التحالف: اعتراض وتدمير صواريخ ومُسيّرات أطلقها الحوثيون على السعودية

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الاثنين (13 يوليو/تموز 2020) إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة متفجرة أطلقتها جماعة الحوثيين ليلا ًباتجاه المملكة.
ولم يذكر التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية موقع اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة لكنه قال إن الطائرات أُطلقت باتجاه السعودية من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحركة.
من جانبه قال متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر صباح اليوم قال فيها إنه سيصدر "خلال الساعات القادمة بياناً هاماً للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".
وأكتفى تلفزيون المسيرة الإخباري التابع للحوثيين، بنشر مضمون تغريدة سريع، لكنه قال إن التحالف شن ضربات جوية على عدة مناطق خاضعة للحركة اليوم الاثنين.
وزادت هجمات الحركة المتحالفة مع إيران على السعودية منذ أواخر مايو/أيار بعد انقضاء أجل هدنة أُعلنت عقب ظهور فيروس كورونا. ووصلت صواريخ إلى الرياض في أواخر يونيو/حزيران. فيما يواصل التحالف العسكري شن غارات جوية في مختلف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أو يخوضون فيها مواجهات مع الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدربه منصور هادي، المقيم في الرياض منذ انقلاب الحوثيون عليه.
وتدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دولياً وتدعمها الرياض من صنعاء في أواخر عام 2014. ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم المراكز الحضرية الكبيرة، إنهم يحاربون نظاما فاسدا.
وبدأت الأمم المتحدة مؤخرا محادثات عن بعد بين الأطراف المتصارعة في اليمن بهدف إعلان وقف دائم لإطلاق النار واتخاذ إجراءات لبناء الثقة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام. لكن المناقشات تعقدت بعد زيادة وتيرة العنف منذ انقضاء أجل الهدنة.
وأودت الحرب بحياة أكثر من مئة ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.
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بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن
بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.