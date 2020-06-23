التحالف: اعتراض وتدمير صواريخ ومُسيّرات أطلقها الحوثيون على السعودية

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الاثنين (13 يوليو/تموز 2020) إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة متفجرة أطلقتها جماعة الحوثيين ليلا ًباتجاه المملكة.

ولم يذكر التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية موقع اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة لكنه قال إن الطائرات أُطلقت باتجاه السعودية من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحركة.

من جانبه قال متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر صباح اليوم قال فيها إنه سيصدر "خلال الساعات القادمة بياناً هاماً للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وأكتفى تلفزيون المسيرة الإخباري التابع للحوثيين، بنشر مضمون تغريدة سريع، لكنه قال إن التحالف شن ضربات جوية على عدة مناطق خاضعة للحركة اليوم الاثنين.

وزادت هجمات الحركة المتحالفة مع إيران على السعودية منذ أواخر مايو/أيار بعد انقضاء أجل هدنة أُعلنت عقب ظهور فيروس كورونا. ووصلت صواريخ إلى الرياض في أواخر يونيو/حزيران. فيما يواصل التحالف العسكري شن غارات جوية في مختلف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أو يخوضون فيها مواجهات مع الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدربه منصور هادي، المقيم في الرياض منذ انقلاب الحوثيون عليه.

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وتدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دولياً وتدعمها الرياض من صنعاء في أواخر عام 2014. ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم المراكز الحضرية الكبيرة، إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وبدأت الأمم المتحدة مؤخرا محادثات عن بعد بين الأطراف المتصارعة في اليمن بهدف إعلان وقف دائم لإطلاق النار واتخاذ إجراءات لبناء الثقة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام. لكن المناقشات تعقدت بعد زيادة وتيرة العنف منذ انقضاء أجل الهدنة.

وأودت الحرب بحياة أكثر من مئة ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)