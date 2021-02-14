الحزب الجمهوري الأمريكي

يعد الحزب الجمهوري المكون الأساسي في المشهد السياسي الأمريكي إلى جانب الحزب الديمقراطي. وجرت العادة أن يتناوب الجمهوريون والديمقراطيون على السلطة. ويعد الحزب الجمهوري من الأحزاب المحافظة التي لا تؤيد السياسات الاجتماعية.

تاريخيا قاد الحزب الجمهوري حركة تحرير العبيد وإلغاء الرق في الولايات المتحدة وهي القيم التي سادت الثورة الامريكية. وشكل الجمهوريون عصب كتلة الشمال بين عامي 1860 و1932. أما أول جمهوري تولى الرئاسة فهو ابراهام لينكولن الذي الغى قانون الرق وحظره. وينتمي الرئيس الحالي المثير للجدل دونالد ترامب أيضا إلى الحزب الجمهوري.