الجزائر: تبون يكلف أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة الجديدة

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين بن عبد الرحمن الذي سيخلف عبد العزيز جراد، الذي استقال قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران.

وكلف تبون بن عبد الرحمن بمواصلة "المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن". وشغل أيمن بن عبد الرحمن، البالغ 60 سنة، منصب وزير المالية مند حزيران/يونيو 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

وبدأ الرئيس الجزائري السبت مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة يعد استقالة حكومة عبد العزيز جراد، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما ان يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، أو من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه.

وتواجه الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ضغوطا مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متنام.

وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد-19، ما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مختلفة. ولم تنجح الدولة، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، حتى الآن في تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز برغم مساعي تطوير القطاعات الأخرى.

وقال الرئيس تبون، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019، مرارا إنه سينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية، بعد الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل النخبة الحاكمة والتي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان 2009.

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)