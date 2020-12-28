البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية التجارة مع بريطانيا

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (28 نيسان/أبريل) على الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد انسحاب الأخيرة من الاتحاد، حسبما أعلن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. وكتب ساسولي على تويتر: "الاتفاق الذي تم التصويت عليه اليوم يضع الأساس لعلاقة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".





ومن بين 697 عضواً شاركوا في تصويت البرلمان الأوروبي، أيد الاتفاقية 660 عضواً وعارضه 5 أعضاء فيما امتنع 32 عضواً عن التصويت.





يذكر أن الاتفاقية الضخمة تغطي ليس فقط العلاقات التجارية بين الجانبين ولكن أيضاً قواعد المنافسة وحقوق الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجالات الأمن والقضاء والنقل والطاقة.



ومن المتوقع دخول الاتفاقية التي تقع في أكثر من 1000 صفحة حيز التطبيق اعتباراً من أول أيار/مايو المقبل. يذكر أنه بدأ تطبيق الاتفاقية بشكل انتقالي منذ بداية العام الحالي من أجل السماح لأعضاء البرلمان الأوروبي بمراجعتها والتصديق عليها. وتنتهي الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاقية يوم 30 نيسان/أبريل الحالي، كما سبق الاتفاق على ذلك بين الجانبين البريطاني والأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على تطبيق الاتفاقية بشكل انتقالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد التوصل إليها بوقت قصير. لكن أعضاء البرلمان الوروبي قد هددوا في وقت سابق بتأجيل التصديق علىا لاتفاقية بسبب استمرار الخلاف مع لندن حول القواعد التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية المقررة في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2019.



من جهته رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة لما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها "المحطة الأخيرة في رحلة طويلة".

وقال جونسون في بيان إن هذه الاتفاقية "تجلب الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقربين ومتساوين في السيادة".



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)