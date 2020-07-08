الأمم المتحدة تحذر من توقف المساعدات لملايين اليمنيين في غضون أسابيع

حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت (11 يوليو/تموز 2020)، من توقف المساعدات الإغاثية لملايين اليمنيين خلال الأسابيع المقبلة، بسبب عوامل مرتبطة بعدم وجود التمويل. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة مما يعرضهم لخطر المجاعة".

وأضاف المكتب الأممي "هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي". وتابع المكتب الأممي "يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن".

وكانت منسقة المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية ليز غراندي، قد حذرت من أن برامج المساعدات التي تشمل الصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء، تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال، فيما يبدو الوضع الاقتصادي "مشابهاً بشكل مخيف" لما كان عليه في أسوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان خطر المجاعة قبل نحو 18 شهراً.

ويهدّد نقص حاد في الوقود بتعطيل شبكة الكهرباء وإمدادات المياه والبنية التحتية الرئيسية مثل المستشفيات، في وقت يتبادل المتمردون والحكومة الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وذكرت المسؤولة الأممية أنّه "لا يُسمح للسفن المحملة بمواد قد تنقذ أرواحاً بالدخول، والعملة تتراجع بسرعة كبيرة. كما أن أموال البنك المركزي جفّت، وارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية (...) بنسبة 30 في المئة في الأسابيع القليلة الماضية"، وتابعت: "نحن أمام العوامل نفسها التي دفعت البلاد سابقاً نحو خطر المجاعة"، مضيفة: "ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لمحاربتها ودحرها هذه المرة. إنه أمر يدعو للقلق العميق".

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)



