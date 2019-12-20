 الجيش الأمريكي يقصف مواقع ″حزب الله″ في العراق وسوريا | أخبار | DW | 29.12.2019

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أخبار

الجيش الأمريكي يقصف مواقع "حزب الله" في العراق وسوريا

قال الجيش الأمريكي إنه استهدف قواعد ميليشيات تابعة لحزب الله في العراق وسوريا رداً على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية بكركوك أدى إلى مقتل جندي أمريكي قبل يومين.

حزب الله فرع العراق من الميليشيات المهيمنة على المشهد العراقي

حزب الله العراقي يشارك في عمليات عسكرية كثيرة لحسا غيران

شنت قوات أمريكية ما قالت إنها "ضربات دفاعية دقيقة" ضد خمس منشآت تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي في العراق وسوريا الأحد (29 كانون الأول/ ديمسمبر2019) لإعاقة قدرة الحزب على شن هجمات مستقبلية ضد قوات عملية "العزم التام"، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان.   

وأعلن مسؤول في قوات "الحشد الشعبي" العراقية، التي تنتمي إليها كتائب "حزب الله"، أن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل 15 مقاتلاً بينهم قياديون، لافتاً الى إصابة مقاتلين آخرين في صفوف الكتائب الموالية لإيران.

مختارات

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صرامة أكبر في التعامل مع تنظيم "حزب الله" في ألمانيا وبحث جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، فيما دعا السفير الإسرائيلي في برلين إلى تصنيف الحزب الشيعي برمته كتنظيم "إرهابي". (19.12.2019)

نفت الحكومة الألمانية صحة التقارير التي أفادت بأنها قررت فرض حظر عام على حزب الله ونشاطاته في ألمانيا. فهل حزب الله يملك من النفوذ وقوة التأثير الكبير التي تمنع برلين من الإقدام على مثل هذا الحظر؟ (03.12.2019)

من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان إن هذه الضربات نفذت "رداً على هجمات متكررة لكتائب حزب الله (العراقي) على قواعد عراقية تضم قوات" أمريكية، مؤكداً "أنها ستضعف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلاً على قوات التحالف".

من جانبها، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أن القصف شمل ثلاثة أهداف في العراق وهدفين في سوريا. ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إن القصف جاء رداً على هجمات وقعت مؤخراً ضد قوات التحالف. واستهدف القصف منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع للسيطرة والقيادة.

وأضاف البنتاغون: "يجب أن تتوقف إيران وقوات كتائب حزب الله الموالية لها عن شن أي هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف واحترام سيادة العراق، لمنع أي إجراءات دفاعية إضافية من القوات الأمريكية". وقُتل مقاول مدني أمريكي يوم الجمعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع كتائب حزب الله في الهجوم.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

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  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


مختارات

في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

يشهد لبنان منذ عقود أزمة سياسية واقتصادية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية احتياجات المواطنين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر للمطالبة بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة". ويلعب التشرذم الطائفي دورا كبيرا في الأزمة. (18.11.2019)  

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العلاقة بين أنقرة وواشنطن كانت متوترة بالأساس، والآن يهدد أردوغان بإغلاق قاعدتين جويتين أمريكيتين في بلاده. ويشكل تنفيذ التهديد خسارة لكلا الطرفين كما يرى خبير الشؤون الأمنية أولريش كون في مقابلته مع دويتشه فيله (DW).

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فيما دعت واشنطن قادة العراق للاستجابة لمطالب المحتجين "المشروعة"، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، وبغداد على موعد مع استقالة رئيس الوزراء عبد المهدي.

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