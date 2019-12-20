الجيش الأمريكي يقصف مواقع "حزب الله" في العراق وسوريا

شنت قوات أمريكية ما قالت إنها "ضربات دفاعية دقيقة" ضد خمس منشآت تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي في العراق وسوريا الأحد (29 كانون الأول/ ديمسمبر2019) لإعاقة قدرة الحزب على شن هجمات مستقبلية ضد قوات عملية "العزم التام"، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان.

وأعلن مسؤول في قوات "الحشد الشعبي" العراقية، التي تنتمي إليها كتائب "حزب الله"، أن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل 15 مقاتلاً بينهم قياديون، لافتاً الى إصابة مقاتلين آخرين في صفوف الكتائب الموالية لإيران.

من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان إن هذه الضربات نفذت "رداً على هجمات متكررة لكتائب حزب الله (العراقي) على قواعد عراقية تضم قوات" أمريكية، مؤكداً "أنها ستضعف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلاً على قوات التحالف".

من جانبها، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أن القصف شمل ثلاثة أهداف في العراق وهدفين في سوريا. ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إن القصف جاء رداً على هجمات وقعت مؤخراً ضد قوات التحالف. واستهدف القصف منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع للسيطرة والقيادة.

وأضاف البنتاغون: "يجب أن تتوقف إيران وقوات كتائب حزب الله الموالية لها عن شن أي هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف واحترام سيادة العراق، لمنع أي إجراءات دفاعية إضافية من القوات الأمريكية". وقُتل مقاول مدني أمريكي يوم الجمعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع كتائب حزب الله في الهجوم.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)