 أنصار حزب الله وحركة أمل يعتدون على المتظاهرين في بيروت | أخبار | DW | 25.11.2019

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أخبار

أنصار حزب الله وحركة أمل يعتدون على المتظاهرين في بيروت

تتواصل في لبنان لليوم الأربعين على التوالي الاحتجاجات المطالبة بحكومة تكنوقراط ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. وشهدت الساعات الأولى من اليوم اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدين لحزب الله وحركة أمل.

لا تبدو أي ملامح لحل سياسي قريب في لبنان

احتجاجات لبنان تتواصل لليوم الأربعين

أظهر بث مباشر على محطات تلفزيونية لبنانية اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين بالعاصمة اللبنانية بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) وذلك بعدما زاد التوتر بين الطرفين عندما أغلق المتظاهرون جسرا رئيسيا بوسط المدينة.

وعرضت وسائل إعلام لبنانية لقطات تلفزيونية لجنود من الجيش وأفراد من قوات مكافحة الشغب يشكلون حاجزا يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين الشيعيتين على طريق جسر الرينج الرئيسي وسط تراشق

الطرفين بالحجارة. وذكرت ثلاث محطات تلفزيونية محلية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ولوح أنصار حزب الله وحركة أمل بأعلام الحركتين ورددوا قائلين "شيعة شيعة" وكذلك شعارات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وعلى الجانب الآخر، ردد المتظاهرون قائلين "ثورة ثورة".

وذكر الدفاع المدني اللبناني على حسابه بموقع تويتر أنه قدم إسعافات أولية لخمسة أفراد عانوا من "إصابات مختلفة".

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متظاهرون لبنان يصرون على رحيل الطبقة السياسية في عيد الاستقلال

وتعد هذه الاشتباكات أسوأ توتر في بيروت منذ قيام حشد مؤيد لحزب الله وأمل بمهاجمة وتدمير مخيم الاحتجاج الرئيسي في وسط بيروت الشهر الماضي. وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير.

وتزامنت حالة الفر والكر التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى مع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الأربعين، من دون أي ملامح لحل سياسي قريب، على وقع أزمة اقتصادية خانقة.

ويواصل اللبنانيون اليوم الاثنين، احتجاجاتهم المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية دعوات للإضراب العام وإقفال الطرق اليوم في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة "أربعينية الحراك"، وكذلك تصاعدت دعوات من ساحة الشهداء عبر مكبرات الصوت للعصيان المدني.

ووفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية فقد صدر بيان عن الحراك في طرابلس وعكار وصيدا ومناطق أخرى طلب من اللبنانيين في مختلف مناطقهم إغلاق كل مؤسسات الصيارفة وأن يكون صباح اليوم "يوم غضب ... وإقفال لكل المؤسسات حتى تأليف حكومة اختصاصيين".

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، دب أ، أ ف ب)

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة وجه الثورة

    تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.

  • Libanon Beirut 2016 | Christin mit Smartphone (Getty Images/AFP/P. Baz)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    مشاركة من جميع الأطياف

    المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    فنانات يداً بيد مع العاملات

    لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/AP Images/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    جدل وتنمر إلكتروني

    أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش

    امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".

  • Libanon Wahlen (Reuters/J. Saidi)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    وجوه من الأوساط الإعلامية

    أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    في مواجهة الزعامة البطريركية

    ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور نضالي منذ الاستقلال

    تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور يتعزز في الحراك الثوري

    مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية

    النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.


 

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المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

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