  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالغزو الروسي لأوكرانياالتغيرات المناخية
سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

الحكم على ترامب بدفع 355 مليون دولار في قضية احتيال

١٦ فبراير ٢٠٢٤

حُكم على دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات. وذلك بعد اتهامه بتضخيم قيمة شركاته، عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض، وتقليصها عند تقديم إقرارات الضرائب.

https://p.dw.com/p/4cVe4
ندّدت محامية دونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكّلها وقالت إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية
الحكم على دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات.صورة من: Brendan McDermid/UPI Photo/Newscom/picture alliance

أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة بقيمة حوالي 355 مليون دولار في محاكمة مدنية بالاحتيال، إضافة لمنعه لمدة ثلاث سنوات من إدارة أعمال تجارية في ولاية نيويورك، وذلك حسبما قرر، الجمعة (16 فبراير/ شباط 2024)، القاضي الأمريكى آرثر إنجورون في الولاية.

ورفعت القضية المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس وتركزت حول مزاعم بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض، ولكنه قلصها عندما تعلق الأمر بتقديم إقرارات الضرائب.

ويشار إلى أن الحكم لم يكن مسألة أنه مذنب أم بريء، لأن إنجورون قد حدد بالفعل ذنب ترامب.  وكان الحكم بتحديد حجم ما يدان به الرئيس السابق. وهذا الحكم هو الأحدث في ما أصبح سلسلة من الأحكام السلبية ضد ترامب. 

وقال قاض أمس الخميس، إن محاكمة ترامب فيما يتعلق بدفع أموال سرية لنجمة إباحية ستبدأ في 25 آذار/ مارس المقبل وهي قضية سعى إلى تأجيلها مثل قضايا أخرى. وستكون هذه أول محاكمة جنائية ضد رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة. وهناك ثلاث محاكمات جنائية أخرى قيد الإعداد كما أن هناك إجراءات مدنية أخرى جارية.

وندّد دونالد ترامب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان للرئيس الأميركي السابق على منصته تروث سوشل أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

كما ندّدت محامية لدونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكّلها، وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

ع.ش/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

رغم الملاحقات القضائية، إلا أن دونالد ترامب يبدو حازما في العودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى

في حالة إدانته.. هل يعود ترامب لحكم أمريكا ومن خلف القضبان؟

في حالة إدانته.. هل يعود ترامب لحكم أمريكا ومن خلف القضبان؟

تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضايا ومحاكمات في وضع غير مسبوق لرئيس أمريكي سواء في منصبه أو بعد مغادرة المنصب. ورغم ذلك يعتزم العودة إلى البيت الأبيض. فهل سيكون فوزه في الانتخابات الرئاسية مفاجأة عام 2024 ؟
سياسة٤ يناير ٢٠٢٤
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (مطار ميامي لدولي، 12 يونيو 2023)

ترامب يواصل التحدي قبيل محاكمة تاريخية في ميامي

ترامب يواصل التحدي قبيل محاكمة تاريخية في ميامي

أنظار الأمريكيين مصوّبة نحو ميامي بشأن ما سيحدث اليوم الثلاثاء، حين يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة على خلفية الاحتفاظ بوثائق سرية. المتابعة القضائية وعلى ما يبدو لم تؤثر على فرصه الانتخابية.
سياسة١٣ يونيو ٢٠٢٣
ترامب يلوح لمؤيديه عند وصوله إلى برج ترامب في نيويورك، يوم الاثنين (3 أبريل / نيسان 2023).

ترامب يصل نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية

ترامب يصل نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك حيث سيمثل أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
سياسة٣ أبريل ٢٠٢٣