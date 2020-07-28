 الحكم بالسجن 3 سنوات على فتاة تيك توك جديدة بمصر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.07.2020

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الحكم بالسجن 3 سنوات على فتاة تيك توك جديدة بمصر

بعد يومين من الحكم بالسجن على فتيات مصريات بسبب فيديوهات على تطبيق "تيك توك"، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات على "فتاة تيك توك" جديدة بتهمة "التحريض على الفسق". ولايزال لدى الفتاة فرصة الطعن في الحكم.

الفتاتان المؤثرتان على تيك توك: مودة الأدهم (على اليمين) وحنين حسام (على اليسار)

قبل يومين تم الحكم على الفتاتين المؤثرتين على "تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام أيضاً بالسجن لمدة عامين

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء (29 تموز/يوليو 2020) حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات على إحدى الفتيات المؤثرات على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لإدانتها بـ"التحريض على الفسق"، حسب ما أكد مسؤول قضائي.

مختارات

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "محكمة طنطا الاقتصادية عاقبت اليوم (الأربعاء) منار سامي فتاة التيك توك بالحبس 3 سنوات مع الشغل (...) و300 ألف جنيه غرامة (حوالي 19 ألف دولار)". وأضاف المسؤول بأن المحكمة اشترطت على منار سامي دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه (1250$) لإيقاف تنفيذ العقوبة. وهي لا تزال محتجزة.

وكانت السلطات قد أوقفت سامي التي تبلغ من العمر 30 عاماً مطلع الشهر الجاري بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، ووجهت لها النيابة العامة اتهامات بـ"التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي". ولا يزال لدى المتهمة فرصة الطعن في الحكم.

واعتادت سامي على نشر مقاطع فيديو وصور لها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام" حيث يتابعها نحو 250 ألف شخص، وهي ترقص أو تستعراض الأماكن التي تزورها بملابس قد تبدو في نظر البعض مثيرة وملفتة.

ويأتي حبس سامي بعد يومين من معاقبة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه لخمس فتيات لإدانتهن بالتعدي على قيم المجتمع بينهن الفتاتان المؤثرتان على تيك توك حنين حسام ومودة الأدهم. وحددت المحكمة 17 آب/أغسطس للنظر في طعن حكم الخمس فتيات.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)

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