في قلب بغداد.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW:A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    بساتين الدورة - كيف تُباع اليوم؟

    طبقاً للقانون، فإنَّ أراضي البساتين في عموم العراق مملوكة للدولة، ومؤجرة لمدد تصل إلى 99 عاماً للفلاحين الذين يزرعونها، وتسمى الأراضي الأميرية. لكنّ هذا القانون لم يعد فعالاً بعد عام 2003 حيث ضعفت الدولة. بساتين الدورة الهالكة الظاهرة في الصورة لا يمكن بيع أراضيها رسمياً، لكنّ سعر المتر المباع بشكل غير قانوني هنا يصل اليوم إلى 3 آلاف دولار حسب مكاتب بيع العقارات في العاصمة.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    الحرب على النخيل في شرق العاصمة!

    شهدت مناطق جنوب وجنوب شرق العاصمة عمليات تجاوز على بساتين النخيل المملوك بعضها للدولة، والمملوك قسم منها لأشخاص. وهكذا يجري قتل النخيل في مناطق، بسماية، جسر ديالى، بوب الشام، والحسينية، وأطراف الراشدية. الصورة في أطراف منطقة محمد السكران، حيث تتلف البساتين لتحويل أراضيها إلى قبور تباع بأسعار باهظة للناس.

  • Palmen Katastrophe in Irak (DW/A. Malaika)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    تشجير قناة الجيش.. ذهبت الأموال ومات النخيل

    منذ عام 2011 أطلقت أمانة العاصمة حملة لتشجير قناة الجيش التي تربط دجلة بنهر ديالى. بلغ طول مشروع التشجير بالنخيل 23.5 كم. أنفقت الأمانة مبلغ 146 مليون دولاراً، وأحالت المشروع إلى شركات متعاقبة فشلت كلها وهربت دون حساب. وحسب الصحافة العراقية، شُتلت أكثر من 20 ألف نخلة على ضفتي القناة، هلكت كلها بسبب عدم سقيها. الصورة لجزء من المشروع بمنطقة الشعب.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بابل الذي لم يخض حرباً!

    بساتين النخيل الشاسعة اليانعة العامرة في منطقة بابل جنوب بغداد وسط العراق، لم تطلها الحروب، ولم تطلها أيدي الفساد والتخريب غالباً. هذه البساتين احتفظت بيناعها وترتبط عادة ببساتين كربلاء وعين تمر. الصورة لبساتين النخيل قرب آثار بابل.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    نخيل بابل الباسق

    يتوفر الماء في بابل عبر نهري الحلة والفرات، وهكذا فإنّ بساتين النخيل تحصل على حصص مائية منتظمة تحفظ لها يناعها، وتمكنها من الحياة. النخل هنا مثل ديالى يظلل بساتين البرتقال، وبساتين الرمان.

  • Palmen Katastrophe im Irak (DW/Samir)

    العراق - قصة النخيل المحارب في "أرض السواد"

    الزحف السكاني

    يعزو المختصون في بابل احتفاظ المدينة ببساتينها من النخيل إلى توفر المياه أولاً، وإلى حرص دوائر المحافظة على حماية البساتين. كما كشف مصدر في المحافظة حصريا لـDW عربية عن تخصيص ملايين الدولارات سنوياً، لزراعة التالات الشابة وتكثيرها مختبرياً ميدانياً. الصورة في طرف منطقة سكنية بمدينة الحلة، حيث لم تقاوم تالات النخيل اليافعة والنخلات الباسقة الزحف السكاني. ملهم الملائكة - العراق

    الكاتب: ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

epa01746969 A picture made available on 31 May 2009 shows Iraqi workers stand at Taq Taq oil field in Arbil, 310 km (190 miles) north of Baghdad, Iraq, on 30 May 2009. The Ministry of Natural Resources in the regional government announced the official start 2009 of oil exports from the Tawke field for 01 June at an average rate of 60,000 bpd, The ministry also said that 40,000 bpd of crude exports from Taq Taq field, which has estimated oil reserves of 1.2 billion barrels, would begin traveling by truck and through an Iraqi-Turkish export pipeline and the exported crude from both fields will be marketed by Iraq's State Oil Marketing Organization (SOMO), noting that the revenue will be deposited to the federal government s account. EPA/KAMAL AKRAYI

بعد سنوات من الجمود والعزلة.. العراق يشق طريقه نحو استعاده مكانته 17.06.2023

يخطط العراق لمشاريع استراتيجية ضخمة، كما يدير سياسة انفتاح وتعاون مع محيطه الإقليمي والعربي بالذات بعد سنوات من العزلة والتبعية لإيران. تحرك يرى البعض أنه سيعيد للعراق دوره ومكانته، بينما يتخوف البعض الآخر من فشل جديد.

Iraqis hold photos of missing protesters during anti-government protest in Baghdad, Iraq, Sunday, Feb. 23, 2020. There are 25 activists still missing since the protests erupted on Oct. 1, 2019, according to the semi-official Iraqi High Commission for Human Rights. No group has claimed responsibility but activists have blamed the militias. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

الأمم المتحدة: ما يصل لمليون إنسان "اختفوا" في العراق خلال نصف قرن 04.04.2023

قدرت لجنة أممية عدد حالات "الاختفاء القسري" من بداية حكم صدام حسين مروراً بالاحتلال الأمريكي وليس انتهاء بـ "خلافة داعش" بأنها بين ربع مليون والمليون حالة، داعية لمكافحة هذه الجريمة "البشعة" وسن تشريعات للقضاء عليها.

-- AFP ENVIRONMENT PICTURES OF THE YEAR 2022 -- A boy walks on a boat left lying on the dried-up bed of a section of Iraq's receding southern marshes of Chibayish in Dhi Qar province, on June 28, 2022. - Iraq's drought reflects a decline in the level of waterways due to the lack of rain and lower flows from upstream neighboring countries Iran and Turkey. (Photo by Asaad NIAZI / AFP) / AFP ENVIRONMENT PICTURES OF THE YEAR 2022

تضم ربع سكان الأرض! 25 دولة مهددة بشح المياه منها 15 عربية! 18.08.2023

أكدت منظمة بحثية عالمية أن 25 دولة تضم ربع سكان الأرض تعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية، بينها 15 دولة عربية، محذرة تفاقم الوضع في ظل غياب إدارة فعالة لإدارة المياه. فما هي الحلول المقترحة؟