 التطعيم ضد كورونا.. سرعة قياسية في إسرائيل لكن ماذا عن الفلسطينيين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.01.2021

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سياسة واقتصاد

التطعيم ضد كورونا.. سرعة قياسية في إسرائيل لكن ماذا عن الفلسطينيين؟

تتصدر إسرائيل قائمة الدول التي لديها أسرع معدل تطعيم ضد فيروس كورونا، لكن اللقاح لايزال غير متوفر للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فما هي الاستراتيجية الإسرائيلية في التطعيم؟ ومتى سيتم تطعيم الفلسطينيين؟

إمرأة بدوية تتلقى لقاحا ضد كورونا في مركز للتلقليح قرب مدينة بئر السبع

إسرائيل تتصدر قائمة الدول التي لديها أسرع معدل تطعيم ضد كورونا لكن اللقاح لم يصل للضفة الغربية وغزة بعد!

بعد أسبوعين فقط من بدء حملة تطعيم سكانها ضد كورونا، تصدرت إسرائيل قائمة الدول التي لديها أسرع معدل تطعيم ضد الفيروس، لتصبح بذلك في دائرة الاهتمام العالمي. وبحسب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتاين ، تلقى حوالي 1,37 مليون إسرائيلي (حتى الخامس من 5 كانون الثاني/يناير 2020) الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك-فايزر.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جعل نجاح حملة التلقيح نجاحاً على الصعيد السياسي أيضاً، إذ كتب على تويتر أن إسرائيل أصبحت "بطلة عالم" في التطعيم، مقارنة بدول أخرى. ويريد نتنياهو أن تتم إعادة انتخابه مع حزبه الليكود في الانتخابات المبكرة في آذار/مارس القادم، ولذلك وعد مواطنيه بأن إسرائيل قد تكون أول دولة تتخلص من الجائحة، طالما يتلقى المواطنون اللقاح.


مختارات

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أمنت عدة ملايين من جرعات لقاح بيونتيك-فايزر، ولكن يتم تسليمها تدريجياً. كما وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء (الخامس من كانون الثاني/يناير) على لقاح شركة موديرنا الأمريكية، وسيتم تسليم اللقاح في الشهرين المقبلين.

تقول أستاذة الصحة العامة في جامعة حيفا، ديان ليفين: "هناك استعداد في المجتمع للخروج من الوضع (الحالي) والشعور بشيء من السيطرة على الحياة"، وتضيف: "اللقاح مثل تعبير مجازي، ليرى الناس أننا نقوم بخطوات كبيرة للخروج من جائحة كورونا".

تشديد الإغلاق
لكن البلد يعاني في نفس الوقت من ارتفاع مطرد في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأودى الفيروس بحياة 3445 شخصاً في إسرائيل حتى الآن، ولذلك سيتم تشديد الإغلاق الثالث على مستوى البلاد، والذي تم فرضه مؤخراً.

وحذر وزير الصحة يولي إيدلشتاين من أن "التطعيم يكتمل فقط بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. وفي غضون ذلك، تزداد معدلات الإصابة"، مضيفاً أن الأمر يتطلب "إغلاقاً قريباً وشاملاً".

ويشير خبراء الصحة إلى المساحة الصغيرة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي تسعة ملايين نسمة فقط كأحد أسباب التطعيم السريع على مستوى البلاد. يضاف إلى ذلك توافر اللقاحات والنظام الصحي الرقمي.

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إسرائيل تدخل في ثالث إغلاق بسبب كورونا

ويجب أن يكون كل مواطن في إسرائيل مسجلاً في إحدى شركات التأمين الصحي الأربع التي تدير عيادات شاملة بنفسها. ويتم تنفيذ حملة التطعيم من خلالها ومن خلال المستشفيات ومراكز التطعيم التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك، والتي تعمل على مدار الأسبوع.

وتوضح ديان ليفين، مديرة قسم التثقيف الصحي في "كلاليت"، وهي إحدى شركات التأمين الصحي الإسرائيلية، بالقول: "النظام الصحي يمتد على نطاق واسع للغاية، بحيث يكون لكل حي، وكل بلدة صغيرة عيادتها الخاصة"، وتضيف: "في نفس الوقت هناك نظام صحي مركزي، كل شيء مرتبط ببعضه البعض".

وتكون أولوية تلقي اللقاح في البداية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والعاملين في المجال الطبي والأشخاص من الفئات المعرضة للخطر. ومع ذلك، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصص عن شباب حصلوا على جرعات فائضة، كانت ستصبح لولا ذلك غير قابلة للاستخدام.
السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول
لكن ليس من الواضح متى ستبدأ حملة التطعيم لنحو خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وسط ارتفاع معدلات الإصابة فيهما في الأشهر الأخيرة.

وفرضت السلطة الفلسطينية في رام الله حظر تجول ليلي. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، توفي أكثر من 1600 شخص حتى الآن بسبب فيروس كورونا. وأثارت الأعداد الكبيرة في الإصابات والتقارير عن حملة التطعيم في إسرائيل المجاورة نقاشاً بين الفلسطينيين حول موعد بدء التطعيمات هناك أيضاً.

وتتزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية المتعثرة مالياً لتأمين اللقاحات من الدول وشركات الأدوية. يقول د. ياسر بوزية، مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية: "نبذل قصارى جهدنا للحصول على لقاح ولدينا طلبات لدى العديد من شركات الأدوية"، ويتابع: "لا يوجد جدول زمني، لكن من المتوقع أن تصل الشحنات الأولى في نهاية شباط/ فبراير أو بداية آذار/ مارس".

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إنطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد-19 في عدد من دول الشرق الأوسط


العفو الدولية تدعو إلى توفير لقاحات للفلسطينيين
تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على مشاركتها في برنامج خاص لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI). ويهدف ما يسمى ببرنامج "كوفاكس" إلى ضمان حصول البلدان ذات الأقل دخلاً على كمية كافية من اللقاحات. وتشارك 92 دولة في البرنامج، في انتظار موافقة منظمة الصحة العالمية الطارئة على اللقاحات قبل أن يبدأ توزيعها بشكل تدريجي.

يقول رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في القدس، جيرالد روكينشاوب: "لا نعرف بالضبط متى ستكون اللقاحات متوفرة، لأن العديد من اللقاحات المحتملة لا تزال قيد الدراسة، والدراسات السريرية واسعة النطاق لاتزال مستمرة"، ويضيف: " نتوقع أن يكون ذلك في بداية أو منتصف عام 2021".

وفي رسالة مفتوحة، ناشدت عدة منظمات حقوقية إسرائيلية مؤخراً الحكومة الإسرائيلية بتأمين اللقاحات للفلسطينيين. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزمها بذلك.
وقالت المنظمة يوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/يناير 2021) إن على إسرائيل "التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19  بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يرد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الإسرائيلية ولا وزارة الصحة على طلب لـDWعربية للتعليق على بيان منظمة العفو الدولية.

لكن في الجانب الإسرائيلي يقال إنه يمكن أن يتم إرسال جرعات زائدة محتملة للقاح إلى الفلسطينيين، حالما ينتهي تطعيم سكان إسرائيل. ويشير مراقبون إلى أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل نفسها، إذ يأتي مئات العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل أو يعملون في المستوطنات الإسرائيلية كل يوم.
تانيا كريمر/م.ع.ح

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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