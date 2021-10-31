الحزب الديمقراطي الاشتراكي

يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ SPD أحد الحزبين الشعبيين الرئيسيين في ألمانيا إلى جانب الحزب المسيحي الديمقراطي. ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية سنة 1848، أما اسمه الحالي فيعود إلى عام 1894.

يُعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقدم الأحزاب الألمانية. بعد صعود النازيين بزعامة أدولف هتلر إلى السلطة عام 1933 تم منعه وانتهى المطاف بأعضائه إلى السجن والتعذيب. بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب عن الماركسية، وساهم بشكل فعال في بناء اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا الغربية بعد توليه السلطة عام 1966 كجزء من تحالف حكومي ضم آنذاك الحزب المسيحي الديمقراطي.