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الحزب الديمقراطي الاشتراكي

يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ SPD أحد الحزبين الشعبيين الرئيسيين في ألمانيا إلى جانب الحزب المسيحي الديمقراطي. ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية سنة 1848، أما اسمه الحالي فيعود إلى عام 1894.

يُعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقدم الأحزاب الألمانية. بعد صعود النازيين بزعامة أدولف هتلر إلى السلطة عام 1933 تم منعه وانتهى المطاف بأعضائه إلى السجن والتعذيب. بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب عن الماركسية، وساهم بشكل فعال في بناء اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا الغربية بعد توليه السلطة عام 1966 كجزء من تحالف حكومي ضم آنذاك الحزب المسيحي الديمقراطي.

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Bundesparteitag der FDP. Der dreitägige Parteitag wird Coronabedingt ohne Delegierte vor Ort in digitaler Form durchgeführt.

تكتيكاته محسوبة بدقة.. من هو زعيم الحزب الليبرالي الألماني؟ 31.10.2021

يسعى كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في ألمانيا إلى إعادة حزبه إلى واجهة الحكم. ويعمل ليندنر لتحقيق هذا المبتغى على تسريع وتيرة مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي دون التفريط في وضع الشروط.
Bärbel Bas (SPD) spricht nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. +++ dpa-Bildfunk +++

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس.. حياة سياسية حافلة بالنجاح! 28.10.2021

على عكس زملائها الذكور، لم تسلط الأضواء من قبل على بيربل باس، المرأة التي تترأس البرلمان الألماني "بوندستاغ". لا أحد تقريبا يعرفها من خارج الدائرة السياسية، رغم مسيرتها السياسية والاجتماعية الناجحة. فمن تكون هذه السيدة؟
Social democratic candidate for chancellor Olaf Scholz, right, sits next to designated parliament president Baerbel Bas during the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. (Photo/Markus Schreiber)

انتخاب السياسية بيربل باس رئيسة للبرلمان الألماني 26.10.2021

انتخب البرلمان الألماني "بوندستاغ" الجديد في أول جلسة له السياسية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيريل باس رئيسة للبرلمان الألماني. وهي ثالث سيدة تتولى منصب رئاسة البرلمان الألماني.

Annalena Baerbock (M), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, sitzt neben Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, beim Außerordentlichen Länderrat der Grünen zum Ergebnis der Sondierungsgespräche sowie zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl.

الخضر يصوتون لصالح الشروع بمحادثات تشكيل حكومة "إشارة المرور" 17.10.2021

أقرّ حزب الخضر توجهه نحو البدء في محادثات تشكيل حكومة تجمعه والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. وكانت مذكرة مشتركة للأحزاب الثلاثة قد عبرت عن "التفاؤل" بإمكانية "إتمام اتفاق ائتلاف طموح وقابل للتنفيذ".
The leader of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party and candidate for Chancellor Armin Laschet leaves the stage after giving a statement in Berlin on October 7, 2021. - The beleaguered chief of Germany's CDU party signalled that he was ready to step aside as leader of the conservatives, after an election debacle that has left them on the brink of the opposition. (Photo by Tobias Schwarz / AFP)

لأول مرة منذ 16 عاما.. حزب ميركل يقترب من المعارضة ويعترف بالهزيمة 16.10.2021

بعد توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في الانتخابات إلى اتفاق أولي لتشكيل الحكومة دون الحزب المسيحي الديمقراطي، خرج رئيس هذا الأخير ليقرّ أن الحزب أضحى قريبا جدا من المعارضة.

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة 15.10.2021

أعرب مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".
ARCHIV - Ein Mann raucht am 11.08.2012 auf dem Alexanderplatz in Berlin während einer Demonstration für die Freigabe von Cannabis-Produkten auf der Hanfparade 2012 eine Haschzigarette. Foto: Kay Nietfeld/dpa (zu dpa «Striktes Vorgehen gegen «Kiffer» im Görlitzer Park - Null-Gramm-Regel» vom 27.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

رفض أمني وصحي .. احتدام الجدل في ألمانيا حول تقنين القنب 13.10.2021

يدعم الخضر والليبراليون تقنين القنب الهندي من خلال بيعه في منافذ مرخصة خاصة. وبعد تأييد سياسي اشتراكي للبيع القانوني لهذه المادة المخدرة، ترفض وزارة الصحة ذلك فيما دعا رجال شرطة إلى "التوقف عن تجميل الحديث عن القنب".
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

عشية محادثات ائتلاف "إشارة المرور".. ما هي النقاط الخلافية؟ 10.10.2021

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

06.10.2021, Berlin - Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen, wobei sich der Straßenverkehr als Leuchtspuren abzeichnet. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)

مفاوضات تحالف "إشارة المرور" انطلقت ولاشيت يلمح للانسحاب من القيادة 07.10.2021

عقب لقاء للأحزاب الثلاثة يعتزم الاشتراكي الديمقراطي الألماني وحزب الخضر والحزب الليبرالي طرح نتيجة مؤقتة لمحادث لتشكيل "ائتلاف إشارة المرور". فيما أبدى لاشيت استعداده للانسحاب من قيادة حزبه المسيحي الديمقراطي.

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU Chef, kommt zu zu den Pressestatements zu den Sondierungsgesprächen zwischen der CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen im EUREF Campus. +++ dpa-Bildfunk +++

التحالف المسيحي متفائل بعد محادثات مع الخضر بشأن تشكيل ائتلاف 06.10.2021

أبدى أرمين لاشيت، مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار، تفاؤله بعد محادثات استكشافية مع حزب الخضر تهدف لتشكيل ائتلاف حاكم بمشاركة الحزب الديمقراطي الحر. هذا في وقت يعتزم الخضر والليبراليون إجراء تقييم داخلي.
ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف "إشارة المرور" 05.10.2021

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. بدء المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي 02.10.2021

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

Links: Bildnummer: 51305939 Datum: 08.12.2005 Copyright: imago/Metodi Popow Bundeskanzlerin Angela Merkel (GER/CDU) anl‰sslich einer Pressekonferenz , Personen , optimistisch; 2005, Berlin , Pressekonferenz , Pressetermin, Politiker, Bundesregierung, Politikerin, l‰cheln, verschmitzt; , hoch, Kbdig, Portr‰t, Bundespolitik, Politik, Deutschland, Randbild, People Rechts: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, aufgenommen im Rahmen eines Pressestatements zum Ergebnis der US-Wahl, in Berlin, 09.11.2020. Berlin Deutschland *** Angela Merkel, German Chancellor, recorded as part of a press statement on the outcome of the US election, in Berlin, 09 11 2020 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex

نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة 01.10.2021

بعد 16 عاما من وجودها في السلطة وإجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2021 تنتهي حقبة أنغيلا ميركل. قادت أربع حكومات وأدارت أزمات صعبة بحنكة سياسية أبهرت العالم وكانت أول امرأة في تاريخ بلادها تشغل منصب مستشارة ألمانيا.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

أغلب الألمان يؤيدون استقالة لاشيت وشولتس متفائل إزاء "إشارة المرور" 01.10.2021

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الحزب المسيحي، أرمين لاشيت، من منصبه بعد خسارته في الانتخابات. وعبر منافسه الاشتراكي أولاف شولتس عن تفاؤله بتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"، قبل محادثات لتشكيل الحكومة.

20.06.2021, Tiergarten, Platz der Republik, Berlin, Der Reichstag wurde mit den Farben der Fraktionen versehen.

نتائج الانتخابات الألمانية تخلط الأوراق وتغير المشهد السياسي 30.09.2021

تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الإنتخابات البرلمانية. لكن ما الذي أثر على قرار الناخبين؟ وأي فئة عمرية واجتماعية صوتت لأي حزب؟ ومن المستفيد والخاسر من تغير توجهات الناخبين؟ وكم كانت نسبة التصويت؟
Christian Social Union (CSU) party leader Markus Soeder and Christian Democratic Union (CDU) leader and top candidate for chancellor Armin Laschet attend a TV debate after the general elections in Berlin, Germany, September 26, 2021. Sebastian Gollnow/Pool via REUTERS

لاشيت يقر بارتكاب أخطاء وزودر يعتبر الاشتراكيين أولى بتشكيل الحكومة 28.09.2021

في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الألمانية وتأكيد تفوق الحزب الاشتراكي الديموقراطي على منافسه المسيحي الديمقراطي، اعترف أرمين لاشيت، بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية.
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