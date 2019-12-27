 الجزائر: تبون يعين أستاذ السياسة عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة | أخبار | DW | 28.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجزائر: تبون يعين أستاذ السياسة عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة

ذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية السبت أن الرئيس عبدالمجيد تبون عيّن الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء خلفا لصبري بوقدوم الذي تولى المنصب عقب انتخاب تبون مباشرة. فماذا قال جراد بعد تعيينه؟

رئيس الوزراء  الجزائري المكلف عبد العزيز جراد

رئيس الوزراء  الجزائري المكلف عبد العزيز جراد قال إن الجزائر أمام تحديات اقتصادية واجتماعية ويجب العمل من أجل رفعها

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت (28 كانون الأول/ ديسمبر 2019) عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي. وذكر البيان أن جراد، الأستاذ الجامعي الحائز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 كانون الأول/ ديسمبر، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد. وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها جراد البالغ 65 عاماً يلتقي الرئيس تبون. 

وقال جراد في تصريحات أوردتها شبكات تلفزيونية خاصة "يجب أن نعمل سوياً مع كل الكفاءات وإطارات الوطن والمواطنات والمواطنين لنخرج من هذه المرحلة الصعبة" مضيفاً "نحن أمام تحديات اقتصادية واجتماعية". وجراد حائز شهادة من كلية العلوم السياسية في الجزائر العاصمة وشهادة دكتوراه من جامعة باريس نانتير، بحسب سيرته. وسبق أن شغل وظائف رفيعة المستوى إذ كان أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية (1993-1995) وأميناً عاماً لوزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003، أثناء الولاية الرئاسية الأولى لعبد العزيز بوتفليقة.

مختارات

رحل قايد صالح وحلّ محله سعيد شنقريحة. لكن من يكون هذا الأخير الذي قفز قبل سنة إلى قيادة القوات البرية؟ وكيف سيتأثر الحراك الشعبي بوفاة أحد أكثر رجال الدولة نفوذا؟ وهل سيستفيد تبون من وفاة حليفه الأول؟ (23.12.2019)

في برقية تهنئة للرئيس الجزائري الجديد أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها "تقف بقوة إلى جانب الجزائر" في القيام بالتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي والحوار وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الجديد. (23.12.2019)

وأكد رئيس الوزراء  الجزائري المكلف عبد العزيز جراد أن الجزائر أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل من أجل رفعها. وشدد جراد، على ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين والمواطنات " من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة"، معربا عن يقينه " أن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

ويأتي تعيينه بعد أسبوعين من انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (60%) وندد بها الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يهزّ البلاد منذ 22 شباط/فبراير. وأرغمت التظاهرات الحاشدة بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين عاماً، على الاستقالة في نيسان/أبريل. إلا أن الحراك واصل تعبئته على مدى أشهر، مطالباً برحيل كل مكوّنات "النظام" الذي يحكم الجزائر.

يذكر أن جراد تحدث مرارا على محطات إذاعية منذ بدء الاحتجاجات ودعمها وطالب بوتفليقة وحلفاءه بترك السلطة. والجمعة، شارك عشرات آلاف الجزائريين مجدداً في تظاهرة أسبوعية في شوارع العاصمة، إلا أن الأعداد كانت أقلّ من الأسابيع الماضية.

ح.ع.ح/ص.ش(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)

  • المتظاهرة العراقية أم مهدي (66 عاماً) في بغداد

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    أم مهدي: سأقف إلى جانبكم حتى آخر لحظة

    منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشهد العراق مظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف مثل أم مهدي (66 عاماً) للمطالبة بإسقاط الحكومة والطبقة السياسية "الفاسدة" وتغيير النظام السياسي وإجراء إصلاحات جذرية. المظاهرات لا تخلو من العنف حيث قتل محو 460 شخصاً.

  • تظاهرة في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل جميع النخب الحاكمة بسبب اتهامات بالفساد

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    الجزائر.. استمرار الاحتجاج

    رغم انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً جدبداً للبلاد، يرفض المحتجون وقف مظاهراتهم ويطالبون برحيل كل النخبة الحاكمة والطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد.

  • المتظاهرة اللبنانية هبة غصن في احتجاج على ترشيح حسان دياب لرئاسة الحكومة

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    لبنان احتجاجات ضد الفساد والمحسوبية

    يشهد لبنان هو الآخر مظاهرات مستمرة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الفساد والمحسوبية. بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، استمرت المظاهرات ورفض المحتجون مثل هبة غصن (الصورة) ترشيح حسان دياب المدعوم من حزب الله لرئاسة الحكومة.

  • ذخيرة مستخدمة في قمع الاحتجاجات في إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    إيران.. انهيار اقتصادي

    خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قُتل نحو 1500 شخص. أحد المحتجين الرفض كشف هويته يحمل بقايا ذخيرة قال إن قوات الأمن أطلقتها على المتظاهرين. وكان رفع سعر البنزين قد أشعل فتيل الاحتجاجات، علما أن أسعار الوقود مدعومة من الدولة.

  • المتظاهر الفرنسي ديدير بايلاك خلال مشاركته في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    فرنسا.. حماية الأغنياء فقط!

    في الصورة ديدير بايلاك الذي يشارك في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الاحتجاجات والإضرابات العامة وخاصة في قطاع النقل العام مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، ولا يلوح في الأفق حل للأزمة.

  • الشرطة تطوق احتجاجات في الهند على قانون منح الجنسية

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    قانون "سيقسم البلاد"

    إصدار قانون جديد يسهل منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين، أثار انقساماً شديداً في البلاد ونزل الآلاف في العديد من المدن إلى الشوارع وحصلت اشتباكات بين المحتجين والشرطة راح ضحيتها عدة أشخاص. المثير للخلاف في القانون هو أنه يستثني المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة وهي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

  • متظاهر في تشيلي بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    تشيلي.. لا للظلم

    منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والمظاهرات مستمرة في تشيلي، رغم قمعها بالقوة ومقتل محتجين وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية دفعت المحتجين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإصلاحات جذرية.

  • متظاهرتان في هونغ كونغ على تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    محتجو هونغ كونغ: على الحكومة أن تستجيب لمطالبنا

    شاركت هاتان الفتاتان مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات هونغ كونغ، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم. وتعاني الحكومة المقربة من الصين من أصعب أزمة مرت بها حتى الآن. والمظاهرات المستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي موجهة ضد تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ.

  • ريفيرا زامبانو، متظاهر من بوليفيا على استقالة الرئيس إيفو موراليس

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    "هذه الحكومة تبيع وطننا"

    ريفيرا زامبانو ومؤيدون آخرون للرئيس البوليفي المستقبل إيفو موراليس أقاموا حاجزاً في أحد الشوارع على عكس المحتجين الآخرين الذين شاركوا لأسابيع في مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها مزورة. لكن زامبانو يقول إن الحكومة الانتقالية تلحق الضرر بالبلاد.

  • متظاهرون في كولومبيا ضذ حكومة الرئيس إيفان دوكي

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    كولومبيا.. التغيير عبر الثورة

    منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 عادت المظاهرات إلى شوارع كولومبيا ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي. ويطالب المحتجون بنظام اجتماعي أكثر عدلاً والمزيد من الاستثمار في مجال التعليم والصحة وحماية النشطاء الحقوقيين وتنفيذ اتفاق السلام مع مقاتلي جبهة فارك. إعداد: بيترا فوكسبل/ع.ج


مختارات

2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

شهد عام 2019 مظاهرات على الفساد والفقر وغياب العدالة الاجتماعية حول العالم. وقد تميزت هذه الاحتجاجات بالإرادة القوية وإصرار المحتجين على التغيير وتحقيق أهدافهم، رغم القمع واستخدام الرصاص الحي ضدهم في بعض الدول. (27.12.2019)  

مواضيع ذات صلة

Algerien Anti-Regierungsproteste trotz dreitägiger Staatstrauer

رغم فتور الحماس.. مظاهرات في الجزائر تطالب برحيل بقية رموز النظام 27.12.2019

انتخاب رئيس جديد للبلاد ساهم في تراجع طفيف في عدد المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للمرة 45 في تأكيد إصرار المحتجين على رفض النخبة السياسية القديمة. وفاة قائد الجيش ساهمت ربما أيضا في تراجع عدد المتظاهرين.

Algerien Präsidentschaftswahl

الجزائر تترقب نتائج انتخابات رئاسية اتسمت بأدنى مستوى مشاركة 13.12.2019

رغم رفض الحراك الشعبي لإجرائها، انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الجزائرية بأدنى مستوى مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 39.9%، فيما يتم ترقب تأثير النتائج على الشارع.

Türkei Ankara - Recep Tayyip Erdogan und Generalsekretär Jens Stoltenberg

في ذكرى تأسيسه.. هل تعرقل تركيا خطط الناتو في الشرق الأوسط؟ 02.12.2019

بلقاء يجمع زعماء 29 دولة عضو في "الناتو"، يحتفل أقدم وأكبر حلف عسكري على طرفي الأطلسي بالذكرى الـ 70 لتأسيسه. بيد أن هذا التكتل العسكري يشهد خلافات غير مسبوقة قد تهدد وجوده. فماذا يجري في أروقة الحلف وما دور تركيا؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  