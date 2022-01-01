الجمعية السينودسية في ألمانيا تدعو إلى تحقيق المساواة للمثليين

تركز النقاش في الجمعية العامة للطريق السينودسي للكاثوليك الألمان اليوم السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2002) على الأخلاق الجنسية للكنيسة وتقييم المثلية. وحظيت القراءة الأولى لنص يعترف بالمثلية الجنسية كهوية مكافئة بتأييد غالبية المشاركين في الجمعية.

ووفقا للنص، لا ينبغي حرمان أي شخص من الحق في تولي مناصب كنسية أو من أن يُرسّم كاهنا، لأنه مثلي.

وسيتعين إجراء تصويت ملزم على هذا النص خلال قراءة ثانية في جمعية سينودسية لاحقة، وهو ما سيتطلب أيضا تطويرا إضافيا للتعاليم الكاثوليكية. وفي حال اعتماد النص، ستوصي الجمعية بابا الفاتيكان بإعادة التقييم الكنسي. وإذا قام البابا بذلك، لن يقتصر التأثير على الكاثوليكية في ألمانيا، بل سيمتد إلى جميع أنحاء العالم.

ويرى بعض المندوبين أن النص ذهب إلى أبعد مما يجب، بينما رأى آخرون أنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية. وطالب مندوبون شباب على وجه الخصوص بأنحظر التمييز يجب ألا ينطبق فقط على المثليين جنسيا، بل على جميع الهويات الجنسية، والمتعلقة بالنوع (ذكر أم أنثى). وأشادت معلمة دينية مثلية بالنص ووصفته بأنه "خطوة أولى نحو كنيسة بلا خوف، كنيسة شاملة حقيقية".

وفيما يتعلق بالجنسانية بين الأزواج أيضا، دعا غالبية أعضاء الجماعة إلى إدخال تعديلات في التعاليم الحالية الواردة على سبيل المثال في "الكتاكيزم"، الدليل العقائدي الكاثوليكي. وقال الكاهن والفيلسوف إيبرهارد تيفينزيه إنه يجب توضيح الحدود هنا: "لا يوجد مجال تتدخل الكنيسة في تفاصيله بنفس قدر غرفة النوم". وقال كاردينال مدينة ميونخ، راينهارد ماركس: "الكتاكيزم ليس القرآن. إنه يتغير باستمرار".

ع.أ.ج/ع ج (د ب ا)