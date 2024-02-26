الجيش الإسرائيلي يعرض خطة لإجلاء المدنيين من رفح

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش قدم لحكومة الحرب "خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة وخطة العمليات المقبلة" على الرغم من المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار

قدم الجيش الإسرائيلي خططه العملياتية المقبلة إلى حكومة الحرب الإسرائيلية قبل هجومه المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر من يوم الأحد أن الجيش قدم لحكومة الحرب "خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة وخطة العمليات المقبلة". وأضاف أنه جرت الموافقة أيضاً على خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "لمنع أعمال النهب في القطاع الشمالي ومناطق أخرى".

ولم يتطرق الإعلان المقتضب إلى رفح على نحو صريح، حيث يتجمع 1.5 مليون فلسطيني بحثا عن ملجأ هرباً من القتال في أجزاء أخرى من القطاع الساحلي.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يطلق بسرعة خططاً لشن هجوم عسكري في رفح على الرغم من المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار. وقال في نهاية الأسبوع إنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري للموافقة على الخطة العملياتية.

ويبدأ أسبوع العمل في إسرائيل يوم الأحد.

وتعرض الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح - المكتظة باللاجئين - لانتقادات دولية شديدة. وحتى الحلفاء مثل الولايات المتحدة يدعون إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس.

لكن نتانياهو مصمم على مواصلة الهجوم في رفح. ولطالما شدد على أنه سيكون من المستحيل تحقيق هدفه الحربي المتمثل في القضاء على حماس في حال ما بقيت في رفح أربع كتائب تابعة لحماس.

"حماس ستهزم خلال أسابيع"

وأكد نتانياهو إن حماس ستتعرض للهزيمة في غضون أسابيع ما إن يبدأ الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف نتانياهو في حوار مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية أن "حماس هي منظمة إرهابية.. وأنه بمجرد أن نبدأ عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من نهايتها، وليس أشهرا، أسابيع فقط على نهايتها".

وأضاف نتانياهو في برنامج (فيس ذي نايشن) أن "النصر الكامل مهم لتحقيق هدف الحرب المتمثل في تدمير حماس وإطلاق سراح المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديداً".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يضغط من أجل بدء الهجوم، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأخير وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الجاري التفاوض بشأنهما حاليا.

وأضاف نتانياهو: "في حال إذا ما توصلنا إلى اتفاق، فسوف يجري تأجيله إلى حد ما، ولكنه سوف يحدث. إذا لم نتوصل لإتفاق، فسنقوم بذلك على أي حال. يجب القيام به. لأن النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد. ليس بعد أشهر، بل على بعد أسابيع بمجرد البدء في العملية".

ع.ح/ح.ز (د ب أ)